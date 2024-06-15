«Винисиус заслуживает получить «Золотой мяч». Роналдиньо о вингере «Реала»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Роналдиньо Ла Лига Золотой мяч Винисиус Жуниор Футбол

Роналдиньо назвал игрока, который заслуживает выиграть «Золотой мяч».

«Винисиус Жуниор заслуживает получить «Золотой мяч», – сказал бывший форвард сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо в интервью YouTube-каналу Cartoloucos.

В минувшем сезоне Винисиус Жуниор стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в составе «Реала». В 39 матчах он отличился 20 голами и 9 ассистами.

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11 комментариев
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Если Германия выиграет Евро то должны отдать золотой мяч Кроосу .
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Ответ Ashan Sorokin
Кто последним из бразильцев получал золотой мяч кака вроде в 2007 ом , получается 17 лет Бразилия без мяча уже
Ну просто очень много лет зм разыгрывали лишь представители двух стран)
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Кто последним из бразильцев получал золотой мяч кака вроде в 2007 ом , получается 17 лет Бразилия без мяча уже
+1
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Ответ che kaif
Головная боль для Перца. Кому же оформить ЗМ. Вини или Билингему а может и вовсе Кроссу чем он хуже Модрича))
Так что же он не оформлял их всегда ?
+1
0
+1
Головная боль для Перца. Кому же оформить ЗМ. Вини или Билингему а может и вовсе Кроссу чем он хуже Модрича))
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Шимпа заслужил за ЛЧ получить ЗМ, а за истерики и нытье нужно ему вручить золотой банан
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Ответ QWertY
Шимпа заслужил за ЛЧ получить ЗМ, а за истерики и нытье нужно ему вручить золотой банан
"Нзе" забыл добавить
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Ответ Доктор Щульц
Если Германия выиграет Евро то должны отдать золотой мяч Кроосу .
Да, в таком случае кажется без вариантов

Но если Бразилия зацепит копу то тут уже действительно будет интригующий зм за последние лет 12
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Ответ madaev
Да, в таком случае кажется без вариантов Но если Бразилия зацепит копу то тут уже действительно будет интригующий зм за последние лет 12
Как раз наоборот. Винисиус сейчас один из основных претендентов, и, если бразильцы вытащат Копу и Вини сильно себя проявит, то ЗМ тут будет без вариантов. Но если нет, при прочих равных - интрига на мячик действительно будет серьёзная.
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