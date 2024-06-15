«Винисиус заслуживает получить «Золотой мяч». Роналдиньо о вингере «Реала»
Роналдиньо назвал игрока, который заслуживает выиграть «Золотой мяч».
«Винисиус Жуниор заслуживает получить «Золотой мяч», – сказал бывший форвард сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо в интервью YouTube-каналу Cartoloucos.
В минувшем сезоне Винисиус Жуниор стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в составе «Реала». В 39 матчах он отличился 20 голами и 9 ассистами.
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Но если Бразилия зацепит копу то тут уже действительно будет интригующий зм за последние лет 12