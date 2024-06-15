«Винисиус заслуживает получить «Золотой мяч». Роналдиньо о вингере «Реала»

Роналдиньо назвал игрока, который заслуживает выиграть «Золотой мяч».

«Винисиус Жуниор заслуживает получить « », – сказал бывший форвард сборной Бразилии и «Барселоны» в интервью YouTube-каналу Cartoloucos.

В минувшем сезоне стал чемпионом и победителем Лиги чемпионов в составе « ». В 39 матчах он отличился 20 голами и 9 ассистами.

Роналдиньо о Кубке Америки: «Матчи Бразилии смотреть не буду. Ни энергии, ни радости, ни самоотдачи – она играет плохо»