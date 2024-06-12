Карвахаль назвал Винисиуса главным претендентом на «Золотой мяч»: «Травма не помешала ему забивать много голов и играть решающую роль в ЛЧ и Ла Лиге»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Золотой мяч Даниэль Карвахаль Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Даниэль Карвахаль назвал Винисиуса Жуниора главным претендентом на «Золотой мяч».

– Каковы следующие цели Карвахаля?

– Продолжать наращивать свой послужной список. Моя цель – попасть в символическую сборную мира на The Best, чего я еще не достиг, но хотел бы там оказаться. А также стать футболистом, завоевавшим наибольшее количество титулов в клубе. Это краткосрочные и среднесрочные цели.

– Вы затронули тему «Золотого мяча»...

– Нет, нет. Мы говорим о более серьезных вещах (смеется). Может, если бы я забил пятнадцать голов на Евро... Попадание в команду года на The Best было бы сродни «Золотому мячу». 

– Кого вы считаете главным претендентом на «Золотой мяч»?

– Я считаю, что больше всего шансов у Вини. Ему не хватает Кубка Америки, но... Он был травмирован в течение трех месяцев, но ему это не помешало забивать много голов и играть решающую роль в Лиге чемпионов и Ла Лиге

Возможно, выиграет он или Джуд [Беллингем], – сказал защитник «Реала». 

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11 комментариев
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Победит Бразилия на Копа Америка, , золотой мяч получит винисиус ,Победит Англия на евро получит белингем, Победит Германия, Кроос, Победит Россия получит аршавин.
+4
0
+4
Ответ WESTERN-
+ и Палмер но в случае успеха Англии победителем станет Джуд
Согласен.
+1
0
+1
Для меня главный претендент на золотой мяч остаётся Кроос, если Германия выиграет евро , золотой мяч вручат Кроосу.
+2
-2
0
Кубок Америки покажет. Если до Финала не дойдут и сам будет выступать в сборной так же как обычно, уже надо будет смотреть в сторону европейцев
0
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0
Началась классическая пиар-компания игрока Реала.
У Винисиуса стата бомжа - 24+11.
У Месси обычно такая уже в декабре была.
+2
-2
0
Ответ WESTERN-
Кубок Америки покажет. Если до Финала не дойдут и сам будет выступать в сборной так же как обычно, уже надо будет смотреть в сторону европейцев
Если Бразилия не выиграет Копу, то ЗМ ему не видать.
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