Карвахаль назвал Винисиуса главным претендентом на «Золотой мяч»: «Травма не помешала ему забивать много голов и играть решающую роль в ЛЧ и Ла Лиге»

Даниэль Карвахаль назвал Винисиуса Жуниора главным претендентом на «Золотой мяч».

– Каковы следующие цели ?

– Продолжать наращивать свой послужной список. Моя цель – попасть в символическую сборную мира на The Best, чего я еще не достиг, но хотел бы там оказаться. А также стать футболистом, завоевавшим наибольшее количество титулов в клубе. Это краткосрочные и среднесрочные цели.

– Вы затронули тему «Золотого мяча»...

– Нет, нет. Мы говорим о более серьезных вещах (смеется). Может, если бы я забил пятнадцать голов на Евро... Попадание в команду года на The Best было бы сродни «Золотому мячу».

– Кого вы считаете главным претендентом на « »?

– Я считаю, что больше всего шансов у . Ему не хватает Кубка Америки, но... Он был травмирован в течение трех месяцев, но ему это не помешало забивать много голов и играть решающую роль в Лиге чемпионов и .

Возможно, выиграет он или Джуд [ ], – сказал защитник «Реала».