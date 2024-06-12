Карвахаль назвал Винисиуса главным претендентом на «Золотой мяч»: «Травма не помешала ему забивать много голов и играть решающую роль в ЛЧ и Ла Лиге»
Даниэль Карвахаль назвал Винисиуса Жуниора главным претендентом на «Золотой мяч».
– Каковы следующие цели Карвахаля?
– Продолжать наращивать свой послужной список. Моя цель – попасть в символическую сборную мира на The Best, чего я еще не достиг, но хотел бы там оказаться. А также стать футболистом, завоевавшим наибольшее количество титулов в клубе. Это краткосрочные и среднесрочные цели.
– Вы затронули тему «Золотого мяча»...
– Нет, нет. Мы говорим о более серьезных вещах (смеется). Может, если бы я забил пятнадцать голов на Евро... Попадание в команду года на The Best было бы сродни «Золотому мячу».
– Кого вы считаете главным претендентом на «Золотой мяч»?
– Я считаю, что больше всего шансов у Вини. Ему не хватает Кубка Америки, но... Он был травмирован в течение трех месяцев, но ему это не помешало забивать много голов и играть решающую роль в Лиге чемпионов и Ла Лиге.
Возможно, выиграет он или Джуд [Беллингем], – сказал защитник «Реала».
У Винисиуса стата бомжа - 24+11.
У Месси обычно такая уже в декабре была.