Роналдиньо о Кубке Америки: «Матчи Бразилии смотреть не буду. Ни энергии, ни радости, ни самоотдачи – она играет плохо»
Роналдиньо заявил, что не собирается смотреть матчи Бразилии на Кубке Америки.
«Не собираюсь смотреть ни одного матча. Ей не хватает энергии, радости, она играет плохо. Поэтому я не буду смотреть ни одного матча. Я отказываюсь смотреть матчи Бразилии.
Дела идут не очень хорошо. Не хватает бодрости, самоотдачи – всего не хватает», – сказал бывший форвард команды в интервью YouTube-каналу Cartoloucos.
Ps: сарказм, а то 24 год и надо простые шутки в конце уже пояснить для молодёжи.