Роналдиньо о Кубке Америки: «Матчи Бразилии смотреть не буду. Ни энергии, ни радости, ни самоотдачи – она играет плохо»

Теги Сборная Бразилии по футболу Роналдиньо Кубок Америки Футбол

Роналдиньо заявил, что не собирается смотреть матчи Бразилии на Кубке Америки.

«Не собираюсь смотреть ни одного матча. Ей не хватает энергии, радости, она играет плохо. Поэтому я не буду смотреть ни одного матча. Я отказываюсь смотреть матчи Бразилии.

Дела идут не очень хорошо. Не хватает бодрости, самоотдачи – всего не хватает», – сказал бывший форвард команды в интервью YouTube-каналу Cartoloucos.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
сборная когда у роналдинью был пик тоже играла посредственно, хотя состав был бешенный
+6
-2
+4
Легенда говорит по факту. Бразилия сейчас и последние 15 лет мёртвая абсолютно. Ни команды, ни игры.
+2
0
+2
Ну если в основе играют главные звёзды Реала, чего ещё ожидать от сборной? Так было и с Испанией, пока не появилось звёздное поколение Ла Масии
+3
-2
+1
Потому что в сборную надо пахарей вроде Габи Жезуса вызывать, а не блатных школьников и провокаторов, котрые пришли фейс свой засветить, и больше симулируют чем играют:))
+2
-1
+1
Ответ Zakir Zakir
сборная когда у роналдинью был пик тоже играла посредственно, хотя состав был бешенный
Вы имеете ввиду ЧМ-06?
+1
0
+1
Парадокс ещё тот: футболисты из Бразилии играют на мощнейшем уровне во всех топовых лигах, включая Францию, а на уровне сборной - кавардак и безнадёга.
+1
-1
0
И в чем не не прав? Я думал ещё год назад это слабейшая бразия которую я изучал за 40 лет... и сейчас вижу как я ошибался... ощущение что им ничего не нужно, что каждый матч для них это мука. Они насвьились в клубах и забыли играть за страну... скорее всего внутри команды есть люди которые не любят и даже ненавидят друг друга. Или надо менять штаб так как он не может их соединить или надо пол состава сборной отчислить и сделать ставку на один из трех альянса в команде в виде костяка. Вопрос на кого... в сборной не вижу ни одного игрока который может вести команду. Кто скажет слово Винисиус- закидаю бананами.
Ps: сарказм, а то 24 год и надо простые шутки в конце уже пояснить для молодёжи.
+1
-1
0
Очень слабая команда собралась, не удивлюсь если они из группы не выйдут
0
0
0
Ответ Black Phoenix
Парадокс ещё тот: футболисты из Бразилии играют на мощнейшем уровне во всех топовых лигах, включая Францию, а на уровне сборной - кавардак и безнадёга.
Тренеров ставят непонятных
0
0
0
Ответ Фран
Легенда говорит по факту. Бразилия сейчас и последние 15 лет мёртвая абсолютно. Ни команды, ни игры.
При Тите были хороши. А так, да, большее время были мертвы по меркам Бразилии
0
0
0
Ответ Zakir Zakir
сборная когда у роналдинью был пик тоже играла посредственно, хотя состав был бешенный
Когда у Роналдиньо был пик, то на ЧМ-2006, КК-2005, КА-2004 сборная Бразилия как раз играла круто и была именно Бразилией.Проигрыш французским дедам из-за завязывавшего шнурки Роберто Карлоса единственный косяк и то связанный с результатом а не игрой
0
0
0
Ответ rigobersong
Потому что в сборную надо пахарей вроде Габи Жезуса вызывать, а не блатных школьников и провокаторов, котрые пришли фейс свой засветить, и больше симулируют чем играют:))
Жезус проиграл место в основе Хаверцу под конец сезона
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий