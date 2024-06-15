Роналдиньо о Кубке Америки: «Матчи Бразилии смотреть не буду. Ни энергии, ни радости, ни самоотдачи – она играет плохо»

Роналдиньо заявил, что не собирается смотреть матчи Бразилии на Кубке Америки.

«Не собираюсь смотреть ни одного матча. Ей не хватает энергии, радости, она играет плохо. Поэтому я не буду смотреть ни одного матча. Я отказываюсь смотреть матчи Бразилии.

Дела идут не очень хорошо. Не хватает бодрости, самоотдачи – всего не хватает», – сказал бывший форвард команды в интервью YouTube-каналу Cartoloucos.