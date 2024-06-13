Луис Фелипе Сколари: «Винисиус заслуживает «Золотой мяч». Великолепный игрок»
Луис Фелипе Сколари считает Винисиуса достойным «Золотого мяча».
«Винисиус, Эндрик и Родриго – великолепные игроки.
Сейчас Винисиус заслуживает «Золотой мяч». Если бы я мог выбрать одного футболиста, который выиграет эту награду, я бы выбрал Винисиуса», – сказал бывший тренер сборной Бразилии и «Челси» в интервью Winwin.
Винисиус забил 23 гола и отдал 9 результативных передач во всех турнирах этого сезона за «Реал». Статистику Вингера можно изучить здесь.
Роналдо 0 ЛЧ
Родриго > Роналдо?
Лично я за Крооса. Там и мозг, и талант, и вклад в титулы клуба + человек приличный.