Луис Фелипе Сколари: «Винисиус заслуживает «Золотой мяч». Великолепный игрок»

Луис Фелипе Сколари считает Винисиуса достойным «Золотого мяча».

«Винисиус, и – великолепные игроки.

Сейчас Винисиус заслуживает « ». Если бы я мог выбрать одного футболиста, который выиграет эту награду, я бы выбрал Винисиуса», – сказал бывший тренер сборной и «Челси» в интервью Winwin.

Винисиус забил 23 гола и отдал 9 результативных передач во всех турнирах этого сезона за « ». Статистику Вингера можно изучить здесь.