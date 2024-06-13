Луис Фелипе Сколари: «Винисиус заслуживает «Золотой мяч». Великолепный игрок»

Теги Луис Фелипе Сколари Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Винисиус Жуниор Родриго Эндрик Футбол

Луис Фелипе Сколари считает Винисиуса достойным «Золотого мяча».

«Винисиус, Эндрик и Родриго – великолепные игроки.

Сейчас Винисиус заслуживает «Золотой мяч». Если бы я мог выбрать одного футболиста, который выиграет эту награду, я бы выбрал Винисиуса», – сказал бывший тренер сборной Бразилии и «Челси» в интервью Winwin.

Винисиус забил 23 гола и отдал 9 результативных передач во всех турнирах этого сезона за «Реал». Статистику Вингера можно изучить здесь.

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Dexter Morgan
Начо выиграл 6 ЛЧ. Месси 4 раза. И то в 2006 году Месси был пассажиром.
Родриго 2 ЛЧ
Роналдо 0 ЛЧ
Родриго > Роналдо?
+9
-3
+6
Ответ Momos
Как-то не хочется, чтобы отдали нытику и провокатору. А прочем, сама награда уже полностью себя дискредитировала абсолютно непонятыми вручениями Месси и Роналду только на том основании, что они клёвые. Лично я за Крооса. Там и мозг, и талант, и вклад в титулы клуба + человек приличный.
«Только на том основании, что они клёвые»? Там как бы одна только статистика постоянно была, как сейчас у 2-3х «будущих обладателей ЗМ» вместе взятых (если судить только по ней, то у того же Лео вообще должно быть 10 ЗМ+). И с командными трофеями зачастую полный порядок. Нынешние Винисиусы/Беллингемы/Мбаппе в подмётки не годятся.
+4
-3
+1
Как-то не хочется, чтобы отдали нытику и провокатору. А прочем, сама награда уже полностью себя дискредитировала абсолютно непонятыми вручениями Месси и Роналду только на том основании, что они клёвые.
Лично я за Крооса. Там и мозг, и талант, и вклад в титулы клуба + человек приличный.
+6
-6
0
Ну да лучший особенно для фанатов Валенсии )
+1
-1
0
Хватит пиарить Виниську!
+2
-2
0
Ответ Капибарбер
Худший игрок атаки у Бразилии во вчерашнем матче
Лучший игрок и победитель ЛЧ)
0
0
0
Ответ Roman
Месси в 23 года: 3 золотых мяча "Супертоп Винисиус, заслуживающий ЗМ" в 23 года: 3 гола за сборную Бразилии)
А в полей офф ЛЧ уже превзошёл меси.
+1
-1
0
Ответ войд
Если на копе так-же зарешает как и в ЛЧ,ЗМ заберёт бразильский кудесник)
Сити их чпокало только в путь и главным решалой выступил Лунин, если бы не он, Реал довольствовался титулом в Ла Лиге, в совсем неконкурентный год, в котором между прочим Гурусета не хуже 🙊 отыграл🤣
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий