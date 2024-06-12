Моуринью спрогнозировал победу Португалии над Англией в финале Евро-2024, признание Беллингема лучшим игроком турнира и вручение «Золотого мяча» Винисиусу

Жозе Моуринью спрогнозировал итоги Евро-2024.

– Кто выиграет?

– .

– Серебряный призер?

– .

– Сюрприз турнира?

– Любая команда, кроме Португалии, Англии и . На мой взгляд, это три фаворита, и успех любой команды кроме них – даже сборных с высоким статусом вроде Германии – будет сюрпризом для меня.

– «Золотая бутса»?

– Харри [ ].

– Лучший игрок?

– .

– И последний, но не менее важный вопрос: кто выиграет «Золотой мяч»?

– Я думаю, Винисиус, – сказал главный тренер «Фенербахче».