Моуринью спрогнозировал победу Португалии над Англией в финале Евро-2024, признание Беллингема лучшим игроком турнира и вручение «Золотого мяча» Винисиусу

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Жозе Моуринью спрогнозировал итоги Евро-2024.

– Кто выиграет?

Португалия.

– Серебряный призер?

Англия

– Сюрприз турнира?

– Любая команда, кроме Португалии, Англии и Франции. На мой взгляд, это три фаворита, и успех любой команды кроме них – даже сборных с высоким статусом вроде Германии – будет сюрпризом для меня. 

– «Золотая бутса»?

– Харри [Кейн].

– Лучший игрок?

Джуд Беллингем

– И последний, но не менее важный вопрос: кто выиграет «Золотой мяч»?

– Я думаю, Винисиус, – сказал главный тренер «Фенербахче». 

18 комментариев
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Ответ Кирилл Лавров
Если Джуд Беллингем будет лучшим на Евро (что навряд ли; его, скорее всего, тот же Кейн в Англии из-за голов затмит), тогда он должен будет котироваться выше Винисиуса на получение ЗМ. С другой стороны это всё равно "France football": победит Месси.
Я вот в Англию с Саутгейтом почему-то вообще не верю, топовые игроки есть но чемпионского духа не вижу у этой команды, думаю что по классике отлетят где-то в 1/4.
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Толмач подтвердил что не шарит в футболе совершенно. Какая Португалия, там максимум 18 и домой по привычке.
+2
-1
+1
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Если португалия победит на евро думаю определенно лучшим игроком будет криштиану
даже если он весь турнир проведёт на банке?
только при таком сценарии возможен успех сборной Португалии
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Получается можно и не смотреть, если так все разложил ясновидящий?
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Удобно.
Если победят, то он дал верный прогноз.
А если нет, то скажет: надо было меня тренером ставить ))
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Ответ Папа Футбола
Я вот в Англию с Саутгейтом почему-то вообще не верю, топовые игроки есть но чемпионского духа не вижу у этой команды, думаю что по классике отлетят где-то в 1/4.
Там тренер учитель физкультуры
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Ответ Кирилл Лавров
Если Джуд Беллингем будет лучшим на Евро (что навряд ли; его, скорее всего, тот же Кейн в Англии из-за голов затмит), тогда он должен будет котироваться выше Винисиуса на получение ЗМ. С другой стороны это всё равно "France football": победит Месси.
Какие у тебя конкретно претензии к франс футбол? Все результаты в открытом доступе, можно увидеть кто за кого отдал голос, как на это влияет франс футбол?
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