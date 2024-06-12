Моуринью спрогнозировал победу Португалии над Англией в финале Евро-2024, признание Беллингема лучшим игроком турнира и вручение «Золотого мяча» Винисиусу
Жозе Моуринью спрогнозировал итоги Евро-2024.
– Кто выиграет?
– Португалия.
– Серебряный призер?
– Англия.
– Сюрприз турнира?
– Любая команда, кроме Португалии, Англии и Франции. На мой взгляд, это три фаворита, и успех любой команды кроме них – даже сборных с высоким статусом вроде Германии – будет сюрпризом для меня.
– «Золотая бутса»?
– Харри [Кейн].
– Лучший игрок?
– И последний, но не менее важный вопрос: кто выиграет «Золотой мяч»?
– Я думаю, Винисиус, – сказал главный тренер «Фенербахче».
только при таком сценарии возможен успех сборной Португалии
Если победят, то он дал верный прогноз.
А если нет, то скажет: надо было меня тренером ставить ))