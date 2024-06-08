Мартинелли о Винисиусе: «Особенный. Он заслуживает «Золотой мяч»
Габриэл Мартинелли считает, что Винисиус заслужил «Золотой мяч».
В минувшем сезоне вингер «Реала» забил 24 гола и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за клуб. С «Мадридом» он выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу.
«Играть с ним – большая гордость. Здорово каждый день видеть, насколько он особенный. Он действительно этого заслуживает. Мы очень счастливы видеть, как бразилец сияет.
По моему мнению, он заслуживает «Золотой мяч». Играть рядом с ним – удовольствие», – сказал Мартинелли.