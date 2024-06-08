Мартинелли о Винисиусе: «Особенный. Он заслуживает «Золотой мяч»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Арсенал Золотой мяч Винисиус Жуниор Габриэл Мартинелли Футбол

Габриэл Мартинелли считает, что Винисиус заслужил «Золотой мяч».

В минувшем сезоне вингер «Реала» забил 24 гола и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за клуб. С «Мадридом» он выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу.

«Играть с ним – большая гордость. Здорово каждый день видеть, насколько он особенный. Он действительно этого заслуживает. Мы очень счастливы видеть, как бразилец сияет.

По моему мнению, он заслуживает «Золотой мяч». Играть рядом с ним – удовольствие», – сказал Мартинелли.

Полную статистику 23-летнего Винисиуса можно найти здесь.

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19 комментариев
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Особенный 24+11 за сезон, статка игрока уровня сегунды:))
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Средний игрок, который иногда выдаёт отличные матчи, просто идёт реклама, раскрутка перед золотым мячом. А так да,особенный провокатор.
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после суперперфомансов Месси и Роналду , гениального сезона Модрича , учитывая облом Левы , как то грустно наблюдать за нынешними претендентами на ЗМ. все таки планка задрана очень высоко
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винисиус 2 года что то показывает, никакой особенности в нем нет. через 2 года закончится. И да , провокаторы не бывают особенными. Ну и как всегда повторюсь, Если Германия выиграет евро ,золотой мяч получит Кроос.
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Моу подавился кебабом от услышанного.
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Только фаны Реала считают, что Кроос супер мега пупер игрок и достоин золотого мяча или нейтральные тоже? Потому что я не понимаю, почему его так сильно восхваляют
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Ответ mediaboss22
после суперперфомансов Месси и Роналду , гениального сезона Модрича , учитывая облом Левы , как то грустно наблюдать за нынешними претендентами на ЗМ. все таки планка задрана очень высоко
это точно.
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Ответ Илья Мурашов
А еще говорят, что ЗМ потерял ценность. Только и говорят о ЗМ. Почему молчат про Globe Soccer Awards?
Кросс проводит сумасшедший ЧЕ, выигрывает его, получает ЗМ
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А еще говорят, что ЗМ потерял ценность. Только и говорят о ЗМ. Почему молчат про Globe Soccer Awards?
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Ответ Dexter Morgan
Это правда. Истинный бразилец, который играет красиво, эффектно и эффективно. Делает разницу.
Последний истинный бразилец был Неймар
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Ответ rigobersong
Особенный 24+11 за сезон, статка игрока уровня сегунды:))
Пошла жара, на смену осеннему Беллингему пришёл весенний Винисиус. Через пару месяцев ждём летнего Мбаппе и в итоге перец подарит ЗМ Чуамавинге🤓
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