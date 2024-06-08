Мартинелли о Винисиусе: «Особенный. Он заслуживает «Золотой мяч»

Габриэл Мартинелли считает, что Винисиус заслужил «Золотой мяч».

В минувшем сезоне вингер «Реала» забил 24 гола и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за клуб. С « » он выиграл Лигу чемпионов и .

«Играть с ним – большая гордость. Здорово каждый день видеть, насколько он особенный. Он действительно этого заслуживает. Мы очень счастливы видеть, как бразилец сияет.

По моему мнению, он заслуживает « ». Играть рядом с ним – удовольствие», – сказал .

Полную статистику 23-летнего можно найти здесь.