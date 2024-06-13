Ману Фернандеш о Сафонове в «ПСЖ»: «Не думаю, что он вытеснит Доннарумму. Не совсем верный шаг со спортивной точки зрения»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Мануэл Фернандеш Краснодар Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Футбол

Мануэл Фернандеш высказался о трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ожидается, что голкипер «Краснодара» присоединится к парижскому клубу летом.

«Сафонов – талантливый парень, но я не ожидал, что он перейдет в «ПСЖ». Со спортивной точки зрения такой шаг не совсем верный для него.

Не думаю, что Сафонов вытеснит из основы Доннарумму. С точки зрения статуса клуба и денег, такой трансфер можно понять. Но если Матвей хочет быть лучше как игрок, на мой взгляд, это не лучшее решение», – заявил экс-игрок «Краснодара» и «Локомотива».

Напомним, португальский полузащитник играл вместе с Сафоновым за «Краснодар» в сезоне-2019/20.

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17 комментариев
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доннарумма очень сильно переоценён из-за того , что оч рано начал сразу в основе итальянского топ-клуба + все мы знаем какое агенство ведёт его карьеру и как он уходил из того же милана.
технически у него очень много ошибок , это неоднократно разжёвывалось на том же спортсе.
А матвей как раз наоборот для многих рандомный кипер с приятной статистикой из непонятной рпл, которую массовый зритель не смотрит.
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Не страшен черт, как его молюют и не боги горшки обжигают, все в руках Сафонова и его голове...
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Ответ Restart Serdobsk
доннарумма очень сильно переоценён из-за того , что оч рано начал сразу в основе итальянского топ-клуба + все мы знаем какое агенство ведёт его карьеру и как он уходил из того же милана. технически у него очень много ошибок , это неоднократно разжёвывалось на том же спортсе. А матвей как раз наоборот для многих рандомный кипер с приятной статистикой из непонятной рпл, которую массовый зритель не смотрит.
Также верно, что Доннарумму критикуют больше чем кого из-за зарплаты и раннего начала карьеры на высшем уровне, а он одного возраста с Сафоновым(притом день в день одного), а кажется что всегда играл.
При всем уважении к Матвею, кажется, что шансов мало, но пробовать нужно, посидеть на зарплате он всегда успеет
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От зависти штоле он это сказал? Видели мы твоего Доннарумму в Париже против Барсы.
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К чему эти прогнозы? История знает кучу случаев. Доннарумма случайно оступился и кресты — Сафонов вышел играть и стал первым номером. А может и наоборот. Это жизнь, надо пробовать.
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а почему плохое решение то? Даже если не сможет вытеснить Доннаруму, совсем без времени не останется.
Матвей не в каком то критичном возрасте когда пан или пропал, посидев год-два он все ровно сможет вернуться в РПЛ или перейти в какой нибудь европейский средний клуб, при том в случае РПЛ личку бывшему игроку ПСЖ накинут побольше.
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Такое ощущение что в нём присутствует какая то зависть.
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Мотя по-любому в плюсе. Чемпионат Франции возьмёт, у других клубов на более жирном карандаше будет, в ЛЧ поучаствует. Конкуренция с сильными свой рост ему даст.
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Ответ Сергей Лютый
Да, будет как куча вратарей в ЦСКА которые род Акинфеевым сидели, сейчас их и фамилий никто не вспомнит...
Только дублеры Акинфеева в ЦСКА максимум на что могли рассчитывать это на трансфер внутри рпл. А из ПСЖ открыта дорога в другие европейские клубы.
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Общая беда наших challengers та,
что они очень много о себе мнят.
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пример Реала может прокатить, когда один украинец вырос в сильного кипера
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неважно будет он играть или нет, главное что псж теперь псж Сафонова
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Как бы итальянец не казался на данный момент нестабильным, но по совокупности опыта, а это играет большую роль, все складывается именно в его пользу.
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