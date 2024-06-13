Ману Фернандеш о Сафонове в «ПСЖ»: «Не думаю, что он вытеснит Доннарумму. Не совсем верный шаг со спортивной точки зрения»

Мануэл Фернандеш высказался о трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ожидается, что голкипер «Краснодара» присоединится к парижскому клубу летом.

«Сафонов – талантливый парень, но я не ожидал, что он перейдет в «ПСЖ». Со спортивной точки зрения такой шаг не совсем верный для него.

Не думаю, что Сафонов вытеснит из основы Доннарумму. С точки зрения статуса клуба и денег, такой трансфер можно понять. Но если Матвей хочет быть лучше как игрок, на мой взгляд, это не лучшее решение», – заявил экс-игрок «Краснодара» и «Локомотива».

Напомним, португальский полузащитник играл вместе с Сафоновым за «Краснодар» в сезоне-2019/20.