Кафанов о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей уверен в себе, едет не сидеть на лавке. Нужно терпение, у Доннаруммы есть преимущество – он давно в клубе»
Виталий Кафанов поделился мнением о перспективах Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Поздравил Сафонова с переходом в «ПСЖ». Мы гордимся Матвеем. После игры с Беларусью, думаю, поговорим подробнее.
Чтобы стать первым, Матвею нужно будет терпение. Надеюсь, его период адаптации пройдет быстро.
Сафонов уверен в себе и едет не сидеть на лавке.
У Доннаруммы сейчас есть преимущество. Он давно в «ПСЖ», – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.