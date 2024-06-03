Кафанов о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей уверен в себе, едет не сидеть на лавке. Нужно терпение, у Доннаруммы есть преимущество – он давно в клубе»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Виталий Кафанов Краснодар Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Футбол

Виталий Кафанов поделился мнением о перспективах Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Поздравил Сафонова с переходом в «ПСЖ». Мы гордимся Матвеем. После игры с Беларусью, думаю, поговорим подробнее.

Чтобы стать первым, Матвею нужно будет терпение. Надеюсь, его период адаптации пройдет быстро.

Сафонов уверен в себе и едет не сидеть на лавке.

У Доннаруммы сейчас есть преимущество. Он давно в «ПСЖ», – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Если Кафанов говорил с Сафоновым о его переходе в ПСЖ значит он точно уже переходит. Можно поздравить Матвея и пожелать удачи
+5
0
+5
Ответ Андрей Кожин
Если Кафанов говорил с Сафоновым о его переходе в ПСЖ значит он точно уже переходит. Можно поздравить Матвея и пожелать удачи
Да это уже секрет полишинеля. Всем понятно что объявят 1-го июля официально
+4
0
+4
не завидую сафонову, придется теперь в сборную с пересадками ездить.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий