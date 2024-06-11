Бельгия попросила перенести матч с Израилем в Будапешт. Продажа билетов на игру в Брюсселе приостановлена из-за возможного «всплеска крайнего насилия» («СЭ»)

Теги Сборная Бельгии по футболу УЕФА сборная Израиля по футболу Политика Лига наций УЕФА Спорт-Экспресс Футбол

Матч сборных Бельгии и Израиля может пройти в Венгрии.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Королевская бельгийская футбольная ассоциация обратилась в УЕФА с просьбой перенести домашний матч Лиги Наций против сборной Израиля из Брюсселя в Будапешт по соображениям безопасности. Встреча назначена на 6 сентября. 

Несколько недель назад организация приостановила продажу билетов на матч в Брюсселе из-за возможных беспорядков и «всплеска крайнего насилия», причиной которого могут явиться военные действия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

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28 комментариев
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Так ФИФА и УЕФА говорила что не возвращает сборную России потому что боится что не сможет обеспечить безопасность на матчах.Ну вот не могут обеспечить на матче Израился безопасность,почему Израиль не диквалифицирован?
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-5
+50
А кто знает почему? Что-то случилось?
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+25
А вы ещё больше арабов к себе пустите, скоро вообще любое мероприятие, кроме проводимых мечетями, придётся переносить в Венгрию или Польшу
+32
-9
+23
Ради Израиля готовы играть домашний матч на чужом поле, при этом как показывает практика любой матч Израиля в Европейской стране уже подвергает риску мирных жителей, но никто не отказывается играть, в тоже время Россия которая предоставляет гарантии безопасности, согласна играть домашние матчи на нейтральном поле и матчи с Россией даже в Европе не несли бы никаких провокаций они играть отказываются:)) Это не просто лицемерие, это позор для всех Европейцев, позор который не смыть никогда!:))
+23
-6
+17
Ответ Гоша Петров
Так ФИФА и УЕФА говорила что не возвращает сборную России потому что боится что не сможет обеспечить безопасность на матчах.Ну вот не могут обеспечить на матче Израился безопасность,почему Израиль не диквалифицирован?
Потому что ФИФА и УЕФА выпили по таблеточке этодругина
+16
-5
+11
Что-то случилось, интересно что?
+12
-2
+10
Ответ Гиперактивный осьминог
А вы ещё больше арабов к себе пустите, скоро вообще любое мероприятие, кроме проводимых мечетями, придётся переносить в Венгрию или Польшу
Помню, в сериале "Фауда" в последнем сезоне Бельгия вообще показана как основное прибежище беглых террористов 😎
+10
-2
+8
Будапешт так может стать центром проведения "нейтральных матчей" и поднять на этом денежку.
+6
0
+6
В целом неудивительно. Был год назад в Брюсселе, там уже белого человека нельзя встретить в городе. Все женщины в хиджабах, все мужчины иммигранты из арабских стран, вывески на арабском, никакую речь кроме арабской не слышно. Высочайшая преступность, наркотики и т.д. Результат политики левых. Хорошо, что наконец-то правящая левая партия на выборах проиграла и их премьер-министр ушел в отставку
+6
-1
+5
Вот они уже и не хозяева в своей стране.
+4
0
+4
Что вообще делает эта азиатская страна в Уефа.
+9
-5
+4
Да неужели. Израиль же вроде честные борцы за мир. Что не так то? :)))
+4
-1
+3
Главный вопрос, а нужно ли это Венграм? Ведь если что-то произойдёт, будет виновата принимающая сторона, а не Израиль или Бельгийцы.
+2
0
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У меня вопрос чуть-чуть другой: то есть Бельгия признает, что не может обеспечить безопасность и хочет переложить эту ответственность на других? Интересный подход
+1
0
+1
Ответ Russian Horse
А кто знает почему? Что-то случилось?
Вроде Россия на Украину напала...
+2
-1
+1
Ответ dudufufu
Что-то случилось, интересно что?
Придумали государство оккупант в 1947
+2
-1
+1
Ответ Raar
Что вообще делает эта азиатская страна в Уефа.
В Азии их ещё больше не любят
+2
-1
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Там ещё Франция в одну группу с Израилем попала 🤣. Представляю как Макрон дозванивается до Путина и умоляет его скинуть номер Лукашенко ))
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Этьены и Жаки опять не успокоются
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Идиоты. Надо просто отменить

Потому что Россия содержит и Венгрию, и хамас, о чем открыто говорит весь кремлёвский пул пропагандистов

Израиль вообще не должен играть под эгидой УЕФА. Евреи кто угодно, но не футболисты
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Ответ Гоша Петров
Так ФИФА и УЕФА говорила что не возвращает сборную России потому что боится что не сможет обеспечить безопасность на матчах.Ну вот не могут обеспечить на матче Израился безопасность,почему Израиль не диквалифицирован?
Привет Гошан
Легче будет если Израиль забанят?
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Ответ Гоша Петров
Так ФИФА и УЕФА говорила что не возвращает сборную России потому что боится что не сможет обеспечить безопасность на матчах.Ну вот не могут обеспечить на матче Израился безопасность,почему Израиль не диквалифицирован?
Так вроде Бельгия не может обеспечить))не?)
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Ответ StHappyOne
Бельгия? Да вроде ее некуда исключать из-за географии
Нет, та, что между Сирией и Египтом, но мнит себя Европой.
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Ответ Raar
Нет, та, что между Сирией и Египтом, но мнит себя Европой.
Казахстан? Вроде они сами попросились в УЕФА
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Ответ StHappyOne
В целом неудивительно. Был год назад в Брюсселе, там уже белого человека нельзя встретить в городе. Все женщины в хиджабах, все мужчины иммигранты из арабских стран, вывески на арабском, никакую речь кроме арабской не слышно. Высочайшая преступность, наркотики и т.д. Результат политики левых. Хорошо, что наконец-то правящая левая партия на выборах проиграла и их премьер-министр ушел в отставку
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