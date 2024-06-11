Бельгия попросила перенести матч с Израилем в Будапешт. Продажа билетов на игру в Брюсселе приостановлена из-за возможного «всплеска крайнего насилия» («СЭ»)

Матч сборных Бельгии и Израиля может пройти в Венгрии.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Королевская бельгийская футбольная ассоциация обратилась в УЕФА с просьбой перенести домашний матч Лиги Наций против сборной Израиля из Брюсселя в Будапешт по соображениям безопасности. Встреча назначена на 6 сентября.

Несколько недель назад организация приостановила продажу билетов на матч в Брюсселе из-за возможных беспорядков и «всплеска крайнего насилия», причиной которого могут явиться военные действия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.