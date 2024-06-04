Дюков об обсуждении бана Израиля: «К нам обращались за поддержкой такого решения. Наша позиция – спорт должен быть вне политики»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА сборная Израиля по футболу Александр Дюков Политика Футбол

Александр Дюков рассказал, что РФС не будет выступать за отстранение Израиля.

Дюков возглавил делегацию РФС на конгрессе ФИФА в Бангкоке. 74‑й конгресс ФИФА состоялся в столице Таиланда 17 мая.

– Был ли затронут вопрос по международному бану Израиля и какова будет позиция РФС, если дойдет до голосования?

– Ряд стран апеллировали к нам, обращались за поддержкой в принятии такого решения. Наша позиция – спорт должен быть вне политики. Мы не за то, чтобы наложить на кого-то бан, мы за то, чтобы все имели возможность играть в футбол и чтобы решение о приостановлении нашего участия в соревнованиях было отменено.

– Но какова была позиция Израиля в тот момент, когда принималось решение по бану России?

Израиль не голосовал. Это [решение по бану] было решением исполкома, а представителей Израиля там нет, – сказал Дюков.

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14 комментариев
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Если законы едины для всех стран, то Израиль должен быть так же отстранен как и Россия.
Израиль бомбит Газу и по мимо террористов уничтожает еще и мирное население! Есть риск что во время матчей их сборной, арабские страны могут устроить акты возмездия и пострадают невиновные люди!
+13
-4
+9
Ответ velvetdust2008
Израиль в данном случае это аналог Украины, ее ж никто не отстранил. А Палестину не играет нигде итак, вот ее и не отстранили.
Как это Палестина нигде не играет, вон до 1/8 кубка Азии дошла
+7
-1
+6
Лучше бы Дюков так отстаивал интересы российского футбола☝️
+4
-2
+2
Ответ velvetdust2008
Израиль в данном случае это аналог Украины, ее ж никто не отстранил. А Палестину не играет нигде итак, вот ее и не отстранили.
Обе сборные играют. Это же не Россия.
+1
0
+1
Ответ Ковид 07.10.52
Когда же эти типы будут беспокоится о той стране, в которой властвуют. да плевать мне на Израиль
Властвуют то эти типы может и ЗДЕСЬ, да вот только капиталы и родня у них живет ТАМ.
+2
-1
+1
Комментарий удален модератором
Может быть стоило так отстаивать позиции России? А то: "мы общаемся с УЕФА, практически договорились", " Нельзя давить, мы должны успокоиться ". А по итогу нас закинули в своё болото, где деградируем в огромной прогрессии
+2
-2
0
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