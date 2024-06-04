Дюков об обсуждении бана Израиля: «К нам обращались за поддержкой такого решения. Наша позиция – спорт должен быть вне политики»

Александр Дюков рассказал, что РФС не будет выступать за отстранение Израиля.

Дюков возглавил делегацию РФС на конгрессе в Бангкоке. 74‑й конгресс ФИФА состоялся в столице Таиланда 17 мая.

– Был ли затронут вопрос по международному бану Израиля и какова будет позиция РФС, если дойдет до голосования?

– Ряд стран апеллировали к нам, обращались за поддержкой в принятии такого решения. Наша позиция – спорт должен быть вне политики. Мы не за то, чтобы наложить на кого-то бан, мы за то, чтобы все имели возможность играть в футбол и чтобы решение о приостановлении нашего участия в соревнованиях было отменено.

– Но какова была позиция Израиля в тот момент, когда принималось решение по бану России?

– не голосовал. Это [решение по бану] было решением исполкома, а представителей Израиля там нет, – сказал .