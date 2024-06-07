В Беларуси разрешили транслировать матчи сборной и Лиги наций без разрешения УЕФА

Теги УЕФА телевидение ФИФА сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь Евро-2024 товарищеские матчи (сборные) Политика Лига наций УЕФА ТАСС Футбол

В Беларуси будут транслировать матчи сборной и Лиги наций без разрешения УЕФА.

Министерство информации Беларуси дополнило список спортивных мероприятий, транслируемых правообладателями из «недружественных» стран, сделав возможным показ в стране футбольных матчей Лиги наций и товарищеских встреч национальной сборной. Соответствующее постановление министерства опубликовано на Национальном правовом портале.

Документ дополняет приложение к постановлению министерства от 14 февраля, в которое были внесены зарегистрированные в Швейцарии ФИФА и УЕФА, что  позволило белорусским зрителям получить доступ к матчам Евро-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Власти Беларуси могут ограничивать исключительные права на объекты интеллектуальной собственности для правообладателей из «недружественных» стран на основании закона, принятого в январе 2023 года. Он допускает использовать объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателя или организации по коллективному управлению имущественными правами из государств, совершающих «недружественные» действия, которые запретили или не дали разрешение использовать данные объекты на территории Беларуси.

50 комментариев
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Прям пираты Беларусского моря.😁😁😁😁🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️🦜🦜🦜🦜
+81
-2
+79
Смешно, что команды Белоруссии играют в УЕФА, но матчи показывать нельзя (ЛЧ и др.). А РФ не играет, но матчи показывать можно)
+61
-4
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Ответ Максим Черкашин
Прям пираты Беларусского моря.😁😁😁😁🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️🦜🦜🦜🦜
Картофельные флибустьеры
+45
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+36
Комментатор будет сопки искать в прямом эфире ?
+31
-3
+28
Не пиратство, а "альтернативный импорт", не перепутайте.
+13
-5
+8
Ответ Dexter Morgan
Вообще здорово сейчас жить. Попробовал огромное количество продукции. Кока-Кола из огромного количества стран, многие продукты. Всё ввозится, как и раньше. При этом много своего стали развивать. Студии озвучки и дубляжа новые открылись, продвигаются. Жизнь прекрасна. Смотрю фильмы и сериалы бесплатно. Музыку слушаю бесплатно. За контент платил только, когда в кино ходил. И то мне в лицо Запад плюнул. Так вот. Лицензия, авторское право зло. Сегодня ты покупаешь что-то, а завтра тебя отменяют. И даже за деньги твои. Респект Беларуси, Батьке. Уважаю.
Они зло до того момента, как вы что-то сами создадите, будете владеть на это правами, а потом кто-то скажет "я так хочу" и будет этим без вашего согласия пользоваться бесплатно
+10
-2
+8
Красавчики
+14
-8
+6
Правильно сделали.
+13
-7
+6
Ответ Зеленский
Бедные белорусы - разгребать потом весь этот бардак,на которые уйдут десятилетия(
Зеля уймись
С футбола тебе все равно грошей не собрать
+20
-15
+5
Ответ Стопы Зайона
Комментатор будет сопки искать в прямом эфире ?
Ace Stream давно уже существует. Сопки уже давно устарели.
+10
-6
+4
Ответ Dexter Morgan
Ace Stream давно уже существует. Сопки уже давно устарели.
IPTV плейлисты, брат
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+3
Ответ ta-tosha
Комментарий удален модератором
Беларусь уже так делала, и до сих не дисквалифицирована.
УЕФА и сейчас закроет глаза, потому что они рады продать права, а Беларусь рада была бы их купить, но проблема в швейцарском законодательстве, которое запрещает швейцарским юр.лицам вести дела с белорусскими гос.каналами.
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Ответ Dexter Morgan
Пиратство и так существовало, существует и будет существовать. И именно оно двигает интерес публики. Если бы весь контент существовал хотя бы в одной-двух базах данных, то проблем бы не было. А так все хотят на тебе нажиться. А потом тебя же отменяют.
Ну так поэтому и есть правообладатели, пираты и органы, которые пытаются это пиратство присечь
Чего тогда возмущаться, если всё идет своим чередом?
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после новостей как весь ближный восток смотрит АПЛ и копу по пиратским тарелкам это ждаде не улыбнуло.. не хотите показывать за деньги -будем смотреть бесплатно... закон дженглей капитплизма
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Ответ Karra
Они тоже так хотят, и скоро добьются своего, судя по всему.
у болбосов забыли проконсультироваться
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Ответ Алексей Мишин
Ща пираты и адептеты легальных трансляций у буков в качестве 360р, расскажут, как это не хорошо
Давно уже нет такого качества, да и кроме буков есть где посмотреть. С нормальными комментаторами и с нормальной картинкой.
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Ответ Pigmalion
И для чего им это? Просто ради мести? Интересный подход к бизнесу. Россия не такой и и маленький рынок, какие-нибудь Дюна или Веном около 5-7% всех сборов заработали в РФ.
Никакой мести, просто соблюдение своих прав - ничего личного просто БИЗИНЕС.
А то позвоните в одной стране воровать контент - все начнут, какая выбода ?!
Это как позвольте одному безнаказанно в магазине воровать - остальные тоже захотят
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Ответ Dexter Morgan
Подскажи, а торренты создали и придумали в цивилизованном мире?
Так торренты же используют не государственные учреждения и придумали из не на уровне или средства государства
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Ответ Klshk
IPTV плейлисты, брат
Тоже тема.
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Ответ Максим Черкашин
Прям пираты Беларусского моря.😁😁😁😁🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️🦜🦜🦜🦜
Ещё и домашними креветками под трансляции будут закусывать. Йо-хо-хо🏴‍☠️
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России нужно взять пример и транслировать АПЛ
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Ответ Dexter Morgan
Вообще здорово сейчас жить. Попробовал огромное количество продукции. Кока-Кола из огромного количества стран, многие продукты. Всё ввозится, как и раньше. При этом много своего стали развивать. Студии озвучки и дубляжа новые открылись, продвигаются. Жизнь прекрасна. Смотрю фильмы и сериалы бесплатно. Музыку слушаю бесплатно. За контент платил только, когда в кино ходил. И то мне в лицо Запад плюнул. Так вот. Лицензия, авторское право зло. Сегодня ты покупаешь что-то, а завтра тебя отменяют. И даже за деньги твои. Респект Беларуси, Батьке. Уважаю.
Комментарий удален модератором
Ответ Dexter Morgan
Вообще здорово сейчас жить. Попробовал огромное количество продукции. Кока-Кола из огромного количества стран, многие продукты. Всё ввозится, как и раньше. При этом много своего стали развивать. Студии озвучки и дубляжа новые открылись, продвигаются. Жизнь прекрасна. Смотрю фильмы и сериалы бесплатно. Музыку слушаю бесплатно. За контент платил только, когда в кино ходил. И то мне в лицо Запад плюнул. Так вот. Лицензия, авторское право зло. Сегодня ты покупаешь что-то, а завтра тебя отменяют. И даже за деньги твои. Респект Беларуси, Батьке. Уважаю.
Интересно. В теории, если исходить из вашей логики, то другие страны могут брать отечественные патентованные продукты и использовать их "потому что авторское право зло". Правда я вижу очевидную проблему-в России за последние парочку десятилетий, за время правления великого кормчего, не было изобретено практически ничего достойного, а воровать ведь легче, чем изобретать, не так ли?
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Бедные белорусы - разгребать потом весь этот бардак,на которые уйдут десятилетия(
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-18
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Ответ Dexter Morgan
Вообще здорово сейчас жить. Попробовал огромное количество продукции. Кока-Кола из огромного количества стран, многие продукты. Всё ввозится, как и раньше. При этом много своего стали развивать. Студии озвучки и дубляжа новые открылись, продвигаются. Жизнь прекрасна. Смотрю фильмы и сериалы бесплатно. Музыку слушаю бесплатно. За контент платил только, когда в кино ходил. И то мне в лицо Запад плюнул. Так вот. Лицензия, авторское право зло. Сегодня ты покупаешь что-то, а завтра тебя отменяют. И даже за деньги твои. Респект Беларуси, Батьке. Уважаю.
Думаю, потом можно будет отсудить компенсацию например за Apple Pay
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Ответ LeSang
Интересно. В теории, если исходить из вашей логики, то другие страны могут брать отечественные патентованные продукты и использовать их "потому что авторское право зло". Правда я вижу очевидную проблему-в России за последние парочку десятилетий, за время правления великого кормчего, не было изобретено практически ничего достойного, а воровать ведь легче, чем изобретать, не так ли?
А ты думаешь, что не берут? Во всём мире всё продаётся и покупается. Даже сейчас. На официальном уровне продают и покупают всё официально. А так в эпоху интернета ты можешь у кого угодно и что угодно заказать. Ещё и дешевле, чем от производителя иногда. Иногда переплачиваешь за доставку и перевозку. Закон спроса и предложения работает так или иначе. Многие компании, которые как бы ушли из России, до сих пор у нас работают, только через дочерние предприятия. А то, что официально нельзя проводить, всё равно ввозится. Кстати, Россия и Беларусь ни от кого не закрывались. Работали бы у нас и дальше. Вот только культура отмены на Западе такая. Никакой человечности и уважения к потребителю. Если бы большие корпорации сказали правительствам США и Европы, что никуда не уйдут, то ничего бы им не было. Но они боятся за свою задницу, за свои акции. А на потребителей плевать.
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Ответ Sabaka Sabaka
Комментарий удален модератором
Ясно. Ешь американскую хрень. Российские, китайские и белорусские продукты самые качественные. А импорт повсюду. И я спокойно могу что угодно в магазинах найти. Даже в небольших.
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Вы не опубликовали новость про то, что УЕФА уже пригрозило лишить Белоруссию финансирования, если они начнут пиратить матчи Евро. Так что пиратская вольница не прокатила))

https://football.by/news/188003
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Комментарий удален модератором
Ответ Харламов Никита
Ну так их и создавали простые пользователи на свой страх и риск, чтобы делиться информацией - кстати похоже на создание самого ИНТЕРНЕТА. Смотреть тебя никто не заставляет и никто не запрещает ☝️ А привлечь тебя за распространение через ТОРРЕНТ, очень сложно - так как раздавать пиры как один из ...... это не распространение пиратского контента . Так что никаких двойных стандартов - простая хитрость пользователей.
Вот именно. Поэтому люди кайфуют и не напрягаются. А мне и не очень страшно, потому что я официальный контент смотрел только в кино. Да, немало денег потратил, а меня за мои же интересы и деньги ещё и предали. Но это лучше, чем платить большие деньги всем стриминговым сервисам, как у нас многие делали. В том и дело. Не привлечь. И здорово же. А теперь и не привлечь никого. В кино пиратский контент показывают. И он такой же качественный, как и официальный. Особенно на фоне того, что в России озвучка, дубляж лучшие в мире. В Казахстане и в Грузии тоже прибавили, но сильно уступают.
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