В Беларуси разрешили транслировать матчи сборной и Лиги наций без разрешения УЕФА

В Беларуси будут транслировать матчи сборной и Лиги наций без разрешения УЕФА.

Министерство информации Беларуси дополнило список спортивных мероприятий, транслируемых правообладателями из «недружественных» стран, сделав возможным показ в стране футбольных матчей Лиги наций и товарищеских встреч национальной сборной. Соответствующее постановление министерства опубликовано на Национальном правовом портале.

Документ дополняет приложение к постановлению министерства от 14 февраля, в которое были внесены зарегистрированные в Швейцарии ФИФА и УЕФА, что позволило белорусским зрителям получить доступ к матчам Евро-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Власти Беларуси могут ограничивать исключительные права на объекты интеллектуальной собственности для правообладателей из «недружественных» стран на основании закона, принятого в январе 2023 года. Он допускает использовать объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателя или организации по коллективному управлению имущественными правами из государств, совершающих «недружественные» действия, которые запретили или не дали разрешение использовать данные объекты на территории Беларуси.