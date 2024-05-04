Генсек РФС: «Мы не за отстранение Израиля, мы за допуск России. Задача не в том, чтобы у соседа корова умерла, а чтобы у нас она была здоровая»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС сборная Израиля по футболу Максим Митрофанов Политика Спорт-Экспресс Футбол

Генеральный секретарь РФС рассказал, почему не хочет отстранения Израиля.

– Мы не политики, но следим за мировой ситуацией и видим, как происходят вооруженные столкновения с участием Израиля. Не повод ли это в очередной раз указать ФИФА и УЕФА на двойные стандарты?

– Конечно, это двойные стандарты. Этот вопрос рассматривается и коллегами из УЕФА. Мы задали им вопрос: «Коллеги, мы не хотим отстранения Израиля. Но не кажется вам странным, что Россию вы отстраняете, а Израиль нет?»

Сейчас около 12 стран АФК обратились в ФИФА с просьбой отстранить Израиль. Они пытаются вынести этот вопрос на рассмотрение на конгрессе в Бангкоке. Мы не за отстранение Израиля, мы за то, чтобы Россию допустили. Если, например, победят сторонники отстранения Израиля – тогда это и на нас отразится.

– У ФИФА развяжутся руки в отношении России.

– По нам ударит точно. Задача не в том, чтобы у соседа корова умерла, а чтобы у нас она была здоровая, – сказал Максим Митрофанов.

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80 комментариев
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Ответ Алешка Терминатор
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Лёшка перевалил за -11К по рейтингу.
Это какую дичь надо нести?
+11
-1
+10
Если вдаваться в детали разница между Россией и Израилем очень большая. У одной конфликт, который продолжается 70 лет, у другой совсем новый конфликт в Европе, причем "стенка на стенку", с куда большим масштабом в плане количества людей и вооружения. Ещё и про ядерное оружие какие-то разговоры идут нет-нет. Так как у одной стороны конфликт длится много лет его эскалация не была таким же большим шоком, все как бы уже привыкли, плюс все видели ситуацию с музыкальным фестивалем, с участием безоружных граждан "западного мира". В другой же ситуации начало конфликта было полным шоком для всех, даже для придворных из совета безопасности накануне 24 февраля, которые мямлили и даже публично выступали за мировое решение проблемы перед хозяином, не зная что он задумал. Как по мне совсем разные ситуации, и восприятие остального мира.

Хотя палестинский конфликт потом развился, а количество жертв среди мирного населения начало расти геометрической прогрессией, тем не менее это было уже потом, большого эффекта шока это не вызвало. Да и перед любыми конфликтами нужно правильно строить дипломатическую подушку, чего у РФ не было, которую не поддержали даже союзники по ОДКБ. А у Израиля все это есть, вон США ещё раз одобрили помощь.

Для понимания нужно сравнивать участие РФ в сирийском конфликте. Там ситуация схожая с Палестиной. Давняя гражданская война, полная неразбериха, ещё и далёкая для европейцев Азия, какие-то там террористы, которые враги и западу и РФ. Никто же не вставлял палки в колеса тогда. РФ дипоматически почти все грамотно сделал, даже с Крымом так было, и даже с ЛДНР в какой-то степени. А то что произошло в Украине в 2022 и происходит потом это было тупо и топорно.
+14
-5
+9
Ответ Насонов Дмитрий
А в чем двойные стандарты? Газа - это на настоящий момент не Палестина, а анклав, контролируемый террористической организацией ХАМАС. Никто Россию за удары по Игил в Сирии не дисквалил.
Ты историю почитай, Израиль изначально на землях Палестины образовался и кто тогда анклав
+20
-11
+9
Ответ Христиан Юла
Главное, что скоро Евро и кто на нём победит, совершенно не ясно. Евро и далее ЧМ по футболу в США, Канаде и Мексике. Это главное! А всё прочее пустяки.
У нас скоро битва с чемпионами мира из северной Кореи . Есть шанс увидеть настоящих мастеров мирового уровня .
+19
-10
+9
Главное, что скоро Евро и кто на нём победит, совершенно не ясно. Евро и далее ЧМ по футболу в США, Канаде и Мексике. Это главное! А всё прочее пустяки.
+16
-9
+7
ну так и скажи им. Иди обвини в лицемерии руководство ФИФА. Потом собери кворум стран, который не согласен с двойными стандартами ФИФА и потребуй отставки руководства ФИФА.
Потом требуй из-за отстранения России забрать одну путевку на ЧМ у Европы и отдать её в ту федерацию, где Россия будет отбираться на ЧМ.
Или только деньги пилить умеете?
+11
-5
+6
Ответ Maxim Koskin
Конечно! Ведь можно просто поднять лапки, вернуть Крым и всё остальное, добавить сверху, например, Белгородскую и Курскую области, выплатить репарации, 100 лет, как Германия, посыпать голову пеплом, отдаться под внешнее управление США - и всё! ты вернулся в большую европейскую семью и можешь играть в ЛЧ и ЧМ, ура!
Ну опыт Германии как раз показывает, что идеология шовинизма и расширения границ за счет захвата территорий сопредельных государств заканчивается поднятыми лапками, репарациями и внешним управлением.
+10
-4
+6
Ответ SFS
Лёшка перевалил за -11К по рейтингу. Это какую дичь надо нести?
Их двое на этом сайте таких. Еще «Ростовский». Люди живут в своей реальности.
+5
-1
+4
Напасть на европейскую страну, грозить всему миру ядерным оружием и играть в футбол как-то не клеется.
+4
-1
+3
Ответ LeK z
от кого защищается Израиль? полгода как они убивают детей женщин стариков, свыше 36 тысяч погибших, свыше 90 тысяч ранненых. это защита?
Не надо ломать комедию на ровном месте. И прикидываться тоже не стоит. В октябре 2023 толпа радикалов вторглась, похитила людей, убила людей. Не военных, не политиков - посетителей музыкального фестиваля. Израиль просто делает так, чтобы подобное впредь не повторилась.
+6
-3
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
А кто же создал и финансировал ХАМАС долгое время? Россия в Сирии по мирняку била? А что США и Великобритания вообще в Сирии делали?
1.Создали ее Братья Мусульмане. И на первоначальном этапе это была благотворительная организация. Ничего страшного в том, что Израиль поддерживал умеренную благотворительную организацию, нет. Когда она стала террористической группой, Израиль ее уже не поддерживал. С таким же успехом можно обвинить Россию в том, что она взрастила чеченских террористов, так как и Дудаев, и Масхадов были советскими офицерами.
2.Я знаю, что ты известный кремлевский бот, но даже ты должен понимать, что нет бомб, которые избирательно бьют только по военным и не задевают мирных жителей. Тактика ИГИЛ в Сирии абсолютно такая же как у ХАМАС - они прячутся за мирняком.
3.При чем здесь вообще США и Великобритания, если речь про аналогию Израиля и РФ?
+8
-5
+3
Ответ tankist231
Ты историю почитай, Израиль изначально на землях Палестины образовался и кто тогда анклав
Читал. Израиль был организован на землях бывшей Османской империи, находившихся под протекторатом Великобритании, на основании решения ООН. Никакого государства Палестина никогда не существовало.
+8
-6
+2
Ответ Насонов Дмитрий
А в чем двойные стандарты? Газа - это на настоящий момент не Палестина, а анклав, контролируемый террористической организацией ХАМАС. Никто Россию за удары по Игил в Сирии не дисквалил.
В Газе за полгода мирняка погибло больше, чем на украине за все время СВО.
+7
-5
+2
Ответ Maxim Koskin
Конечно! Ведь можно просто поднять лапки, вернуть Крым и всё остальное, добавить сверху, например, Белгородскую и Курскую области, выплатить репарации, 100 лет, как Германия, посыпать голову пеплом, отдаться под внешнее управление США - и всё! ты вернулся в большую европейскую семью и можешь играть в ЛЧ и ЧМ, ура!
под внешнее управление китая гораздо лучше - тут и к бабке не ходи.
+5
-3
+2
Ответ tankist231
Ты историю почитай, Израиль изначально на землях Палестины образовался и кто тогда анклав
товарищ из танка, расскажите нам про государство палестина, на землях которого образовался вдруг израиль. а то в учебниках истории про это государство ну совсем ничего нет.
+5
-3
+2
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
И газовую столицу в Дальнереченск.
+2
0
+2
Ответ LeK z
от кого защищается Израиль? полгода как они убивают детей женщин стариков, свыше 36 тысяч погибших, свыше 90 тысяч ранненых. это защита?
заложников-то хамас вернул? расскажи, ты в курсе, наверное.
+3
-1
+2
Ответ Сергей
Пиндосов надо банить пожизненно за оккупацию Америки и геноцид индейцев
это точно. ермолов не даст соврать.
+2
0
+2
Ответ Отличник Ослов
У нас скоро битва с чемпионами мира из северной Кореи . Есть шанс увидеть настоящих мастеров мирового уровня .
В какой раз про Северную Корею написал? Неужели ещё кому-то смешно. Вообще-то были Сербия и Парагвай (если бы не трагедия)
+8
-7
+1
Ответ Zeitgeist Zeppelin
И зря, что не за отстранение Израиля. Просто стратегически надо чтобы за отстранение Израиля было как можно больше стран. Да, прозападные организации его никогда не отстранят, но им будет все сложнее и сложнее аргументировать свою позицию по России, если не 12 стран будет против Израиля, а, например, 50.
По вашей логике получается 12+1. Где вы планируете взять ещё 37 стран?
+2
-1
+1
Ответ Сергей
Пиндосов надо банить пожизненно за оккупацию Америки и геноцид индейцев
Ну тогда нас нужно банить пожизненно за депортацию народов СССР. У "патриотов" кроме слова "пиндос" есть еще что-то в лексиконе?
+1
0
+1
Ответ tankist231
Ты историю почитай, Израиль изначально на землях Палестины образовался и кто тогда анклав
До каких веков надо историю читать?
+7
-6
+1
Ответ Насонов Дмитрий
А в чем двойные стандарты? Газа - это на настоящий момент не Палестина, а анклав, контролируемый террористической организацией ХАМАС. Никто Россию за удары по Игил в Сирии не дисквалил.
А кто же создал и финансировал ХАМАС долгое время? Россия в Сирии по мирняку била? А что США и Великобритания вообще в Сирии делали?
+8
-7
+1
Ответ ant.mart
а тебе укр какое дело?
ант - это ведь муравей? а как ты определил, что он укр? усиками?
+1
0
+1
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Коста-Рика ж 51
+1
0
+1
Ахаха скромничает генсек. Все хорошо знают в чем заключается задача чекистов, олигархов и коррупционеров бункерных, которым даже на своих налогоплательщиков, кормящих их, наплевать. Хорошо, что есть первый канал и всем можно рассказать, что ты просто уровень скрепности таким образом поддерживаешь. Все недорежимы падут и оставят после себя руины. Таков путь!
+15
-15
0
Ответ qiqe
Все недорежимы падут и оставят после себя руины. Таков путь! ----------------------- фига вышевата выдала базу об так называемой украине
Вырос на Урале, живу в Питере, держу в курсе. Продолжай существовать в зазеркалье!
0
0
0
Ответ NickN
Не надо ломать комедию на ровном месте. И прикидываться тоже не стоит. В октябре 2023 толпа радикалов вторглась, похитила людей, убила людей. Не военных, не политиков - посетителей музыкального фестиваля. Израиль просто делает так, чтобы подобное впредь не повторилась.
Поэтому убивает сотнями тысяч мирных жителей и детей? Очень интересные методы)
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Ответ Forrest Gamp
Израиль защищается, а Россия напала, какие двойные стандарты? Вы о чем?
От кого? От мирных жителей Газы? От детей? Лол
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Ответ NickN
Удивительный факт, что когда Израиль стал бить по Газе, многие боеприпасы детонировали из-под земли. Легко загуглить. Это только подтверждает тот факт, что радикалы Палестины не отказались от цели полного уничтожения Израиля и израильтян. Целая сеть подземных хранилищ оружия не за один день делается. Газа превратилась в руины только потому что это один огромный боевой склад с оружием - не более того.
ты лично видел эти туннели? внутри был???
+1
-1
0
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