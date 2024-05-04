Генсек РФС: «Мы не за отстранение Израиля, мы за допуск России. Задача не в том, чтобы у соседа корова умерла, а чтобы у нас она была здоровая»
Генеральный секретарь РФС рассказал, почему не хочет отстранения Израиля.
– Мы не политики, но следим за мировой ситуацией и видим, как происходят вооруженные столкновения с участием Израиля. Не повод ли это в очередной раз указать ФИФА и УЕФА на двойные стандарты?
– Конечно, это двойные стандарты. Этот вопрос рассматривается и коллегами из УЕФА. Мы задали им вопрос: «Коллеги, мы не хотим отстранения Израиля. Но не кажется вам странным, что Россию вы отстраняете, а Израиль нет?»
Сейчас около 12 стран АФК обратились в ФИФА с просьбой отстранить Израиль. Они пытаются вынести этот вопрос на рассмотрение на конгрессе в Бангкоке. Мы не за отстранение Израиля, мы за то, чтобы Россию допустили. Если, например, победят сторонники отстранения Израиля – тогда это и на нас отразится.
– У ФИФА развяжутся руки в отношении России.
– По нам ударит точно. Задача не в том, чтобы у соседа корова умерла, а чтобы у нас она была здоровая, – сказал Максим Митрофанов.
Это какую дичь надо нести?
Хотя палестинский конфликт потом развился, а количество жертв среди мирного населения начало расти геометрической прогрессией, тем не менее это было уже потом, большого эффекта шока это не вызвало. Да и перед любыми конфликтами нужно правильно строить дипломатическую подушку, чего у РФ не было, которую не поддержали даже союзники по ОДКБ. А у Израиля все это есть, вон США ещё раз одобрили помощь.
Для понимания нужно сравнивать участие РФ в сирийском конфликте. Там ситуация схожая с Палестиной. Давняя гражданская война, полная неразбериха, ещё и далёкая для европейцев Азия, какие-то там террористы, которые враги и западу и РФ. Никто же не вставлял палки в колеса тогда. РФ дипоматически почти все грамотно сделал, даже с Крымом так было, и даже с ЛДНР в какой-то степени. А то что произошло в Украине в 2022 и происходит потом это было тупо и топорно.
Потом требуй из-за отстранения России забрать одну путевку на ЧМ у Европы и отдать её в ту федерацию, где Россия будет отбираться на ЧМ.
Или только деньги пилить умеете?
2.Я знаю, что ты известный кремлевский бот, но даже ты должен понимать, что нет бомб, которые избирательно бьют только по военным и не задевают мирных жителей. Тактика ИГИЛ в Сирии абсолютно такая же как у ХАМАС - они прячутся за мирняком.
3.При чем здесь вообще США и Великобритания, если речь про аналогию Израиля и РФ?