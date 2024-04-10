Депутат Свищев о бане: «К России предвзятое отношение. Нас пытаются наказать санкционным давлением. Думаю, СВО здесь ни при чем – есть пример Израиля с Палестиной»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС сборная Израиля по футболу Государственная дума Дмитрий Свищев Сборная Палестины по футболу Министерство спорта России Политика Александер Чеферин Спорт-Экспресс Футбол

Депутат Госдумы отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина.

Глава УЕФА ранее заявил, что у него не было другого выхода, кроме как отстранить Россию от официальных международных соревнований.

«У него, вероятно, не было выхода, потому что его поставили в такую ситуацию. Мы видели, что он реально хотел [допустить Россию до международных соревнований].

Мы видели, что УЕФА находится в диалоге с РФС и с Министерством спорта. У нас были и остаются надежды на то, что в футболе нас допустят гораздо быстрее, чем в других видах спорта.

Я считаю, что к России отношение предвзятое. Нас пытаются всеми путями наказать санкционным давлением, в том числе через спорт. Я думаю, что СВО здесь ни при чем.

Банальный пример – это конфликт Израиля с Палестиной. Ситуация похожа, но отношения и санкции разные», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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43 комментария
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я уж с этой ЛЧ и забыл про местных фриков
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боже благослови Израиль, теперь все можно валить на него
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"Пример Израиля с Палестиной" никоим образом не связан с ситуацией РФ - Украина. Не видел зверского убийства 1000 невинных россиян и представителей др. стран украинцами
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На ду ли
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-2
+9
Причем тут баня?
+11
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Глушков о бане: «Мне всё нравится!»
+6
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+5
УЕФА же все по полочкам разложил и объяснил в чем различия.Официальный ответ:
- Это другое! Исчерпывающе...
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Ответ UncleMaks
боже благослови Израиль, теперь все можно валить на него
Разве он винит в этом еврейское государство? Всего лишь ставит в пример схожие ситуации.
А за последние 35 лет подобного рода ситуации были не единичны, но никого так и не отстранили и даже не пытались. Но тут, как говорится, надо понимать, что это совсем другое...
+6
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+5
Ответ kreator.vvv
Разве он винит в этом еврейское государство? Всего лишь ставит в пример схожие ситуации. А за последние 35 лет подобного рода ситуации были не единичны, но никого так и не отстранили и даже не пытались. Но тут, как говорится, надо понимать, что это совсем другое...
Кто за последние 35 лет включал территории другого государства в свой состав после аннексии? Старожилы не припомнят.
+4
-1
+3
А баня? Напомнило анекдот)

- Вы рассказали про героя романа, теперь расскажите о героине
- Профессор, героин - мощная штука, но почему вас это интересует?
+4
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Нужно Палестину наказать?
+6
-4
+2
Если объективно, согласен
+5
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Ответ Фут.Боль
УЕФА же все по полочкам разложил и объяснил в чем различия.Официальный ответ: - Это другое! Исчерпывающе...
Принципиальная разница в аннексии, закреплённой в Конституции. Ну и Украина на рф не нападала, кто бы что ни говорил.
+2
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Ответ Игорь М.
"Пример Израиля с Палестиной" никоим образом не связан с ситуацией РФ - Украина. Не видел зверского убийства 1000 невинных россиян и представителей др. стран украинцами
Еще смешно когда они сравнивают ситуацию с США-Ирак, ведь всем известно, что джордж буш младший провозгласил территорию Ирака исконно американской и по быстрому провел референдум о создании 52-го штата под названием Ирак, руководствуясь посланиями Бенджамена франклина и прочих отцов основателей
+7
-6
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Ответ Ростовский
Еврокубки совершенно неинтересны без российских команд.
+++ /
Спасибо за поддержку !
Ни я один вчера мучился от этой Лиги Чемпионов - совсем неинтересно было !
+2
-1
+1
Кто о чём, а свищев о бане
+2
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Ответ Leser
Нужно Палестину наказать?
Но не получится !
Вся либеральная европейская и американская общественность за них горой и это не говоря об арабской солидарности !
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Сначала подумал, что он про русскую баню речь толкнет, а потом прочитал цитату…
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Ответ Игорь М.
"Пример Израиля с Палестиной" никоим образом не связан с ситуацией РФ - Украина. Не видел зверского убийства 1000 невинных россиян и представителей др. стран украинцами
На Донбассе украинский режим кого убивал?
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Ответ Игорь М.
"Пример Израиля с Палестиной" никоим образом не связан с ситуацией РФ - Украина. Не видел зверского убийства 1000 невинных россиян и представителей др. стран украинцами
Своих сограждан - жителей Донецка - украинцам убивать можно, верно? Одесситов сжигать можно. Все можно - главное, не представителей другой страны))))
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Ответ Игорь М.
"Пример Израиля с Палестиной" никоим образом не связан с ситуацией РФ - Украина. Не видел зверского убийства 1000 невинных россиян и представителей др. стран украинцами
Это 7 Октября, а до 7 Октября Израиль вполне себе убил 224 детей на Западном Берегу.
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Ответ Игорь М.
"Пример Израиля с Палестиной" никоим образом не связан с ситуацией РФ - Украина. Не видел зверского убийства 1000 невинных россиян и представителей др. стран украинцами
Ну конечно , удобная жизненная позиция , беды других людей не мои беды
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совсем ни при чем
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Ответ Xm.md
Причем тут баня?
а я по заголовку подумал, какая связь между русской юаней и Израелем
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Ответ Xm.md
Причем тут баня?
Пивка принял, захотелось
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Принимаешь ЧМ, участвуешь в ЧЕ, ЛЧ, ЛЕ, и вдруг все одновременно стали предвзятыми. Удивительно.
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Ответ rusik krasav4ik
я уж с этой ЛЧ и забыл про местных фриков
Леопард же😁
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Враги окружили россиюшку, хотят задавить. Но депутаты не сдаются, борется с этим тлетворным мракобесным влиянием
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Ответ serhuey
Кто за последние 35 лет включал территории другого государства в свой состав после аннексии? Старожилы не припомнят.
Израиль отжал территории Палестины
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Глушаков о бане: «Мне всё нравится»
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