Депутат Свищев о бане: «К России предвзятое отношение. Нас пытаются наказать санкционным давлением. Думаю, СВО здесь ни при чем – есть пример Израиля с Палестиной»
Депутат Госдумы отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина.
Глава УЕФА ранее заявил, что у него не было другого выхода, кроме как отстранить Россию от официальных международных соревнований.
«У него, вероятно, не было выхода, потому что его поставили в такую ситуацию. Мы видели, что он реально хотел [допустить Россию до международных соревнований].
Мы видели, что УЕФА находится в диалоге с РФС и с Министерством спорта. У нас были и остаются надежды на то, что в футболе нас допустят гораздо быстрее, чем в других видах спорта.
Я считаю, что к России отношение предвзятое. Нас пытаются всеми путями наказать санкционным давлением, в том числе через спорт. Я думаю, что СВО здесь ни при чем.
Банальный пример – это конфликт Израиля с Палестиной. Ситуация похожа, но отношения и санкции разные», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
- Это другое! Исчерпывающе...
А за последние 35 лет подобного рода ситуации были не единичны, но никого так и не отстранили и даже не пытались. Но тут, как говорится, надо понимать, что это совсем другое...
- Вы рассказали про героя романа, теперь расскажите о героине
- Профессор, героин - мощная штука, но почему вас это интересует?
Спасибо за поддержку !
Ни я один вчера мучился от этой Лиги Чемпионов - совсем неинтересно было !
Вся либеральная европейская и американская общественность за них горой и это не говоря об арабской солидарности !