Депутат Свищев о бане: «К России предвзятое отношение. Нас пытаются наказать санкционным давлением. Думаю, СВО здесь ни при чем – есть пример Израиля с Палестиной»

Депутат Госдумы отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина.

Глава УЕФА ранее заявил, что у него не было другого выхода, кроме как отстранить Россию от официальных международных соревнований.

«У него, вероятно, не было выхода, потому что его поставили в такую ситуацию. Мы видели, что он реально хотел [допустить Россию до международных соревнований].

Мы видели, что УЕФА находится в диалоге с и с . У нас были и остаются надежды на то, что в футболе нас допустят гораздо быстрее, чем в других видах спорта.

Я считаю, что к России отношение предвзятое. Нас пытаются всеми путями наказать санкционным давлением, в том числе через спорт. Я думаю, что СВО здесь ни при чем.

Банальный пример – это конфликт Израиля с . Ситуация похожа, но отношения и санкции разные», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .