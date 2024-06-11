Светлана Журова: «Депутаты понимают: если они правильно прокомментируют новость, то часть избирателей скажет: «Какой молодец! Воспитывает этих ужасных миллиардеров-футболистов»

Светлана Журова объяснила, почему депутаты .

– Для чего депутаты реагируют на высказывания футболистов, как это было в случае с и, возможно, будет в ситуации с ?

– Мои коллеги вряд ли бы стали откуда-то вытаскивать такие истории, если бы не было запросов журналистов. Депутаты понимают, что если они правильно прокомментируют эту новость, то часть их избирателей скажет: «Какой молодец! Воспитывает этих ужасных миллиардеров-футболистов».

Конечно, в таком случае можно обрести часть народной поддержки. Я всегда спокойно комментирую происходящее, такие слова привлекают мало внимания. А если кто-то из моих коллег предложит посадить таких футболистов в тюрьму или оштрафовать, то эта новость разлетится, а депутат сможет получить поддержку от избирателей, – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.