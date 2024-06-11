Светлана Журова: «Депутаты понимают: если они правильно прокомментируют новость, то часть избирателей скажет: «Какой молодец! Воспитывает этих ужасных миллиардеров-футболистов»

Теги Крылья Советов Рубин премьер-лига Россия Светлана Журова Государственная дума Сергей Песьяков Руслан Безруков Футбол

Светлана Журова объяснила, почему депутаты .

– Для чего депутаты реагируют на высказывания футболистов, как это было в случае с Безруковым и, возможно, будет в ситуации с Песьяковым?

– Мои коллеги вряд ли бы стали откуда-то вытаскивать такие истории, если бы не было запросов журналистов. Депутаты понимают, что если они правильно прокомментируют эту новость, то часть их избирателей скажет: «Какой молодец! Воспитывает этих ужасных миллиардеров-футболистов».

Конечно, в таком случае можно обрести часть народной поддержки. Я всегда спокойно комментирую происходящее, такие слова привлекают мало внимания. А если кто-то из моих коллег предложит посадить таких футболистов в тюрьму или оштрафовать, то эта новость разлетится, а депутат сможет получить поддержку от избирателей, – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.

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4 комментария
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Блин, а у них чё и избиратели есть? Не знал))
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Пусть на спортс зайдет, почитает о поддержке депутатутов. Журова, через Д.
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Светлана Журова объяснила, почему депутаты .
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