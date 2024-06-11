Песьяков не согласен, что сделал «Зенит» чемпионом: «Тупость какая-то, самое бездарное, что можно написать. «Краснодар» сам себя лишил чемпионства, а я – максимум «Ростов» одного очка»

Сергей Песьяков высказался о развязке чемпионской гонки в Мир РПЛ.

Экс-голкипер «Ростова», подписавший контракт с «Крыльями Советов», допустил ошибку в матче заключительного 30-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:2), отбив мяч в свои ворота после удара Артура. Победа принесла «Зениту» чемпионский титул.

– Многие писали, что вы сделали « » чемпионом. Вы согласны с этим?

– Мне кажется, что это вообще тупость какая-то. Самый бездарный комментарий, который можно написать. Мне понравился этот: «Ты лишил « » чемпионства». Мне кажется, они сами себя лишили.

Здесь другого быть не может, все мы – люди, все ошибаемся. В такой момент обидно, да. Я мог ошибиться в матче с «Факелом», и никто бы не заметил. Здесь просто резонанс, так получилось. По мне, главная тупость – это то, что я кого-то чего-то лишил. Максимум – лишил «Ростов» одного очка. И хорошего настроения для себя.

– Какая была атмосфера после игры в раздевалке?

– Валерий Георгиевич на последней неделе говорил, что работаем уже с прицелом на следующий сезон. Этот, можно сказать, провалили. Карпин говорил: «Давайте соберемся на одну игру». Такой посыл был, что эта встреча будет отправной точкой на следующий сезон. Будем так же фигачить, и все у нас получится. После игры поблагодарил игроков, которые покидают команду, и я попросил слово. Поблагодарил всех за работу, главного тренера. Скажем так: мило, со скупой слезой попрощались, – сказал бывший голкипер « ».