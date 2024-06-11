Песьяков не согласен, что сделал «Зенит» чемпионом: «Тупость какая-то, самое бездарное, что можно написать. «Краснодар» сам себя лишил чемпионства, а я – максимум «Ростов» одного очка»

Теги Зенит Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Сергей Песьяков Краснодар Футбол

Сергей Песьяков высказался о развязке чемпионской гонки в Мир РПЛ.

Экс-голкипер «Ростова», подписавший контракт с «Крыльями Советов», допустил ошибку в матче заключительного 30-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:2), отбив мяч в свои ворота после удара Артура. Победа принесла «Зениту» чемпионский титул.

– Многие писали, что вы сделали «Зенит» чемпионом. Вы согласны с этим?

– Мне кажется, что это вообще тупость какая-то. Самый бездарный комментарий, который можно написать. Мне понравился этот: «Ты лишил «Краснодар» чемпионства». Мне кажется, они сами себя лишили.

Здесь другого быть не может, все мы – люди, все ошибаемся. В такой момент обидно, да. Я мог ошибиться в матче с «Факелом», и никто бы не заметил. Здесь просто резонанс, так получилось. По мне, главная тупость – это то, что я кого-то чего-то лишил. Максимум – лишил «Ростов» одного очка. И хорошего настроения для себя.

– Какая была атмосфера после игры в раздевалке?

– Валерий Георгиевич на последней неделе говорил, что работаем уже с прицелом на следующий сезон. Этот, можно сказать, провалили. Карпин говорил: «Давайте соберемся на одну игру». Такой посыл был, что эта встреча будет отправной точкой на следующий сезон. Будем так же фигачить, и все у нас получится. После игры поблагодарил игроков, которые покидают команду, и я попросил слово. Поблагодарил всех за работу, главного тренера. Скажем так: мило, со скупой слезой попрощались, – сказал бывший голкипер «Ростова».

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16 комментариев
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Ответ dmitry aqf
Ну по факту ведь сделал. Как минимум один из.
По факту там ещё играть было 10 минут, в которых Зенит продолжил бы атаковать и нет уверенности, что Ростов бы выстоял
+19
-4
+15
Ну по факту ведь сделал. Как минимум один из.
+21
-9
+12
Ответ Всем доволен
Краснодар то как? Свою задачу он на последний тур выполнил.
Проблема в том что чемпионат не ограничивается последним туром. Краснодар сам упустил в Самаре, со Спартаком и т д
+9
0
+9
Это ясно. Речь же явно о последнем туре.
+2
0
+2
Краснодар то как? Свою задачу он на последний тур выполнил.
+2
-1
+1
Ошибся в самый неподходящий момент, причем по-детсадовски. Удивительно как Валера такого кипера с таким большим количеством детских ошибок ставит первым номером. Неужели умение играть ногами с полевыми ему важнее спасений в опасных моментах и игр на ноль?
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Да не отбивал он мяч в свои ворота. Артур мощным ударом тупо пробил ему руки. Может и смог бы отбить кулаками, но это тоже, бабушка надвое сказала.
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Ответ dmitry aqf
Ну по факту ведь сделал. Как минимум один из.
По факту эта мелочь, вот убирать Ивича это главный вклад
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Ответ luu
По факту там ещё играть было 10 минут, в которых Зенит продолжил бы атаковать и нет уверенности, что Ростов бы выстоял
понятно, что ляп Песьякова был просто последней каплей в этом чемпионате. но для всех любителей российского футбола очередное чемпионство Зенита стало серьёзной травмой. нам надо как-то с этим справляться. козёл отпущения - это определённая терапия. хоть и понятно, что это не вина Песьякова.
во всём виноват Смолов, который не смог забить Краснодару.
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Ответ ЕгориЙ
Ошибся в самый неподходящий момент, причем по-детсадовски. Удивительно как Валера такого кипера с таким большим количеством детских ошибок ставит первым номером. Неужели умение играть ногами с полевыми ему важнее спасений в опасных моментах и игр на ноль?
А чё, Песьяков играл из-за умения играть ногами?)
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Ответ Evgen51Sever
А чё, Песьяков играл из-за умения играть ногами?)
Валера на этом акцент даже делал, когда его спрашивали про Песьякова в Ростове.
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