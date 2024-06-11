Песьяков о высказываниях Мостового: «Он словил волну хайпа – понимает, что это востребовано, и пользуется этим»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Мостовой Евгений Ловчев Александр Бубнов Сергей Песьяков Футбол

Сергей Песьяков считает, что Александр Мостовой «словил волну хайпа».

– Вы бы хотели стать экспертом футбола, например, как Александр Мостовой?

– На постоянную основу – нет. Опять же, я не знаю, даже не думал об этом.

– Как считаете, он действительно эксперт или хайпует?

– Раньше все обращались к Бубнову или к Ловчеву. Они давали много эмоций, всяких фразочек. Я думаю, Мостовой словил волну хайпа, он понимает, что это востребовано, и пользуется этим, – сказал вратарь «Крыльев Советов».

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7 комментариев
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сейчас ломануться к мосту, с вопросом о том, что вы думаете о том, что сказал песьяков про вас
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Шизу он давно словил, а не хайп.
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Скорее журналист словил хайп. Звонит Царю по любому поводу. Один несет все подряд. Другой записывает.
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Жить то надо на что то лентяю, вот и трындит всё что в голову приходит. А Абаскаль его кормилец. Уверен, ещё не скоро перестанет лить грязь на бывшего тренера Спартака, шут гороховый.
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