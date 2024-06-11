Песьяков о высказываниях Мостового: «Он словил волну хайпа – понимает, что это востребовано, и пользуется этим»
Сергей Песьяков считает, что Александр Мостовой «словил волну хайпа».
– Вы бы хотели стать экспертом футбола, например, как Александр Мостовой?
– На постоянную основу – нет. Опять же, я не знаю, даже не думал об этом.
– Как считаете, он действительно эксперт или хайпует?
– Раньше все обращались к Бубнову или к Ловчеву. Они давали много эмоций, всяких фразочек. Я думаю, Мостовой словил волну хайпа, он понимает, что это востребовано, и пользуется этим, – сказал вратарь «Крыльев Советов».