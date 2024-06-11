Песьяков о высказываниях Мостового: «Он словил волну хайпа – понимает, что это востребовано, и пользуется этим»

Сергей Песьяков считает, что Александр Мостовой «словил волну хайпа».

– Вы бы хотели стать экспертом футбола, например, как ?

– На постоянную основу – нет. Опять же, я не знаю, даже не думал об этом.

– Как считаете, он действительно эксперт или хайпует?

– Раньше все обращались к или к . Они давали много эмоций, всяких фразочек. Я думаю, Мостовой словил волну хайпа, он понимает, что это востребовано, и пользуется этим, – сказал вратарь « ».