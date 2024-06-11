Песьяков о Карпине: «Не проблема при нем выпить пива, но будь добр потом отработать. Георгич – очень требовательный, он за этот бокал спросит»
Сергей Песьяков рассказал о феномене главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
«В чем феномен Карпина? Георгич – очень требовательный, но может и дать отдохнуть.
Не проблема при нем выпить пива, но будь добр потом этот бокал отработать. Он за этот бокал спросит», – сказал бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, перешедший в «Крылья Советов».
В минувшем сезоне Песьяков провел в Мир РПЛ 23 матча, 6 из которых на ноль. В среднем голкипер пропустил 1,52 гола за игру.
Песьяков не согласен, что сделал «Зенит» чемпионом: «Тупость какая-то, самое бездарное, что можно написать. «Краснодар» сам себя лишил чемпионства, а я – максимум «Ростов» одного очка»
Песьяков о хейте после ошибки в 30-м туре: «Никак не можем с женой потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел. На 1 из 50 комментариев можно ответить смайликом или написать: «Высрал? Полегчало?»
Они взрослые люди, профессионалы.
Конечно, должны понимать ответственность.