Песьяков о Карпине: «Не проблема при нем выпить пива, но будь добр потом отработать. Георгич – очень требовательный, он за этот бокал спросит»

Теги Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Сергей Песьяков алкоголь и спорт Футбол

Сергей Песьяков рассказал о феномене главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«В чем феномен Карпина? Георгич – очень требовательный, но может и дать отдохнуть.

Не проблема при нем выпить пива, но будь добр потом этот бокал отработать. Он за этот бокал спросит», – сказал бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, перешедший в «Крылья Советов».

В минувшем сезоне Песьяков провел в Мир РПЛ 23 матча, 6 из которых на ноль. В среднем голкипер пропустил 1,52 гола за игру.

Песьяков не согласен, что сделал «Зенит» чемпионом: «Тупость какая-то, самое бездарное, что можно написать. «Краснодар» сам себя лишил чемпионства, а я – максимум «Ростов» одного очка»

Песьяков о хейте после ошибки в 30-м туре: «Никак не можем с женой потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел. На 1 из 50 комментариев можно ответить смайликом или написать: «Высрал? Полегчало?»

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5 комментариев
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Ответ Dmitry Orlov
Сначала разрешает пиво, потом спрашивает а лишний жир.
Сколько им лет, чтобы за ними тренер бегал и следил за их рационом?
Они взрослые люди, профессионалы.
Конечно, должны понимать ответственность.
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Статистика Песьякова: в среднем пропускает полторашку за игру.
+2
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Сначала разрешает пиво, потом спрашивает а лишний жир.
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Ответ Dmitry Orlov
Сначала разрешает пиво, потом спрашивает а лишний жир.
Попил пива , не поел хлеба и всех делов. В общем, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. 😊
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