Песьяков о Карпине: «Не проблема при нем выпить пива, но будь добр потом отработать. Георгич – очень требовательный, он за этот бокал спросит»

Сергей Песьяков рассказал о феномене главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«В чем феномен ? Георгич – очень требовательный, но может и дать отдохнуть.

Не проблема при нем выпить пива, но будь добр потом этот бокал отработать. Он за этот бокал спросит», – сказал бывший вратарь « » , перешедший в «Крылья Советов».

В минувшем сезоне Песьяков провел в Мир 23 матча, 6 из которых на ноль. В среднем голкипер пропустил 1,52 гола за игру.

Песьяков не согласен, что сделал «Зенит» чемпионом: «Тупость какая-то, самое бездарное, что можно написать. «Краснодар» сам себя лишил чемпионства, а я – максимум «Ростов» одного очка»

Песьяков о хейте после ошибки в 30-м туре: «Никак не можем с женой потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел. На 1 из 50 комментариев можно ответить смайликом или написать: «Высрал? Полегчало?»