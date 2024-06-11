Депутаты возглавили рейтинг профессий с неоправданно высокими зарплатами по версии SuperJob. Футболистов и менеджеров выбрали 5% опрошенных, артистов – 4%, блогеров – 3%

Депутаты возглавили рейтинг профессий с неоправданно высокими зарплатами.

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по заказу Russia Today приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

17% россиян считают зарплаты депутатов необоснованно высокими. На втором месте – специалисты IT-сектора с 13% голосов опрошенных, на третьем месте – госслужащие (8%). Годом ранее программисты находились на третьей строке рейтинга с 6% голосов, а чиновники – на втором с 13%.

На четвертом месте в рейтинге – топ- и мидл-менеджмент. Источник отмечает, что хотя это не профессия, а должность, 7% россиян уверены, что неоправданно высоко зарабатывают руководители и директора в различных сферах.

По мнению 5% опрошенных, переоценены профессии менеджеров различных направлений, столько же россиян считают слишком высокими доходы футболистов. О больших гонорарах артистов заявляли 4%, о сверхдоходах блогеров – 3% россиян.

Еще 22% назвали переоцененными другие профессии: упоминались банковские работники, риэлторы, юристы, маркетологи, представители бьюти-сферы, сотрудники правоохранительных органов и прочих профессий.

3% респондентов убеждены, что любой труд должен хорошо оплачиваться. Мужчины чаще называли неоправданно высокими зарплаты депутатов и чиновников, а женщины чаще говорили о доходах блогеров.

Опрос проводился по всем субъектам РФ с 14 мая по 5 июня 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.