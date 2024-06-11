Депутаты возглавили рейтинг профессий с неоправданно высокими зарплатами по версии SuperJob. Футболистов и менеджеров выбрали 5% опрошенных, артистов – 4%, блогеров – 3%

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Депутаты возглавили рейтинг профессий с неоправданно высокими зарплатами.

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по заказу Russia Today приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

17% россиян считают зарплаты депутатов необоснованно высокими. На втором месте – специалисты IT-сектора с 13% голосов опрошенных, на третьем месте – госслужащие (8%). Годом ранее программисты находились на третьей строке рейтинга с 6% голосов, а чиновники – на втором с 13%.

На четвертом месте в рейтинге – топ- и мидл-менеджмент. Источник отмечает, что хотя это не профессия, а должность, 7% россиян уверены, что неоправданно высоко зарабатывают руководители и директора в различных сферах.

По мнению 5% опрошенных, переоценены профессии менеджеров различных направлений, столько же россиян считают слишком высокими доходы футболистов. О больших гонорарах артистов заявляли 4%, о сверхдоходах блогеров – 3% россиян.

Еще 22% назвали переоцененными другие профессии: упоминались банковские работники, риэлторы, юристы, маркетологи, представители бьюти-сферы, сотрудники правоохранительных органов и прочих профессий.

3% респондентов убеждены, что любой труд должен хорошо оплачиваться. Мужчины чаще называли неоправданно высокими зарплаты депутатов и чиновников, а женщины чаще говорили о доходах блогеров.

Опрос проводился по всем субъектам РФ с 14 мая по 5 июня 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. 

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13 комментариев
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Если с верхушкой рейтинга всё ожидаемо, то в остальном просто "все зарабатывают незаслуженно много, а я незаслуженно мало!"
+17
0
+17
если маленькая зарплата то тебя эксплуатируют если огромная то ты эксплуататор
+4
0
+4
Ответ Антон Фалафель
Депутат это не профессия а ниша.
хобби
+4
0
+4
Ну про депутатов можно было и не писать, и так известно сколько получают 🫤🫤🫤
+3
-1
+2
Ответ IlyaGrain
С того, что в основном это бездельники )
А себя посчитал в это основном 🤔🤔🤔
+2
-1
+1
Госслужащие тут причём? У низового и среднего звена зарплаты очень маленькие.
+4
-4
0
Депутат это не профессия а ниша.
0
0
0
Из первой восьмёрки только IT-шники и артисты (далеко не все) делают что то полезное.
0
0
0
Ответ Sergoe1
Из первой восьмёрки только IT-шники и артисты (далеко не все) делают что то полезное.
Руководители ничего полезного не делают? Сразу видно специалиста
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