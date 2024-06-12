Слишкович – главный кандидат «Химок», он не отказывал клубу. Игнашевич отклонил приглашение (Иван Карпов)

Теги Спартак Химки Сергей Игнашевич Спартак Гогниев премьер-лига Россия возможные трансферы Сергей Юран Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович может возглавить «Химки».

По данным инсайдера Ивана Карпова, Слишкович – главный кандидат на пост тренера «Химок». 41-летний специалист не отказывался возглавить подмосковный клуб.

Ранее о том, что экс-тренер «Спартака» отказался возглавить «Химки», сообщал «Чемпионат».

Карпов отмечает, что переговоры со Слишковичем начнутся в ближайшие дни.

Кроме того, Сергей Игнашевич отверг предложение «Химок». А Сергей Юран и Спартак Гогниев отсутствуют в списке претендентов на пост тренера команды.

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36 комментариев
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Ответ freeman123
Талалаева реально уволили??
Нет, у него затянувшийся романтический ужин с женой)))
+24
-1
+23
Возможно, Слишкович не отказывал "Химкам", потому что даже не знает про их предложение и даже их существование
+14
-3
+11
а че б он отказывался?)) поучаствовать в вечном круговороте Химок между лигами и заработать
+7
0
+7
Ответ Dizzod
А то что Слишкович отказал тоже был инсайд от Карпова?
Конечно, это его работа. Сам выдумал, потом опроверг , потом опять что то написал
+2
0
+2
Довольно таки не плохой вариант 👌✨
+3
-1
+2
Слишкович мужик хороший, стоит ли портить репутацию в Химках?🤔
+6
-4
+2
Ответ Никита Самарин
Слишкович мужик хороший, стоит ли портить репутацию в Химках?🤔
Хороший мужик, сначала был помощником Абаскаля, а потом рассказывал как много поменял после Абаскаля и что надо было многое менять.
+6
-4
+2
Если Слишкович откажется, то остаётся только Талалаев. Контракт на 5 лет и неустойка 100млн в случае увольнения.
+2
0
+2
Талалаева реально уволили??
+2
-1
+1
Ответ freeman123
Талалаева реально уволили??
Судя по всему да.
Снова после 1 места в ФНЛ отправлен на выход, и снова с огромной компенсацией)
В Химках завелась рыба-пила.
+4
-3
+1
А то что Слишкович отказал тоже был инсайд от Карпова?
+1
0
+1
Химки, реально, футбольный клуб?
+1
0
+1
Ответ Al Al
Ага. Работали вдвоём, но одного уволили, а другой "норм мужик, разрешил на завтраки не ходить, да и 5 матчей из 10 даже выиграл будучи И.о."
Да не стал он изгоем, Боже мой, кого ты слушаешь? Парень сейчас в серию А зайдёт, о чем речь? Работу он найдёт, и поинтереснее, чем в РПЛ.
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Ответ itemme
Это Абаскаль то стал изгоем? Лол
Ага. Работали вдвоём, но одного уволили, а другой "норм мужик, разрешил на завтраки не ходить, да и 5 матчей из 10 даже выиграл будучи И.о."
+1
-1
0
Ответ Al Al
Просто лол. Человек нигде тренером не работал и получает в РПЛ работу сначала в Спартаке, а затем главным в РПЛ. Не считать же опытом работу в детской команде U-16 в Боснии, причём помощником, а не главным. А самое интересное, что будучи в одной лодке с Абаскалем, один стал изгоем, а другой наоборот вышел белым и пушистым и кругом "Слишкович норм мужик". Почему не назначить того же Ивича или Ташуева, или Федотова? Ивич Краснодар неплохо тренировал, Ташуев за последние 3 года выиграл чемпионат Беларуси, занял самое высокое место в истории Ахмата, и шел на 11 месте с Факелом у которого самый низкий бюджет. Но нет, будут эксперименты со Слишковичем. Ну и можно было дать Талалаеву продолжить работу за 1 место в ФНЛ, нет?
Это Абаскаль то стал изгоем? Лол
+1
-1
0
Ответ Al Al
Просто лол. Человек нигде тренером не работал и получает в РПЛ работу сначала в Спартаке, а затем главным в РПЛ. Не считать же опытом работу в детской команде U-16 в Боснии, причём помощником, а не главным. А самое интересное, что будучи в одной лодке с Абаскалем, один стал изгоем, а другой наоборот вышел белым и пушистым и кругом "Слишкович норм мужик". Почему не назначить того же Ивича или Ташуева, или Федотова? Ивич Краснодар неплохо тренировал, Ташуев за последние 3 года выиграл чемпионат Беларуси, занял самое высокое место в истории Ахмата, и шел на 11 месте с Факелом у которого самый низкий бюджет. Но нет, будут эксперименты со Слишковичем. Ну и можно было дать Талалаеву продолжить работу за 1 место в ФНЛ, нет?
Странный вы какой-то
Во первых он ещё не получил работу в рпл
Во вторых да он доработал в Спартаке , но просто там уже была концовка сезона и найти нового тренера, который готов сходу работать, это не просто дело
В третьих все таки есть главный тренер и есть помощники , это надо разделять. Ты же например не знаешь, может матчи в которых Спартак выигрывал , там большинство идей было слишковича , а не Абаскаля.
В четвёртых все таки есть комагда, которое тоже имеет свой голос и наверное с ним им приятно было раьота вот и оставили
Так что все просто и не надо ныть, и жалеть наших тренеров, а то превращаетесь в мостового
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Ответ freeman123
Талалаева реально уволили??
Пока нет
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Ответ serg wyxa
А Мостового нет в кандидатах?
Он хоть и царь, но не настолько же туп.
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Берите Мостового!
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Химки это же не про спортивные результаты. За чем это Слишковичу?
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А Мостового нет в кандидатах?
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Запутались в этих югославах)
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Для Слишковича беспроигрышный вариант заявить о себе как о главном тренере. Нет языкового барьера, адаптированный под РПЛ. Сохранит Химки в вышке, пару раз укусит лидеров чемпионата и потом на повышение.
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Слишкович ладно, поработает 1,5 месяца, нужно следующего за Слишковичем искать. Спортивный блок должен на следующий сезон уже список из 5-6 тренеров иметь на руках.
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Ой, Владимир! Ой, подумать надо 7 раз...
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Мостовой для них идеальный кандидат
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Может попробовать Юрана?😃
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Норм вариант, хотя тоже уволят через год, там все не дольше держались
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А при чем здесь Динамо то ???
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