Слишкович – главный кандидат «Химок», он не отказывал клубу. Игнашевич отклонил приглашение (Иван Карпов)
Владимир Слишкович может возглавить «Химки».
По данным инсайдера Ивана Карпова, Слишкович – главный кандидат на пост тренера «Химок». 41-летний специалист не отказывался возглавить подмосковный клуб.
Ранее о том, что экс-тренер «Спартака» отказался возглавить «Химки», сообщал «Чемпионат».
Карпов отмечает, что переговоры со Слишковичем начнутся в ближайшие дни.
Кроме того, Сергей Игнашевич отверг предложение «Химок». А Сергей Юран и Спартак Гогниев отсутствуют в списке претендентов на пост тренера команды.
Снова после 1 места в ФНЛ отправлен на выход, и снова с огромной компенсацией)
В Химках завелась рыба-пила.
Во первых он ещё не получил работу в рпл
Во вторых да он доработал в Спартаке , но просто там уже была концовка сезона и найти нового тренера, который готов сходу работать, это не просто дело
В третьих все таки есть главный тренер и есть помощники , это надо разделять. Ты же например не знаешь, может матчи в которых Спартак выигрывал , там большинство идей было слишковича , а не Абаскаля.
В четвёртых все таки есть комагда, которое тоже имеет свой голос и наверное с ним им приятно было раьота вот и оставили
Так что все просто и не надо ныть, и жалеть наших тренеров, а то превращаетесь в мостового