Слишкович – главный кандидат «Химок», он не отказывал клубу. Игнашевич отклонил приглашение (Иван Карпов)

Владимир Слишкович может возглавить «Химки».

По данным инсайдера Ивана Карпова, Слишкович – главный кандидат на пост тренера «Химок». 41-летний специалист не отказывался возглавить подмосковный клуб.

Ранее о том, что экс-тренер «Спартака» отказался возглавить «Химки», сообщал «Чемпионат».

Карпов отмечает, что переговоры со начнутся в ближайшие дни.

Кроме того, отверг предложение «Химок». А Сергей и отсутствуют в списке претендентов на пост тренера команды.