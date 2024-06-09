Экс-директор «Эвертона» назвал «диктатурой» стиль работы Рэтклиффа в «МЮ»: «Он пытается управлять как в Ineos, но это ошибка. Клуб отличается от предприятия – футбол зависит от людей»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Кит Уайнесс Джим Рэтклифф Футбол

Кит Уайнесс раскритиковал работу Джима Рэтклиффа в «Манчестер Юнайтед».

Бывший директор «Астон Виллы» и «Эвертона» назвал «диктатурой» новые правила, введенные в клубе при новом совладельце.

Ранее сообщалось, что по решению Рэтклиффа сотрудникам «МЮ» запретят работать удаленно и есть вместе с футболистами, если непосредственное взаимодействие с ними не входит в их обязанности.

«Он освоился в клубе, прошло уже несколько месяцев с тех пор, как сделка была одобрена.

Очевидно, Рэтклиффу, не нравится то, что он видит. Не знаю, спонтанна ли его реакция, но с тех пор, как он и его команда приблизились к клубу, он понял, что здесь слишком много расточительства и не хватает вовлеченности и духа.

Возможно, он пытается управлять [«Манчестер Юнайтед»] так же, как он делает это в Ineos, но это было бы ошибкой. Футбольные клубы гораздо более органичны, чем промышленные предприятия – разница огромна. Футбол очень зависит от людей», – сказал Уайнесс в подкасте Football Insider.

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10 комментариев
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Ответ Зеленский
Рэтклифф пришёл и сразу взял трофей.Не помню чтобы при этом директоре Эвертон и Астон Вилла блистала
Там же и составы равные..
Умнииик.. аналитиииик
+12
-2
+10
Здесь хотя бы по раздельности обедают. В БЧК и вовсе всех лишили обеда(
+11
-3
+8
Где-то засмеялся один флорентино перес
+5
0
+5
"Футбольные клубы гораздо более органичны, чем промышленные предприятия – разница огромна. Футбол очень зависит от людей"

Типичный людоед
+5
-1
+4
Я, возможно, что-то не понимаю, но этот человек думает, что 26 тысяч сотрудников Ineos(2021 - wiki) ничего не понимают в работе?
+2
0
+2
У каждого свое мнение, порой дурацкое
+2
-1
+1
Рэтклифф пришёл и сразу взял трофей.Не помню чтобы при этом директоре Эвертон и Астон Вилла блистала
+4
-4
0
Ответ Зеленский
Рэтклифф пришёл и сразу взял трофей.Не помню чтобы при этом директоре Эвертон и Астон Вилла блистала
И какие именно решения в эти полгода повлияли на взятие кубка? Оборону поставил или персонально тренировал Гарначо?
+2
-2
0
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