Экс-директор «Эвертона» назвал «диктатурой» стиль работы Рэтклиффа в «МЮ»: «Он пытается управлять как в Ineos, но это ошибка. Клуб отличается от предприятия – футбол зависит от людей»

Кит Уайнесс раскритиковал работу Джима Рэтклиффа в «Манчестер Юнайтед».

Бывший директор «Астон Виллы» и «Эвертона» назвал «диктатурой» новые правила, введенные в клубе при новом совладельце.

Ранее сообщалось, что по решению сотрудникам «МЮ» запретят работать удаленно и есть вместе с футболистами, если непосредственное взаимодействие с ними не входит в их обязанности.

«Он освоился в клубе, прошло уже несколько месяцев с тех пор, как сделка была одобрена.

Очевидно, Рэтклиффу, не нравится то, что он видит. Не знаю, спонтанна ли его реакция, но с тех пор, как он и его команда приблизились к клубу, он понял, что здесь слишком много расточительства и не хватает вовлеченности и духа.

Возможно, он пытается управлять [« »] так же, как он делает это в Ineos, но это было бы ошибкой. Футбольные клубы гораздо более органичны, чем промышленные предприятия – разница огромна. Футбол очень зависит от людей», – сказал Уайнесс в подкасте Football Insider.