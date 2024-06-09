Тухель встретился с совладельцем «МЮ» Рэтклиффом и поделился планам на случай назначения. Томас рассказал, как перезагрузить карьеры Санчо и Маунта

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Томас Тухель Антонио Рюдигер Мэйсон Маунт Джейдон Санчо Джим Рэтклифф Футбол

Томас Тухель провел встречу с совладельцем «Манчестер Юнайтед».

Немец и Джим Рэтклифф встретились во вторник в Монако, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. Тухель поделился планам на случай назначения главным тренером «МЮ», если Эрик тен Хаг будет уволен.

Томас объяснил совладельцу «МЮ», как он может перезагрузить карьеры Джейдона Санчо и Мэйсона Маунта в команде. Приводя пример, немец напомнил, как помог Антонио Рюдигеру реализовать потенциал и вернуться на высокий уровень.

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63 комментария
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- Тюхель Ратклифу: Рюдигера в Реале видел? На моём багаже
+67
-2
+65
Ответ kaka10
- Тюхель Ратклифу: Рюдигера в Реале видел? На моём багаже
Если без шуток - это чистая правда. Тухель перевернул карьеру и игру Рюди с ног на голову
+40
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+39
Ответ Great ManUtd
Тухель странный конечно спец - с Челси взял ЛЧ, с ПСЖ такое себе, как все, с Баварией умудрился провалиться, при этом с самым сильным составом в чемпе. Но помня катастрофический провал Тен Хага в ЛЧ, крайне неудачные трансферы и обилие травм, вариант не самый плохой. Уж точно лучше Франка, Саутгейта, Де Дзерби.
Единственный, кто этот ПСЖ довел хотя бы до финала
+35
-1
+34
То есть карьеру Антони уже не сможет починить даже Тухель?
+27
-1
+26
Тухель странный конечно спец - с Челси взял ЛЧ, с ПСЖ такое себе, как все, с Баварией умудрился провалиться, при этом с самым сильным составом в чемпе. Но помня катастрофический провал Тен Хага в ЛЧ, крайне неудачные трансферы и обилие травм, вариант не самый плохой. Уж точно лучше Франка, Саутгейта, Де Дзерби.
+15
-4
+11
Ответ kaka10
- Тюхель Ратклифу: Рюдигера в Реале видел? На моём багаже
Там сложилась такая ситуация, что Лэмпард не поставил игру в защите, и в конечном итоге начал всю вину перекидывать на игроков.
Рюдигер и Кепа оказались самыми крайними.
Рюдигер присел в запас и был почти списан, а Кепа вообще депрессию словил на фоне хейта, и вернулся только недавно на какой-то уровень.
Тухель сразу же вернул Рюдигера в основу, и он начал показывать такую игру, которую до этого никогда не показывал.
+10
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+9
Ответ velvetdust2008
То есть карьеру Антони уже не сможет починить даже Тухель?
Антони обычный вингер среднего уровня ,в структурную команду вполне впишется
+7
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+7
Ответ Noname Noname
А что он вообще выиграл?
«Боруссия» (Дортмунд)
Обладатель Кубка Германии: 2016/17
Итого: 1 трофей

«Пари Сен-Жермен»
Чемпион Франции (2): 2018/19, 2019/20
Обладатель Кубка Франции: 2019/20
Обладатель Кубка французской лиги: 2019/20
Обладатель Суперкубка Франции (2): 2018, 2019
Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2019/20
Итого: 6 трофеев

«Челси»
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2021
Победитель Клубного чемпионата мира: 2021
Итого: 3 трофея

«Бавария»
Чемпион Германии: 2022/23
Итого: 1 трофей
+8
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+6
Ответ Верховный Лорд
Такая же истеричка как и лысый. Ну этот в плане результатов хоть не столь бездарен
Тухель всё же много успехов на топ-уровне имеет, а то что он истеричный, это правда. Не Конте конечно, но тоже требовательный и чуть что, готов пойти на обострение конфронтации.
+8
-3
+5
Ответ Great ManUtd
Тухель странный конечно спец - с Челси взял ЛЧ, с ПСЖ такое себе, как все, с Баварией умудрился провалиться, при этом с самым сильным составом в чемпе. Но помня катастрофический провал Тен Хага в ЛЧ, крайне неудачные трансферы и обилие травм, вариант не самый плохой. Уж точно лучше Франка, Саутгейта, Де Дзерби.
Тухель это идеальный вариант для МЮ. Непонятно, что руководство с тен Хагом тянет. Наверно, к концу Евро решат.
+6
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+3
Ответ velvetdust2008
То есть карьеру Антони уже не сможет починить даже Тухель?
Проблема в том, что Антони по сути сейчас играет на своём уровне. Он в Аяксе играл точно так же, просто там чемпионат более открытый. А то что за него выплатили столько бабок это не его проблема, а руководства мю
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Ответ Noname Noname
А что он вообще выиграл?
Лигу чемпионов с Челси например, ещё ПСЖ в финал выводил, лучший их результат до сих пор
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Промес вернулся в Спартак и поделился планом
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Ответ Great ManUtd
Тухель странный конечно спец - с Челси взял ЛЧ, с ПСЖ такое себе, как все, с Баварией умудрился провалиться, при этом с самым сильным составом в чемпе. Но помня катастрофический провал Тен Хага в ЛЧ, крайне неудачные трансферы и обилие травм, вариант не самый плохой. Уж точно лучше Франка, Саутгейта, Де Дзерби.
Ну к слову ЛЧ ему "затащил" Онана. В кубке команда порубилась нормально в этом сезоне, мб на плей-офф настрой поймали бы + удачная сетка. Но это так, мысли вслух.) Просто не прям вина Тен Хага в индивидуальных ошибках игроков
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Ответ Noname Noname
А что он вообще выиграл?
Ты серьезно? Два финала ЛЧ подряд (один из них победный)
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Сразу видно,что человек не напрягался в баварке, раз даже отдохнуть не хочет)
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Ответ Vladimir Ilyushkin
Санчо? спасибо, не надо
В смысле не надо?! А куда его деть?! Напомнить сколько за него отвалили? Тут как раз то и нужен тренер, способный вправить мозги Санчо и Рэшфорду.
+2
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+1
Пусть скажет как выгнать тен Хага)
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Тухель в принципе толковый тренер,характер хреновый.Ни с кем ужиться не может.Он такой себе Моур на минималках.С амбициями у обоих порядок.)
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Баварию перезагрузил, хочет перезагрузить Манчестер!
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Ответ SopTecret
Уже даже кубок Англии мусорный?
Для клуба калибра МЮ есть только 2 трофея - АПЛ и ЛЧ. Все.
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Ответ rusichi
Если Тухель возглавит МанЮ, то без сомнения вернет команду в ЛЧ. Я - болельщик Челси, сожалеющий о том, что новые владельцы уволили его.
Если он сделает с МЮ то же, что и с баварией, то так себе, а если как с Челси в более давнее время, то не так плохо
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Ответ SopTecret
Если он сделает с МЮ то же, что и с баварией, то так себе, а если как с Челси в более давнее время, то не так плохо
Согласен. С Челси сходу взял ЛЧ. Баварию из кризиса не сумел вывести, но в ЛЧ опять же смотрелся достойно.
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Пусть сначала покажет план как свою карьеру перезапустить
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Если бы поделился планом, было бы интереснее
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Ответ Lavinka
Пфф Санчо и Маунта любой сможет . А ты попробуй Антони и Решфорда !
И Ван де Бека!
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Ответ Поч на связи
Мостовой встретился с Пересом и поделился планом на случай назначения
1. Ажумання
2. Бегит
3. Мяч чеканит
4. Лч
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Ответ Джанлука Нальюка
Тухелю бы самому перезагрузить карьеру. Для этого явно не в проблемный мю надо идти
Ну так если в клубе доминаторе провалился. То уже терять нечего
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Ответ ta-tosha
Ничего он с этими игроками не сделает. Ему нужно будет купить человек 6 только в основу, а с учетом продажи Бруно - 7. Лысый выбросил 500М в окно. Но в принципе - такая перестройка понадобиться любому тренеру, если он захочет играть хотя бы за топ 4. Для реальных не мусорных чашек эти семь человек еще и должны будут быть определенного топового уровня.
Уже даже кубок Англии мусорный?
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Ответ hakalesmaeel
Антони обычный вингер среднего уровня ,в структурную команду вполне впишется
В структурную команду скорее всего его уже и не возьмут
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