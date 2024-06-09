Тухель встретился с совладельцем «МЮ» Рэтклиффом и поделился планам на случай назначения. Томас рассказал, как перезагрузить карьеры Санчо и Маунта
Томас Тухель провел встречу с совладельцем «Манчестер Юнайтед».
Немец и Джим Рэтклифф встретились во вторник в Монако, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. Тухель поделился планам на случай назначения главным тренером «МЮ», если Эрик тен Хаг будет уволен.
Томас объяснил совладельцу «МЮ», как он может перезагрузить карьеры Джейдона Санчо и Мэйсона Маунта в команде. Приводя пример, немец напомнил, как помог Антонио Рюдигеру реализовать потенциал и вернуться на высокий уровень.
Рюдигер и Кепа оказались самыми крайними.
Рюдигер присел в запас и был почти списан, а Кепа вообще депрессию словил на фоне хейта, и вернулся только недавно на какой-то уровень.
Тухель сразу же вернул Рюдигера в основу, и он начал показывать такую игру, которую до этого никогда не показывал.
Обладатель Кубка Германии: 2016/17
Итого: 1 трофей
«Пари Сен-Жермен»
Чемпион Франции (2): 2018/19, 2019/20
Обладатель Кубка Франции: 2019/20
Обладатель Кубка французской лиги: 2019/20
Обладатель Суперкубка Франции (2): 2018, 2019
Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2019/20
Итого: 6 трофеев
«Челси»
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2021
Победитель Клубного чемпионата мира: 2021
Итого: 3 трофея
«Бавария»
Чемпион Германии: 2022/23
Итого: 1 трофей
2. Бегит
3. Мяч чеканит
4. Лч