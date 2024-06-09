Тухель встретился с совладельцем «МЮ» Рэтклиффом и поделился планам на случай назначения. Томас рассказал, как перезагрузить карьеры Санчо и Маунта

Томас Тухель провел встречу с совладельцем «Манчестер Юнайтед».

Немец и Джим Рэтклифф встретились во вторник в Монако, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. Тухель поделился планам на случай назначения главным тренером «МЮ», если Эрик тен Хаг будет уволен.

Томас объяснил совладельцу «МЮ», как он может перезагрузить карьеры Джейдона Санчо и Мэйсона Маунта в команде. Приводя пример, немец напомнил, как помог Антонио Рюдигеру реализовать потенциал и вернуться на высокий уровень.