Рэтклифф после визита на базу «МЮ»: «Я был поражен неопрятностью во многих местах, IT-отдел – позор, и раздевалки команд U18 и U21 не намного лучше. Без стандартов не преуспеть»

Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» раскритиковал состояние тренировочной базы.

В распоряжении Daily Mail оказалось письмо, которое разослал сотрудникам клуба.

«У меня был хороший славный визит в «Каррингтон» и на « » на этой неделе. Как всегда, я чувствовал себя очень желанным гостем. Спасибо. У меня была хорошая экскурсия по некоторым объектам.

Увы, во многих местах я был поражен высокой степенью неопрятности. В особенности это касается IT-отдела, позорного, откровенно говоря, да и раздевалки команд U18 и U21 не намного лучше.

Такие стандарты и близко не соответствуют тому, что мы ожидаем увидеть в Ineos, а мы химическая компания. « » же – элитная спортивная организация.

Во многих смыслах это мелочь, но организация не преуспеет, если в ней нет стандартов и дисциплины», – отметил Рэтклифф.

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