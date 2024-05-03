Рэтклифф после визита на базу «МЮ»: «Я был поражен неопрятностью во многих местах, IT-отдел – позор, и раздевалки команд U18 и U21 не намного лучше. Без стандартов не преуспеть»
Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» раскритиковал состояние тренировочной базы.
В распоряжении Daily Mail оказалось письмо, которое Джим Рэтклифф разослал сотрудникам клуба.
«У меня был хороший славный визит в «Каррингтон» и на «Олд Траффорд» на этой неделе. Как всегда, я чувствовал себя очень желанным гостем. Спасибо. У меня была хорошая экскурсия по некоторым объектам.
Увы, во многих местах я был поражен высокой степенью неопрятности. В особенности это касается IT-отдела, позорного, откровенно говоря, да и раздевалки команд U18 и U21 не намного лучше.
Такие стандарты и близко не соответствуют тому, что мы ожидаем увидеть в Ineos, а мы химическая компания. «МЮ» же – элитная спортивная организация.
Во многих смыслах это мелочь, но организация не преуспеет, если в ней нет стандартов и дисциплины», – отметил Рэтклифф.
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Суть просто в том, что здесь решение подстраивается под ответ. Вот Роналду признали эгоистичным нарциссом и всё трактуют через эту призму, чтобы он не делал.
Какой ревизор?
Ревизор из Эр-Рияда!)
Понятное дело, что про инфраструктуре клуб остался в начале нулевых + отсутствие внедрения дорогого современного математического подхода ко всем процессам. Тут уж хоть всех тренеров мира по кругу перепробуй, но будешь проигрывать конкуренцию лидерам.