Рэтклифф после визита на базу «МЮ»: «Я был поражен неопрятностью во многих местах, IT-отдел – позор, и раздевалки команд U18 и U21 не намного лучше. Без стандартов не преуспеть»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Джим Рэтклифф Футбол

Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» раскритиковал состояние тренировочной базы.

В распоряжении Daily Mail оказалось письмо, которое Джим Рэтклифф разослал сотрудникам клуба.

«У меня был хороший славный визит в «Каррингтон» и на «Олд Траффорд» на этой неделе. Как всегда, я чувствовал себя очень желанным гостем. Спасибо. У меня была хорошая экскурсия по некоторым объектам.

Увы, во многих местах я был поражен высокой степенью неопрятности. В особенности это касается IT-отдела, позорного, откровенно говоря, да и раздевалки команд U18 и U21 не намного лучше.

Такие стандарты и близко не соответствуют тому, что мы ожидаем увидеть в Ineos, а мы химическая компания. «МЮ» же – элитная спортивная организация.

Во многих смыслах это мелочь, но организация не преуспеет, если в ней нет стандартов и дисциплины», – отметил Рэтклифф.

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63 комментария
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Рон об этом еще полтора года назад говорил, но его почему то хейтили))
+199
-22
+177
Так что же, получается, Роналду то прав был?)
+64
-12
+52
В МЮ вообще всё в плачевно состоянии, что игроки, что стадион.
+54
-5
+49
результаты правления Глейзеров, и ставленников их - Вудвордов и Арнольдов.
+40
-2
+38
Ответ N. Y.
В МЮ вообще всё в плачевно состоянии, что игроки, что стадион.
Что тренер
+42
-7
+35
Ответ Любезный Коссутий
результаты правления Глейзеров, и ставленников их - Вудвордов и Арнольдов.
С такими методами понятно почему МЮ ничего не добился за 11 лет после ухода сэра Алекса
+21
-1
+20
Ответ Инсаф Галиуллинн
С такими методами понятно почему МЮ ничего не добился за 11 лет после ухода сэра Алекса
не только с уходом САФа, но и со смертью папаши Малькольма Глейзера, в 2014 году, когда его наследство перешло "гениальным" сынкам Джоэлю и Аврааму
+16
0
+16
Стоп, стоп, стоп! Ах ты Роналдофил эдакий! Криш об этом говорил дословно, за что его разносили местные школьники. По фактам всё разложил великий, как оказалось.
+23
-7
+16
Ответ La Crosse Bobcats
Рон об этом еще полтора года назад говорил, но его почему то хейтили))
Заходит как-то Роналда в ИТ-отдел...
+18
-4
+14
Ответ Николай Кузнецов
и опять эта подмена понятий. Рона хейтили за то что видет себя как примадонна, а играет как..
Вот Мю это не помогло, в отличие от ПеЭСЖЭ, которая стала командой, избавившись от двух латиноамериканских примадонн
+17
-4
+13
Ответ Николай Кузнецов
и опять эта подмена понятий. Рона хейтили за то что видет себя как примадонна, а играет как..
Нет, это не подмена понятий. Он говорил о проблемах, ровно о тех же и ровно это считали поведением примадонны. И вообще не важно, как он при этом играл - ему хватало статуса говорить о проблемах.
Суть просто в том, что здесь решение подстраивается под ответ. Вот Роналду признали эгоистичным нарциссом и всё трактуют через эту призму, чтобы он не делал.
+21
-8
+13
Ответ La Crosse Bobcats
Рон об этом еще полтора года назад говорил, но его почему то хейтили))
и опять эта подмена понятий. Рона хейтили за то что видет себя как примадонна, а играет как..
+59
-47
+12
Роналду о том же говорил,будучи игроком клуба.
+11
-1
+10
Давно пора растормошить этот запустившийся улей
+9
-1
+8
ну я говорил, что начнут с того, что введут методику LEAN. Понятное дело, что там, за закрытыми воротами/дверями, всё запущено
+9
-2
+7
Ответ Любезный Коссутий
не только с уходом САФа, но и со смертью папаши Малькольма Глейзера, в 2014 году, когда его наследство перешло "гениальным" сынкам Джоэлю и Аврааму
Ребятам после смерти отца досталась игрушка, но как правильно ей распоряжаться им не объяснили, вот и эффект бабочки
+5
0
+5
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
К нам едет ревизор!)
Какой ревизор?
Ревизор из Эр-Рияда!)
+8
-3
+5
Забавно что он говорит те же вещи что и Роналду в своем скандальном интервью))
+7
-2
+5
Человек стал совладельцем МЮ и только сейчас приехал посмотреть на то, что купил?! ))) Ну, а бардак у IT-шников - это нормально. )
+6
-2
+4
Одним словом всё плохо
+4
0
+4
Ответ Николай Кузнецов
и опять эта подмена понятий. Рона хейтили за то что видет себя как примадонна, а играет как..
Как ? В первый сезон он отлично играл
+5
-2
+3
В туалетах разруха?
+3
0
+3
"Но вот спутницы игроков - в порядке, так что ужин за счет сотрудников, которые вот это все наворотили", - хотел продолжить Рэтклифф, но пока оставил надежду фанам "МЮ".
+5
-2
+3
В последнее время МЮ весь сам - большой позор.
+5
-2
+3
Ответ Artem89S
Так что же, получается, Роналду то прав был?)
в том, что давал такое интервью посередине сезона, будучи игроком первой команды - нет, однозначно неправ. а с его словами про инфраструктуру МЮ вроде никто и не спорил
+12
-10
+2
Ответ Artem89S
Так что же, получается, Роналду то прав был?)
Это не давало ему права пропускать предсезонку и претендовать прииэтом на основу
+2
0
+2
То есть, получается, Роналду дело говорил? Или это другое?
+2
0
+2
Пора сокращать расходы на эскортниц футболистов, иначе не вытянут ремонт
+2
0
+2
А чего было ждать от жадных евреев Глейзеров, которые изначально выдоить эту корову до костей и скинуть втридорога?
Понятное дело, что про инфраструктуре клуб остался в начале нулевых + отсутствие внедрения дорогого современного математического подхода ко всем процессам. Тут уж хоть всех тренеров мира по кругу перепробуй, но будешь проигрывать конкуренцию лидерам.
+2
0
+2
Ответ Lavinka
Он играл отлично а вся остальная атака сдала . С Роном забили 63 гола , без него 80+ .
Кто сейчас мешает забивать атакующим мю?
+1
0
+1
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