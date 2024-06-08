Рэтклифф хочет продать «Ниццу» и сосредоточиться на «МЮ». С сезона-2025/26 УЕФА ужесточит правила владения несколькими клубами
Ineos планирует продать «Ниццу».
По сведениям The Independent, основатель компании Джим Рэтклифф хочет сосредоточиться на управлении «Манчестер Юнайтед». К тому же с сезона-2025/26 УЕФА собирается ужесточить правила владения несколькими клубами – на ближайший сезон для французского клуба, который вместе с английским попал в Лигу Европы, будет сделано исключение.
Проблема с продажей «орлят» заключается в крахе внутреннего телевизионного рынка Лиги 1, из-за чего потенциальные покупатели могут быть в меньшей степени заинтересованы в заключении сделки. Однако «Ниццу» можно рассматривать как особый случай из-за привлекательного местоположения.
Или он остается, или после Евро объявят о Саутгейте.
Это трагедия.