Рэтклифф хочет продать «Ниццу» и сосредоточиться на «МЮ». С сезона-2025/26 УЕФА ужесточит правила владения несколькими клубами

Теги Ницца Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига Европы УЕФА УЕФА бизнес Джим Рэтклифф Футбол

Ineos планирует продать «Ниццу».

По сведениям The Independent, основатель компании Джим Рэтклифф хочет сосредоточиться на управлении «Манчестер Юнайтед». К тому же с сезона-2025/26 УЕФА собирается ужесточить правила владения несколькими клубами – на ближайший сезон для французского клуба, который вместе с английским попал в Лигу Европы, будет сделано исключение.

Проблема с продажей «орлят» заключается в крахе внутреннего телевизионного рынка Лиги 1, из-за чего потенциальные покупатели могут быть в меньшей степени заинтересованы в заключении сделки. Однако «Ниццу» можно рассматривать как особый случай из-за привлекательного местоположения.

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16 комментариев
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Поматросил и бросил милую француженку , чтоб на старости лет позажигать с английской чудаковатой леди,у которой от разных сумбурных решений крыша протекает уже)
+32
-6
+26
Прошла неделя. Еще одна. Решений по Тен Хаагу нет.
Или он остается, или после Евро объявят о Саутгейте.
Это трагедия.
+5
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+5
Ответ Potapson
Почём нынче "Ницца"? Никто не желает прикупить?
Можно было бы скинуться, но санкции, сами понимаете...
+4
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+4
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Поматросил и бросил милую француженку , чтоб на старости лет позажигать с английской чудаковатой леди,у которой от разных сумбурных решений крыша протекает уже)
позажигать с английской беззубой чудаковатой леди.
+2
0
+2
Почём нынче "Ницца"? Никто не желает прикупить?
+1
0
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Поматросил и бросил милую француженку , чтоб на старости лет позажигать с английской чудаковатой леди,у которой от разных сумбурных решений крыша протекает уже)
Остепенился же
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Это его Ницца отвлекает от решений по МЮ? :)
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Соболезную болельщикам Ниццы. В штаб клуба совсем недавно пришли интересные люди, которым нужны деньги для построения команды. А эти деньги собираются от неё уйти
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Нафига продавать? Лучше скидывать в Ниццу молодых и не заигравших игроков или покупать в Южной Америке молодняк и пусть в Ницце набираются опыта, потом выстрелевших забирать МЮ. Так же пылесосить чемп Франции на таланты и после Ниццы в МЮ, удобно же иметь клуб партнёра.
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Ницца! Нельзя не соблазницца!
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Вместо "низя" будет "атата"
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Ответ Armbull
Прошла неделя. Еще одна. Решений по Тен Хаагу нет. Или он остается, или после Евро объявят о Саутгейте. Это трагедия.
При обоих исходах
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Ответ Леха Нету
Это который Гарри Поттера играл?
Ага , а Мю бросает футбол и заявляется в лигу по квидичу
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