«МЮ» урезал бонусы штатным сотрудникам. Спустя 24 часа клуб оплатил женам футболистов ужин и подарки
«Манчестер Юнайтед» урезал бонусы сотрудникам и оплатил ужин для жен футболистов.
Команда под руководством Эрика тен Хага сыграет с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии 25 мая.
По традиции, восходящей к сэру Мэтту Басби, сотрудники «Олд Траффорд» получали бесплатные билеты на проезд до «Уэмбли» и обратно, предматчевый обед, послематчевую вечеринку и проживание в гостинице. Более высокопоставленные сотрудники также могли взять с собой близких и друзей.
Однако по решению новых инвесторов Ineos сотрудникам в электронном письме сообщили, что они получат только один билет и должны будут заплатить 20 фунтов за трансфер до стадиона на дерби, а все остальные льготы были отменены.
Позднее сотрудники «МЮ» узнали, что спустя 24 часа после отправления этого заявления клуб взял на себя все расходы по организации мероприятия для жен и девушек футболистов «Юнайтед».
В пятницу женщины отправились в ресторан San Carlo и были замечены с подарками – пакетами с логотипом клуба, а также лого британской сети универмагов класса люкс Harvey Nichols.
«Это просто как удар по зубам. Поездка на «Уэмбли» была традицией, которой сотрудники наслаждались на протяжении многих лет. Это благодарность за работу, которую мы делаем, и это означает, что когда команда добивается хороших результатов, мы все получаем вознаграждение.
Понятно, что они сокращают расходы, но видеть, что меньше чем через день жены и девушки идут на мероприятие, а клуб оплачивает счет, – это немного странно», – анонимно заявил один из сотрудников клуба.
Считается, что счастье в семьях игроков благоприятно влияет на их состояние, помогает футболистам чувствовать себя комфортно, ощущать заботу со стороны клуба.
А серьезно, футболисты зарабатывающие десятки и сотни тысяч фунтов в неделю могли бы и сами оплатить подарки женам для них это 0,001% от зп в день. Тогда как для простых сотрудников это может быть значимой суммой.
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