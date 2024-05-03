«МЮ» урезал бонусы штатным сотрудникам. Спустя 24 часа клуб оплатил женам футболистов ужин и подарки

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии бизнес светская хроника Уэмбли Мэтт Басби девушки и спорт Эрик тен Хаг деньги Джим Рэтклифф Футбол

«Манчестер Юнайтед» урезал бонусы сотрудникам и оплатил ужин для жен футболистов.

Команда под руководством Эрика тен Хага сыграет с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии 25 мая. 

По традиции, восходящей к сэру Мэтту Басби, сотрудники «Олд Траффорд» получали бесплатные билеты на проезд до «Уэмбли» и обратно, предматчевый обед, послематчевую вечеринку и проживание в гостинице. Более высокопоставленные сотрудники также могли взять с собой близких и друзей.

Однако по решению новых инвесторов Ineos сотрудникам в электронном письме сообщили, что они получат только один билет и должны будут заплатить 20 фунтов за трансфер до стадиона на дерби, а все остальные льготы были отменены.

Позднее сотрудники «МЮ» узнали, что спустя 24 часа после отправления этого заявления клуб взял на себя все расходы по организации мероприятия для жен и девушек футболистов «Юнайтед».

В пятницу женщины отправились в ресторан San Carlo и были замечены с подарками – пакетами с логотипом клуба, а также лого британской сети универмагов класса люкс Harvey Nichols.

«Это просто как удар по зубам. Поездка на «Уэмбли» была традицией, которой сотрудники наслаждались на протяжении многих лет. Это благодарность за работу, которую мы делаем, и это означает, что когда команда добивается хороших результатов, мы все получаем вознаграждение.

Понятно, что они сокращают расходы, но видеть, что меньше чем через день жены и девушки идут на мероприятие, а клуб оплачивает счет, – это немного странно», – анонимно заявил один из сотрудников клуба. 

Считается, что счастье в семьях игроков благоприятно влияет на их состояние, помогает футболистам чувствовать себя комфортно, ощущать заботу со стороны клуба.

Материалы по теме

44 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Омерзительно так поступать с простыми сотрудниками. Руководство МЮ - очень своеобразные специалисты со своим особым видением, в простонародье таких называют клоуны 🤡
+45
-2
+43
По конспектаи Барселоны
+25
-8
+17
Семья 💪
+19
-2
+17
То есть раздавать те же самые бонусы жёнам игроков по логике таких гениев это нормально, а отдать их людям, которые ради них вкалывали часами нет?
+16
-1
+15
Атмосфера в клубе после этого:📈📈📈
+15
-4
+11
Где-то прибыло, где-то убыло - физика.
А серьезно, футболисты зарабатывающие десятки и сотни тысяч фунтов в неделю могли бы и сами оплатить подарки женам для них это 0,001% от зп в день. Тогда как для простых сотрудников это может быть значимой суммой.
+9
0
+9
Молодцы. Помогли самым бедным и оплатили ужин их жёнам.
+6
-1
+5
Какое позорище
+4
0
+4
Годная оптимизация, штоб накормить жён миллионеров.
+3
0
+3
Ответ Cruel Snake
По конспектаи Барселоны
Среднестатистический мадридиста если в какой нибудь новости за день не напишет грязь про барсу потеряет аппетит, сон и потенцию) жалко вас
+6
-4
+2
Где бы это не происходило это мерзко. Мерзко бедных делать еще беднее, а богатым оплачивать такие мелочи как ужин. Один их ужин стоил наверное как месячный бюджет семьи сотрудника выделяемый на еду. Конечно коммунизм и уравниловка это плохо, но вот такого рода капитализм по праву рождения(нахождения в данный момент в нужном месте) это еще более уродливое проявление. И повторюсь, это уродливо где бы это не происходило.
+3
-1
+2
Ответ Антон Фалафель
Годная оптимизация, штоб накормить жён миллионеров.
Жен миллионеров и раньше кормили. Просто пока что режут мелкую рыбешку.
+1
0
+1
Ответ Сергей Галынский
Семья 💪
Семья, в которой некоторых детей усыновили, чтобы получать пособия
+1
0
+1
Ретклиф похлеще Глейзеров будет
+1
0
+1
не болею ни за один из манчестеров, но желаю красным достать пятерочку из своих ворот
+1
0
+1
Да уж. Свинство. Сотрудники пашут, помогают клубу, а им буй.
+1
0
+1
Я верно понял, выиграть финал они не планируют, поэтому уже заранее празднуют выход в финал?))))))
+1
0
+1
Аххахааа
+1
0
+1
Новые инвесторы начали путь к спортивному успеху
+1
0
+1
Нездоровый капитализм
+2
-1
+1
Ну а как же. Ведь жены футболистов сами себя не прокормят. А в целом наряду с женами хоккеистов одни из самых бесполезных на планете Земля живых существ.
+1
0
+1
Такие традиции надо сохранять
0
0
0
Ответ sr-pigrs
Не зря МЮ и Спартак так похожи. Решения просто клас принимаются. Минусите, девочки
ЦСКА с МЮ лучше сравнивать, оба сейчас развалены))) Спартак хотя бы на 4 месте, сравнение не твой конёк
0
0
0
🤡
0
0
0
Ответ Stop-D
Зачем подарки женам миллионеров?)
Не так дорог подарок как дорого внимание (с)
0
0
0
Столько бабок потратили, а выхлопа нуль)) Причём 2/5 потратили при Тен Хаге))) Как будто на МЮ проклятие какое-то, после САФа клуб превратился в середняка)
+1
-1
0
Ответ Анатолий Magicbrain
Среднестатистический мадридиста если в какой нибудь новости за день не напишет грязь про барсу потеряет аппетит, сон и потенцию) жалко вас
Это называется комплексы.
0
0
0
Ценности МЮ:
Профессиональная бездельница, тиктокерша, инфантильная подружка игрока МЮ > Кастелянша на базе, которая ещё юниору Гиггзу постельное белье стирала.
0
0
0
Фу, мерзкий клуб
0
0
0
Ну что за мерзкий клуб
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий