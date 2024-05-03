«МЮ» урезал бонусы штатным сотрудникам. Спустя 24 часа клуб оплатил женам футболистов ужин и подарки

«Манчестер Юнайтед» урезал бонусы сотрудникам и оплатил ужин для жен футболистов.

Команда под руководством сыграет с « » в финале Кубка Англии 25 мая.

По традиции, восходящей к сэру , сотрудники « » получали бесплатные билеты на проезд до «Уэмбли» и обратно, предматчевый обед, послематчевую вечеринку и проживание в гостинице. Более высокопоставленные сотрудники также могли взять с собой близких и друзей.

Однако по решению новых инвесторов Ineos сотрудникам в электронном письме сообщили, что они получат только один билет и должны будут заплатить 20 фунтов за трансфер до стадиона на дерби, а все остальные льготы были отменены.

Позднее сотрудники « » узнали, что спустя 24 часа после отправления этого заявления клуб взял на себя все расходы по организации мероприятия для жен и девушек футболистов «Юнайтед».

В пятницу женщины отправились в ресторан San Carlo и были замечены с подарками – пакетами с логотипом клуба, а также лого британской сети универмагов класса люкс Harvey Nichols.

«Это просто как удар по зубам. Поездка на « » была традицией, которой сотрудники наслаждались на протяжении многих лет. Это благодарность за работу, которую мы делаем, и это означает, что когда команда добивается хороших результатов, мы все получаем вознаграждение.

Понятно, что они сокращают расходы, но видеть, что меньше чем через день жены и девушки идут на мероприятие, а клуб оплачивает счет, – это немного странно», – анонимно заявил один из сотрудников клуба.

Считается, что счастье в семьях игроков благоприятно влияет на их состояние, помогает футболистам чувствовать себя комфортно, ощущать заботу со стороны клуба.