Рэтклифф запретил в «МЮ» удаленную работу и предложил недовольным искать себе новое место. В клубе недоумевают: места в офисах всем не хватит, а часть сотрудников живет слишком далеко

Новое руководство «Манчестер Юнайтед» обязало сотрудников приезжать в офис.

Как сообщает The Guardian, Джим Рэклифф запретил дистанционную работу – такая возможность существовала с начала пандемии коронавируса.

Совладелец клуба на прошлой неделе посетил «Олд Траффорд» и тренировочную базу « ». В ходе личного визита и видеосовещания он проинформировал 1000 сотрудников о том, что тем, кто не хочет приезжать на работу, следует озаботиться вопросом «альтернативной занятости».

сообщил, что одна из его компаний экспериментировала с работой из дома по пятницам, и это привело к падению трафика электронной почты на 20%. Таким образом, считает бизнесмен, присутствие сотрудников на их рабочих местах позволяет повышать производительность труда и укреплять единство.

Утверждается, что некоторые сотрудники восприняли эту новость с недоумением, посчитав решение недальновидным. Кроме того, эта тема стала предметом шуток, поскольку в манчестерском и лондонском офисах клуба не хватает места, чтобы разместить всех, кто теперь обязан будет там находиться.

Еще одна проблема заключается в том, что часть сотрудников живет вдали от Лондона и Манчестера, а контракты некоторых специалистов и вовсе не предполагают присутствия в офисе.