Рэтклифф запретил в «МЮ» удаленную работу и предложил недовольным искать себе новое место. В клубе недоумевают: места в офисах всем не хватит, а часть сотрудников живет слишком далеко

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Джим Рэтклифф Футбол

Новое руководство «Манчестер Юнайтед» обязало сотрудников приезжать в офис.

Как сообщает The Guardian, Джим Рэклифф запретил дистанционную работу – такая возможность существовала с начала пандемии коронавируса.

Совладелец клуба на прошлой неделе посетил «Олд Траффорд» и тренировочную базу «МЮ». В ходе личного визита и видеосовещания он проинформировал 1000 сотрудников о том, что тем, кто не хочет приезжать на работу, следует озаботиться вопросом «альтернативной занятости».

Рэтклифф сообщил, что одна из его компаний экспериментировала с работой из дома по пятницам, и это привело к падению трафика электронной почты на 20%. Таким образом, считает бизнесмен, присутствие сотрудников на их рабочих местах позволяет повышать производительность труда и укреплять единство.

Утверждается, что некоторые сотрудники восприняли эту новость с недоумением, посчитав решение недальновидным. Кроме того, эта тема стала предметом шуток, поскольку в манчестерском и лондонском офисах клуба не хватает места, чтобы разместить всех, кто теперь обязан будет там находиться.

Еще одна проблема заключается в том, что часть сотрудников живет вдали от Лондона и Манчестера, а контракты некоторых специалистов и вовсе не предполагают присутствия в офисе.

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40 комментариев
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Странно. Может быть, в той компании Рэтклиффа, в которой на 20% упал трафик электронной почты, просто криво набраны сотрудники или организована работа? Просто я знаю примеры весьма успешных европейских фирм, занимающихся серьезным инжирингом и разработками, которые сначала вынуждены были отправить сотрудников на удаленку по причине так называемой "пандемии". Но потом, увидев, что их сотрудники работают на дому ничуть не хуже, чем в офисе, попросту отказались от аренды большинства своих дорогостоящих офисных площадей. И теперь довольны, как удавы ;)
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Какая-то лютейшая колхозность, ну ок, удачи МЮ в борьбе за выживание )
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+8
Глупо не ценить достижения ковидной революции: многие исследования подтвердили, что люди эффективнее работают в удаленном или гибридном режиме
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+8
Ответ ta-tosha
По сути - он на 500% прав. Хом офис это значительное падение продуктивности работы. Кто не хочет - не беда, Стафф оптимизейшн им тоже не помешает
Хз, никаких данных об этом не видел, но интуитивно — возможно. Другое дело, что порой поездки в офис и домой по три часа в день никак не способствуют увеличению продуктивности. Ты порой выполняешь то же самое, что мог сделать и дома, в кафе, коворкинге, особенно если задача предельно проста.
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+6
всё понятно. очередной нафталиновый технократ. живёт до сих пор в 18 веке.

скорей бы уже новый владелец...
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Цены на однушки на районе подскочили вдвое)
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Ответ Циник Петербургский
Странно. Может быть, в той компании Рэтклиффа, в которой на 20% упал трафик электронной почты, просто криво набраны сотрудники или организована работа? Просто я знаю примеры весьма успешных европейских фирм, занимающихся серьезным инжирингом и разработками, которые сначала вынуждены были отправить сотрудников на удаленку по причине так называемой "пандемии". Но потом, увидев, что их сотрудники работают на дому ничуть не хуже, чем в офисе, попросту отказались от аренды большинства своих дорогостоящих офисных площадей. И теперь довольны, как удавы ;)
фигня это, людям нужно общаться и взаимодействовать лично, никакой зум и тимс не заменяют этого
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Ответ Заяцволк
Какая-то лютейшая колхозность, ну ок, удачи МЮ в борьбе за выживание )
Так Илон Маск тоже выгнал всех из своих компаний, кто не согласился вернуться в офисы на 5 дней. ;)
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Ответ Xm.md
Бездельникам конечно не нравится, что их тащат в офис. Теперь придется работать
Ну... спорно. Я с ковидных времён на удалёнке и работаю даже больше, могу утром раньше начать или вечером задержусь, иногда прям намного, в офисе так никогда не делал + не трачу время на дорогу. Тот кто работать не хочет он и в офисе найдет такую возможность.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Так Илон Маск тоже выгнал всех из своих компаний, кто не согласился вернуться в офисы на 5 дней. ;)
Так у Маска куча денег в коммерческую недвигу вложено, это понятно.А в МЮ что, у друг друга на головах будут сидеть?
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Ответ Евгений Сидоров
Странно. До пандемии всем мест в офисе хватало, а сейчас вдруг стало не хватать.
Ничего себе, за несколько лет могли расширить штат, кто же догадается до такой неочевидной причины
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если в контракте не предусмотрено нахождение в офисе, то никакой Рэтклифф не заставит. И уволить по данной причине он не способен
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Ответ ta-tosha
Поездки в офис - твои проблемы и они не стоят компании денег. А на одного сознательного, всегда будет минимум 5, которые дома половину рабочего времени будут страдать херней. Это работает только для топ менеджмента, у которого рабочий день заканчивается в основном в обед, и то не для всех
Некоторые и в офисе успешно справляются с задачей по страданию хернёй)
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Ответ Noken
Мне кажется, если люди долгое время видят себя только через комп, то они максимально обособляются. Перестают, так скажем, чувствовать коллег и сам результат работы их будто меньше волнует. И само место, где они рабствуют для них уже не второй дом, а это уже некая угроза для работодателя. Поэтому, думаю, лучший вариант для рабовладельца будет организовывать очные встечи 1-2 раза в неделю в условных коворкингах/кофейнях. И ренту не платишь, и наемный персонал не забывается.
Согласен. Я примерно про это уже и написал пользователю Glukinho ;)
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Ответ Glukinho
фигня это, людям нужно общаться и взаимодействовать лично, никакой зум и тимс не заменяют этого
Насколько мне известно, как минимум, в одной из тех фирм, о которых я написал, время от времени проводят не совещания онлайн, а рабочие встречи с личным присутствием. Ну, и корпоративы по крупным праздникам. Снять офис или ресторан на несколько часов раз в несколько месяцев - это гораздо дешевле, чем на постоянной основе оплачивать большие офисы в крупных и очень недешевых европейских городах.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Так Илон Маск тоже выгнал всех из своих компаний, кто не согласился вернуться в офисы на 5 дней. ;)
А, та же самая история ) Ну выгнал - и выгнал, что ж теперь ? Найдут себе другую работу без проблем. Почему-то считается по умолчанию, что если руководитель кого-то выгоняет, значит он типа молодец, а сотрудники заслужили увольнение, это глубочайшее заблуждение, очень вероятно, что как раз руководитель и является неадекватом, что и подтверждают эти случаи с Маском и Ретклифом ) Скажете, они там типа успешные, много добились, и у них престижно работать ? Эти пункты важны как раз для колхозников ) А для нормальных людей в числе важнейших пунктов наряду с уровнем зарплаты будут адекватный руководитель и удобство рабочего места ) Так что пожелаем уволенным найти именно такое место, а МЮ пусть понтуются )
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Эффективный менеджер: новая угроза
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Ответ Евгений Сидоров
Странно. До пандемии всем мест в офисе хватало, а сейчас вдруг стало не хватать.
Откуда ты знаешь кого и на какие условия они наняли после пандемии?
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Ответ Гол в девятину
Так у Маска куча денег в коммерческую недвигу вложено, это понятно.А в МЮ что, у друг друга на головах будут сидеть?
Новый офис снимут. Найдут как-нибудь. ;)
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Новый офис снимут. Найдут как-нибудь. ;)
Так а зачем? Возвращают в офис только те, кто уже миллиарды потратил на коммерческие помещения, как Цукерберг и Гугл.Остальных удаленка не парит абсолютно.
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Это всё тимбилдинг, анти-антиковидные меры
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Поездки в офис - твои проблемы и они не стоят компании денег. А на одного сознательного, всегда будет минимум 5, которые дома половину рабочего времени будут страдать херней. Это работает только для топ менеджмента, у которого рабочий день заканчивается в основном в обед, и то не для всех
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0
Ответ Циник Петербургский
Странно. Может быть, в той компании Рэтклиффа, в которой на 20% упал трафик электронной почты, просто криво набраны сотрудники или организована работа? Просто я знаю примеры весьма успешных европейских фирм, занимающихся серьезным инжирингом и разработками, которые сначала вынуждены были отправить сотрудников на удаленку по причине так называемой "пандемии". Но потом, увидев, что их сотрудники работают на дому ничуть не хуже, чем в офисе, попросту отказались от аренды большинства своих дорогостоящих офисных площадей. И теперь довольны, как удавы ;)
Мне кажется, если люди долгое время видят себя только через комп, то они максимально обособляются. Перестают, так скажем, чувствовать коллег и сам результат работы их будто меньше волнует. И само место, где они рабствуют для них уже не второй дом, а это уже некая угроза для работодателя. Поэтому, думаю, лучший вариант для рабовладельца будет организовывать очные встечи 1-2 раза в неделю в условных коворкингах/кофейнях. И ренту не платишь, и наемный персонал не забывается.
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о да, эта бронебойная старая школа. можно Кина ещё позвать тренировать
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Ответ Ебздрогыч
Глупо не ценить достижения ковидной революции: многие исследования подтвердили, что люди эффективнее работают в удаленном или гибридном режиме
Поэтому тут и там открываются коворкинги
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Ответ Log in
Поэтому тут и там открываются коворкинги
Все верно. Тут даже дело во многом в том, что люди меньше времени тратят на дорогу, больше времени остаётся на отдых и личную жизнь. В следствии этого, они более отдохнувшие и продуктивные.

Но не у всех есть возможность работать дома. Я например в ковидные времена часто уходил в кафе работать. Потому что дома маленький ребенок и треш
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Ответ Ебздрогыч
Глупо не ценить достижения ковидной революции: многие исследования подтвердили, что люди эффективнее работают в удаленном или гибридном режиме
И многие подтвердили, что люди неэффективно работают в удаленном и гибридном режимах )
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Оказывается, правильно про устаревшие офисы и бассейны на базе МЮ Роналду писал. 🤔
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Бездельникам конечно не нравится, что их тащат в офис. Теперь придется работать
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Он бы главным бездельником, хотя нет вредителем занялся, нашел ему новое место работы на позиции ассистента главного тренера в лазанье, там он будет на своем месте
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