«МЮ» запретит сотрудникам базы, не работающим с игроками, есть вместе с ними. В клубе шутят, что надо попросить Рэшфорда договориться с боссами

Сотрудников «Манчестер Юнайтед» ждут новые изменения по инициативе Ineos.

Daily Mail сообщает, что после летних ремонтных работ на базе персонал, непосредственно не взаимодействующий с футболистами в рамках своих обязанностей, больше не сможет питаться в общей столовой. Обедать придется в отдельной зоне, в которой не будет «высокоэффективной еды», положенной игрокам.

У этого решения нашлись как сторонники, считающие, что это поможет футболистам меньше отвлекаться, так и противники, убежденные, что этот шаг приведет к еще большей изоляции игроков от рядовых сотрудников.

Один из инсайдеров пошутил: «Некоторые сотрудники подумывают о том, чтобы спросить , сможет ли он заставить руководство передумать».

Решение новых совладельцев « » идет вразрез с практикой, введенной еще , настаивавшем на том, что все, кто работает на базе, должны принимать пищу вместе.

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