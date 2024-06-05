«МЮ» запретит сотрудникам базы, не работающим с игроками, есть вместе с ними. В клубе шутят, что надо попросить Рэшфорда договориться с боссами

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Джим Рэтклифф Футбол

Сотрудников «Манчестер Юнайтед» ждут новые изменения по инициативе Ineos.

Daily Mail сообщает, что после летних ремонтных работ на базе персонал, непосредственно не взаимодействующий с футболистами в рамках своих обязанностей, больше не сможет питаться в общей столовой. Обедать придется в отдельной зоне, в которой не будет «высокоэффективной еды», положенной игрокам.

У этого решения нашлись как сторонники, считающие, что это поможет футболистам меньше отвлекаться, так и противники, убежденные, что этот шаг приведет к еще большей изоляции игроков от рядовых сотрудников.

Один из инсайдеров пошутил: «Некоторые сотрудники подумывают о том, чтобы спросить Маркуса Рэшфорда, сможет ли он заставить руководство передумать».

Решение новых совладельцев «Манчестер Юнайтед» идет вразрез с практикой, введенной еще Алексом Фергюсоном, настаивавшем на том, что все, кто работает на базе, должны принимать пищу вместе.

«МЮ» предложил сотрудникам, не желающим возвращаться в офис с удаленки, уволиться и досрочно получить премию за сезон

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11 комментариев
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Дэйли мэйл,та ещё помойка.
Но если новость правда,что-то Рэтклифф куда-то не туда воюет.
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Фанаты МЮ еще будут Глейзеров добрым словом вспоминать!
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Жаль не объясняют, ЗАЧЕМ это им. Настроить персонал против себя и игроков? Вызвать ворчание части игроков (не всех, большинству пофиг, но хотя бы части)? Банально сэкономить? Ну какая-то же причина должна быть
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Ответ Ебздрогыч
Фанаты МЮ еще будут Глейзеров добрым словом вспоминать!
Несмотря на некоторые неоднозначные решения, в целом динамика изменений положительная. Приходит топ-менеджмент, а судя по состоянию туалетов на Олд траффорд, не удивлюсь, что многие обычаи в клубе также морально устарели.
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О, да это же авторитарное решение ради авторитарного решения
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Ну да, нужно сэкономить пару фунтов, чтобы покормить в ресторане малоимущую подружку очередного Антони.

Это тоже самое, что лишить работяг обедов в заводской столовой, пока директор возит любовниц на Сейшелы.Такая мелочность быстро разлагает любой коллектив.

Там у рядового работника зарплата и так 20-25к фунтов в год и находятся же уникумы, которые это оправдывают.
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Ответ Доминатор3000
Дэйли мэйл,та ещё помойка. Но если новость правда,что-то Рэтклифф куда-то не туда воюет.
вот видишь, явный желтяк, а у тебя уже из полной ерунды сложилось впечатление
так общественное мнение и управляется, слово "правда" в этом процессе вообще не фигурирует
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