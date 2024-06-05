«МЮ» запретит сотрудникам базы, не работающим с игроками, есть вместе с ними. В клубе шутят, что надо попросить Рэшфорда договориться с боссами
Сотрудников «Манчестер Юнайтед» ждут новые изменения по инициативе Ineos.
Daily Mail сообщает, что после летних ремонтных работ на базе персонал, непосредственно не взаимодействующий с футболистами в рамках своих обязанностей, больше не сможет питаться в общей столовой. Обедать придется в отдельной зоне, в которой не будет «высокоэффективной еды», положенной игрокам.
У этого решения нашлись как сторонники, считающие, что это поможет футболистам меньше отвлекаться, так и противники, убежденные, что этот шаг приведет к еще большей изоляции игроков от рядовых сотрудников.
Один из инсайдеров пошутил: «Некоторые сотрудники подумывают о том, чтобы спросить Маркуса Рэшфорда, сможет ли он заставить руководство передумать».
Решение новых совладельцев «Манчестер Юнайтед» идет вразрез с практикой, введенной еще Алексом Фергюсоном, настаивавшем на том, что все, кто работает на базе, должны принимать пищу вместе.
«МЮ» предложил сотрудникам, не желающим возвращаться в офис с удаленки, уволиться и досрочно получить премию за сезон
Но если новость правда,что-то Рэтклифф куда-то не туда воюет.
Это тоже самое, что лишить работяг обедов в заводской столовой, пока директор возит любовниц на Сейшелы.Такая мелочность быстро разлагает любой коллектив.
Там у рядового работника зарплата и так 20-25к фунтов в год и находятся же уникумы, которые это оправдывают.
так общественное мнение и управляется, слово "правда" в этом процессе вообще не фигурирует