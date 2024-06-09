Глава ФНЛ о Первой лиге: «Мы делаем лучшую лигу мира все лучше с каждым годом. С «Уралом», «Сочи», «Балтикой» будет мощный сезон»
Президент ФНЛ Наиль Измайлов ждет мощного сезона в Первой лиге с клубами из РПЛ.
«В новом сезоне Первая лига будет мощной – состав пополнили игравшие в РПЛ «Урал», «Сочи» и «Балтика». Все они будут бороться за возвращение наверх, как и «Родина». «Алания», думаю, закончит строить и запустит свой стадион.
В Первой лиге будет горячо. Новый сезон будет еще ярче. Мы делаем лучшую лигу мира все лучше и лучше с каждым годом», – сказал глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов.
Напомним, что в прошедшем сезоне Мелбет Первую лигу выиграли «Химки», которые вместе с махачкалинским «Динамо» вышли в Мир РПЛ. По итогам переходных матчей путевку в элитный дивизион также завоевал «Акрон», обыгравший «Урал».