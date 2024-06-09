Глава ФНЛ о Первой лиге: «Мы делаем лучшую лигу мира все лучше с каждым годом. С «Уралом», «Сочи», «Балтикой» будет мощный сезон»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Балтика Урал Алания Владикавказ Матч ТВ Наиль Измайлов Сочи Родина Москва Футбол

Президент ФНЛ Наиль Измайлов ждет мощного сезона в Первой лиге с клубами из РПЛ.

«В новом сезоне Первая лига будет мощной – состав пополнили игравшие в РПЛ «Урал», «Сочи» и «Балтика». Все они будут бороться за возвращение наверх, как и «Родина». «Алания», думаю, закончит строить и запустит свой стадион.

В Первой лиге будет горячо. Новый сезон будет еще ярче. Мы делаем лучшую лигу мира все лучше и лучше с каждым годом», – сказал глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов.

Напомним, что в прошедшем сезоне Мелбет Первую лигу выиграли «Химки», которые вместе с махачкалинским «Динамо» вышли в Мир РПЛ. По итогам переходных матчей путевку в элитный дивизион также завоевал «Акрон», обыгравший «Урал».

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9 комментариев
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Шутка, вышедшая из под контроля)
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Потом все клубы РПЛ будут стремиться попасть в лучшую лигу мира, все будут биться за последние места))) Всё равно первые никуда не выходят в еврокубки...
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А представляете как восхитительна будет ФНЛ с Зенитом?
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И в итоге из-за фануйди народ повалит в ФНЛ с аншлагами в каждом матче, в РПЛ будут играть при пустых трибунах.. Будет развиваться туристический бизнес из Москвы и других центральных городов по городам участникам ФНЛ, футбольное кольцо России, по аналогии с золотым....
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Пора подписываться на ФНЛ
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А как заиграла бы яркими красками Первая лига с Зенитом )))
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Ответ Вячеслав Припузов
И в итоге из-за фануйди народ повалит в ФНЛ с аншлагами в каждом матче, в РПЛ будут играть при пустых трибунах.. Будет развиваться туристический бизнес из Москвы и других центральных городов по городам участникам ФНЛ, футбольное кольцо России, по аналогии с золотым....
Нью Васюки?
+2
-2
0
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