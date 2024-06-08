«Зениту» интересен вратарь тульского «Арсенала» Кокарев (Legalbet)
«Зенит» может подписать вратаря «Арсенала».
По сведениям Legalbet, петербуржцы интересуются Никитой Кокаревым. Его подписание помогло бы повысить конкуренцию на позиции голкипера.
Утверждается, что тренерский штаб чемпионов России высоко оценивает игру вратаря тульской команды.
Сам Кокарев ранее отказался возвращаться в «Краснодар», поскольку не хочет сокращения игрового времени.
В этом сезоне 21-летний футболист провел 29 матчей в Мелбет Первой лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Но, для чемпионства этого будет хватать, без еврокубков.