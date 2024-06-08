«Зениту» интересен вратарь тульского «Арсенала» Кокарев (Legalbet)

Теги Зенит возможные трансферы Первая лига Арсенал Тула Краснодар Никита Кокарев Футбол

«Зенит» может подписать вратаря «Арсенала».

По сведениям Legalbet, петербуржцы интересуются Никитой Кокаревым. Его подписание помогло бы повысить конкуренцию на позиции голкипера.

Утверждается, что тренерский штаб чемпионов России высоко оценивает игру вратаря тульской команды.

Сам Кокарев ранее отказался возвращаться в «Краснодар», поскольку не хочет сокращения игрового времени.

В этом сезоне 21-летний футболист провел 29 матчей в Мелбет Первой лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев
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Ответ Учитель математики
Комментарий скрыт
Да ненужен Зениту 31 летний Кордоба. Они не будут тратить деньги на игрока легионера, который сыграет ещё 1-2 сезона
+14
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+13
агент хочет продать игрока, агент говорит что игроком интересуется Зенит. Современная русская басня.
+13
-2
+11
Всё команды ищут вратарей и лишь Динамо у кого в воротах огромная дыра соблюдает олимпийское спокойствие. Кстати в хоккее та же песня.
+12
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+10
Ответ Diablosax
А не из академии Краснодара игроки интересны?)
У Краснодара хорошая академия. Чего бы не поинтересоваться?
+9
-4
+5
Ответ dreamstep
В итоге, еще лет 5 будет стоять Мишаня Кержаков. Но, для чемпионства этого будет хватать, без еврокубков.
Пока мяч держит атакующая группа "Зенита", Кержаков - стена.
+3
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+3
Ответ Алексей Полиенков
Что за фетиш у них на коллекционирование вратарей?
Это просто старинная московская забава, выдумывать новости про рандомых футболисов, которыми интересуется Зенит.
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Каждое трансферное окно одн о и то же - вереница ноунеймов, которыми, дескать, "интересуется "Зенит".
Примитивная уловка агента для повышения цены.
+1
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+1
Да и Помазун зайдет! Ногами играет, косяков особо нет, с норм защами будет топ! Но тут вопрос что будет с вратарской линией, Тороп будет восстанавливаться, еще один слишком сырой, Акинфей уже все таки староват, есть все шансы стать номером 1
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0
+1
Ответ Алексей Полиенков
Что за фетиш у них на коллекционирование вратарей?
Ну предъяви ка нам эту коллекцию, специалист по фетишам
+1
0
+1
В итоге, еще лет 5 будет стоять Мишаня Кержаков.
Но, для чемпионства этого будет хватать, без еврокубков.
+2
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0
Определиться никак не могут. Латышонок задвигает требования бороться за место в старте но Зенит и СМ по ходу такие, не, ну это перебор. Вот так переходи толковому игроку - на лавку посадят, и сиди, жди или агента себе получше найди с языком подвешеннее.
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0
Ответ Dinamik1
Всё команды ищут вратарей и лишь Динамо у кого в воротах огромная дыра соблюдает олимпийское спокойствие. Кстати в хоккее та же песня.
Динамо бы Помазуна или Латышонка взять.
+3
-3
0
Ответ Golfimbyl
Согласен пушка была бы!
Латышонок само то.
+2
-2
0
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