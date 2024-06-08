«Зениту» интересен вратарь тульского «Арсенала» Кокарев (Legalbet)

«Зенит» может подписать вратаря «Арсенала».

По сведениям Legalbet, петербуржцы интересуются . Его подписание помогло бы повысить конкуренцию на позиции голкипера.

Утверждается, что тренерский штаб чемпионов России высоко оценивает игру вратаря тульской команды.

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