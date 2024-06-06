41-летний Лебеденко завершил карьеру (Сергей Ильев)

Теги Локомотив Игорь Лебеденко премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Ахмат Футбол

Игорь Лебеденко завершил карьеру футболиста.

Как сообщает журналист Metaratings Сергей Ильев, 41-летний нападающий войдет в тренерский штаб «Торпедо».

Лебеденко начал свою карьеру в составе черно-белых, за которых выступал в 2000-2004 годах. В составе «Торпедо» он стал бронзовым призером чемпионата России 2000 года.

В 2005-м Лебеденко перешел в «Локомотив». С железнодорожниками он также выиграл бронзу чемпионата России 2005 и стал обладателем Суперкубка России того же года.

Футболист вернулся в «Торпедо» в 2019 году и в сезоне-2021/22 занял первое место в Первом дивизионе.

В минувшем сезоне на счету Лебеденко один гол и две результативные передачи в 28 матчах Мелбет Первой лиги.

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Смотрю футбол с 2005, и он ещё тогда был уже не дебютантом. А закончил только сейчас. Совсем мало уже таких игроков из детства в строю осталось...
+33
0
+33
По нашим меркам, просто динозавр! Уважение, столько лет в профессиональном футболе смог продержаться!
+17
0
+17
Помню его еще со времен, когда по РТР показывали футбол в 16-00:))
+10
0
+10
Как так? Вроде ещё молодой)
+8
0
+8
Легенда! Помню его ещё по игре за "Торпедо" нулевых, когда он был розовощёким юнцом)
+4
0
+4
Эпоха).
+3
0
+3
Какой же я старый:( Помню как в 2005 его брали в Локо, болелы еще негодовали из-за того, что он с Торпедо.
+4
-1
+3
молодец. следил за собой, соблюдал режим.
+3
0
+3
Ответ Константин Эсперов
Совсем ? А есть ещё кто то ? Может в третьем дивизионе ?
Эльдар Низамутдинов 43 года, до сих пор играет за Шинник)
+2
0
+2
Ответ Константин Эсперов
Совсем ? А есть ещё кто то ? Может в третьем дивизионе ?
Низамутдинов
+2
0
+2
Ответ Алексей Полетаев
Смотрю футбол с 2005, и он ещё тогда был уже не дебютантом. А закончил только сейчас. Совсем мало уже таких игроков из детства в строю осталось...
Вот такая же мысль пришла, сам с 2004-го. Остался Акинфеев только из той эпохи
+2
0
+2
Ответ Al Al
Из его поколения только Акинфеев и Колодин играют
Колодин вроде как лет 7-8 назад закончил
+1
0
+1
Ответ Алексей Полетаев
Смотрю футбол с 2005, и он ещё тогда был уже не дебютантом. А закончил только сейчас. Совсем мало уже таких игроков из детства в строю осталось...
Смотрю футбол с 2002, первый матч это Спартак-Зенит 4:3.
Помню, что Лебеденко уже играл в Торпедо, был совсем молодым, как и Кержаков с Аршавиным.
+1
0
+1
Нравилось его покупать в фифе, где то даже в старых архивах лежит журнальная вырезка с ним. Что же, спасибо за игру и удачи в дальнейшем!
+1
0
+1
Из его поколения только Акинфеев и Колодин играют
+1
0
+1
Ответ Алексей Полетаев
Смотрю футбол с 2005, и он ещё тогда был уже не дебютантом. А закончил только сейчас. Совсем мало уже таких игроков из детства в строю осталось...
Совсем ? А есть ещё кто то ? Может в третьем дивизионе ?
0
0
0
Как говорится давно пора
0
0
0
Легенда
0
0
0
Да не ужели???самый расцвет сил
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий