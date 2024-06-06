41-летний Лебеденко завершил карьеру (Сергей Ильев)

Игорь Лебеденко завершил карьеру футболиста.

Как сообщает журналист Metaratings Сергей Ильев, 41-летний нападающий войдет в тренерский штаб « ».

Лебеденко начал свою карьеру в составе черно-белых, за которых выступал в 2000-2004 годах. В составе «Торпедо» он стал бронзовым призером чемпионата России 2000 года.

В 2005-м Лебеденко перешел в « ». С железнодорожниками он также выиграл бронзу чемпионата России 2005 и стал обладателем Суперкубка России того же года.

Футболист вернулся в «Торпедо» в 2019 году и в сезоне-2021/22 занял первое место в Первом дивизионе.

В минувшем сезоне на счету один гол и две результативные передачи в 28 матчах Мелбет Первой лиги.