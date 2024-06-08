«Чайка» вышла в Первую лигу. «Новосибирск» и «Ротор» сыграют в стыках LEON Второй лиги А

Теги Первая лига Ротор Дмитрий Пятибратов Уфа Чайка Песчанокопское Новосибирск Вторая лига А Футбол

«Чайка» вернулась в Мелбет Первую лигу.

Команда Дмитрия Пятибратова разгромила «Новосибирск» (3:0) в последнем туре группы «Золото» LEON Второй лиги А. Клуб из Песчанокопского занял второе место в таблице и напрямую вышел в Первую лигу, где в последний раз играл в сезоне-2020/21.

Ранее в Первую лигу поднялась «Уфа», выигравшая весеннюю часть сезона во Второй лиге.

«Новосибирск» занял третье место и сыграет с «Ротором» в стыковых матчах за право получить повышение в классе. «Ротор» попал в стыки по результатам осенней части сезона. Матчи пройдут 12 и 16 июня.

Таблицы LEON Второй лиги А

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7 комментариев
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Вперёд Ротор!!!
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Нереальный позор, Новосибирск. С такой игрой действительно в пердив даже не соваться...
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Пятибратов красава - Пермь помнит! 💪
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Однозначно за Новосиб! В Сибири тоже есть футбол) Сам с Кемерово. Раньше хоть Томь была, а сейчас и её нет. Новосиб рядом и томичи с кузбассовцами точно будут гонять на матчи и поддерживать земляков 💪🏼
+2
-1
+1
Ответ Сашка)
Вперёд Ротор!!!
Ротор в ротор!
+3
-2
+1
Чайка так держать 💪💪💪💪
+4
-4
0
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