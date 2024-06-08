Вильям Салиба: «Я в топ-3 защитников АПЛ и в этом, и в прошлом году. У «Арсенала» лучшая оборона»
Вильям Салиба считает, что входит в тройку лучших защитников АПЛ.
«Думаю, я вхожу в топ-3, да. У нас лучшая оборона сезона (29 пропущенных голов – Спортс).
Я смотрю много матчей. Я скромный человек, но в прошлом году, как и в этом, я вхожу в тройку лучших защитников.
Мне еще предстоит поработать, чтобы подняться еще выше: концентрация, настоящая стабильность по ходу всего сезона – такая, чтобы за год всего в одном или двух матчах я был не так хорош.
С точки зрения концентрации я стал гораздо лучше. Раньше я мог проводить топ-матч, а потом случался небольшой эпизод, и я засыпал. Такого больше не бывает. Я всегда остаюсь начеку», – сказал защитник «Арсенала» и сборной Франции.
В данном контексте на браваду не тянет