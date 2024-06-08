Вильям Салиба: «Я в топ-3 защитников АПЛ и в этом, и в прошлом году. У «Арсенала» лучшая оборона»

Теги премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Арсенал Вильям Салиба Футбол

Вильям Салиба считает, что входит в тройку лучших защитников АПЛ.

«Думаю, я вхожу в топ-3, да. У нас лучшая оборона сезона (29 пропущенных голов – Спортс).

Я смотрю много матчей. Я скромный человек, но в прошлом году, как и в этом, я вхожу в тройку лучших защитников.

Мне еще предстоит поработать, чтобы подняться еще выше: концентрация, настоящая стабильность по ходу всего сезона – такая, чтобы за год всего в одном или двух матчах я был не так хорош.

С точки зрения концентрации я стал гораздо лучше. Раньше я мог проводить топ-матч, а потом случался небольшой эпизод, и я засыпал. Такого больше не бывает. Я всегда остаюсь начеку», – сказал защитник «Арсенала» и сборной Франции.

Как защита «Арсенала» стала лучшей в АПЛ?

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13 комментариев
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Очень скромный)
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Ответ sema mixajlov
Очень скромный)
Назвать вещи своими именами - моветон?
В данном контексте на браваду не тянет
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Ответ sema mixajlov
Очень скромный)
ну он явно входит в топ 3, думаю даже топ 1 цз, так что действительно он довольно скромно себя оценил
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Топ-3 АПЛ без сомнения, но при этом в сборной вполне может остаться на лавке запасных
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Ответ sema mixajlov
Очень скромный)
Входит в топ-3 лучших цз мира, но из-за скромности решил ограничиться АПЛ.
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Хакан, мы тебя узнали
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Ответ Serkan_Ballboy
Ну, все по факту сказал. Если бы был топовый нап впереди, то и чемпионами стали бы.
Или не получи Салиба травмы год назад, возможно и не растранжирил бы Арсенал гандикап по очкам. Точно бы два раза подряд с ним в составе не случилось бы потери очков, когда Арсенал дважды против соперников имел преимущество в два мяча. Но это уже история.
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Ответ Proper Chels
В плане пиара канонирский Куанса чуть ли не топ-1 в мире, это точно. Разобранная Бавария чисто на классе игроков эту самую оборону и вскрывала. А в матче с Виллой, когда нужно было как раз сыграть надежно сзади, Уоткинс с Бэйли сделали из этой защиты петрушку. Так Арсенал титул и упустил. В общем очевидно, что Арсенал системная команда. В таких случаях каждый игрок получает порцию оверхайпа, Салиба в том числе.
Бавария не на классе разобрала, а на том, что автобус выставила и ловила Арсенал на контратаках и обрезах. А Салиба не отличается бешенной скоростью. С Астон Виллой та же фигня. Салиба играл по установке тренера. На угловом был в штрафной поскольку может забивать. Так что Салиба и здесь не при делах. Анализируйте лучше игру защитника, а не по голам, в которых его вина минимальна.
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