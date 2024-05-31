Мбаппе, Кейн, Беллингем, Фоден, Родри, ван Дейк, Хуммельс, Зоммер – в сборной сезона топ-5 лиг от Goal

Goal составил символическую сборную сезона из игроков топ-5 лиг.

В список попали лучшие игроки сезона-2023/24 годов на каждой позиции. Выбор был сделан, основываясь на результатах во всех соревнованиях, исходя из схемы 3-4-3.

того, Goal отметил выступления некоторых игроков, которые не представлены в списке. Речь идет о («Байер»), («Реал»), (« »), (« »), («ПСЖ») и («Боруссия»).

Итоговая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: (« »);

Центральные защитники: (« »), (« »), ван Дейк (« »);

Фланговые защитники: Алекс Гримальдо, (оба – «Байер»);

Полузащитники: Родри (« ») (« »);

Нападающие: (« »), (« »), («Манчестер Сити»).