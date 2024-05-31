Мбаппе, Кейн, Беллингем, Фоден, Родри, ван Дейк, Хуммельс, Зоммер – в сборной сезона топ-5 лиг от Goal

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Goal составил символическую сборную сезона из игроков топ-5 лиг.

В список попали лучшие игроки сезона-2023/24 годов на каждой позиции. Выбор был сделан, основываясь на результатах во всех соревнованиях, исходя из схемы 3-4-3.

Кроме того, Goal отметил выступления некоторых игроков, которые не представлены в списке. Речь идет о Флориане Виртце («Байер»), Винисиусе Жуниоре («Реал»), Коуле ПалмереЧелси»), Тене КопмейнерсеАталанта»), Ашраф Хакими («ПСЖ») и Нико Шлоттербеке («Боруссия»).

Итоговая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Ян Зоммер («Интер»);

Центральные защитники: Вильям Салиба («Арсенал»), Матс ХуммельсБоруссия»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

Фланговые защитники: Алекс Гримальдо, Джереми Фримпонг (оба – «Байер»);

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити») Джуд БеллингемРеал»);

Нападающие: Харри КейнБавария»), Килиан МбаппеПСЖ»), Фил Фоден («Манчестер Сити»).

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20 комментариев
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Винисиуса почему не добавили?Чувак почти 4 месяца из за травмы не играл, но имеет идентичную с хвалёным Фоденом стату 🤦‍♀️
+26
-16
+10
Измельчали атакующие игроки, раз схемы символических сборных с пятью защитниками рисуют. Раньше всех напов крутых невозможно было впихнуть в состав.
+5
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+5
В итоге все игроки этой сборной едут на Евро, кроме Хуммельса
+4
-1
+3
Ответ Даня Кашеваров
У него как и у Кейна одинаковое количество голов, по такой логике можно Кейна убрать, ведь черепашка хотя бы трофеи выиграл.
У Кейна на десяток больше, даже у Гирасси больше голов, чем у Мбаппе
+4
-1
+3
Ответ Виктор Никитин
в Бундеслиге в защите не играют, так что.. там больше чем на пол гола в среднем за матч забивают, чем в лиге 1
То-то БД от псж охапку мячей пропустили, там в защите НК играют. Хотя подождите...
Во Франции топовые страйкеры не играют, появится какой-нибудь Осимхен - сразу забирают, вот и результативность низкая
+2
0
+2
Ответ Homelander_666
У Мбаппе и Кейна по 44 гола в сезоне, но зато у Кейна золотая бутса.
У Кейна 36 голов в топовом чемпионате с непобедимой командой и финалистом ЛЧ, у Мбаппе 27 в фермер лиге
+4
-2
+2
Ответ Tun
Вроде здраво, но Мбаппе тут за хайп, по факту ничего выдающегося в сезоне не сделал
У него как и у Кейна одинаковое количество голов, по такой логике можно Кейна убрать, ведь черепашка хотя бы трофеи выиграл.
+5
-3
+2
Вроде здраво, но Мбаппе тут за хайп, по факту ничего выдающегося в сезоне не сделал
+7
-6
+1
Ответ Tun
У Кейна 36 голов в топовом чемпионате с непобедимой командой и финалистом ЛЧ, у Мбаппе 27 в фермер лиге
в Бундеслиге в защите не играют, так что.. там больше чем на пол гола в среднем за матч забивают, чем в лиге 1
+2
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+1
Ничего не имею против Зоммера! Но похоже , его поставили- в виду отсутствия игроков Серии А на других позициях из топ 5. … Хотя в самом итальянском первенстве первым кипером сезона выбран не он. ☝️
+1
0
+1
Ответ Tun
У Кейна на десяток больше, даже у Гирасси больше голов, чем у Мбаппе
У Мбаппе и Кейна по 44 гола в сезоне, но зато у Кейна золотая бутса.
+1
0
+1
Ответ Саша Вжухов
Комментарий удален модератором
в отражении
+2
-1
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По 4 из Бундеслиги и апл
0
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0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Винисиуса почему не добавили?Чувак почти 4 месяца из за травмы не играл, но имеет идентичную с хвалёным Фоденом стату 🤦‍♀️
Сам же ответил на свой вопрос
+5
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В следующем сезоне в атаке у Реала:
Джуд, Винисиус, Мбапе, Родриго.
0
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Где Винни?
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Комментарий удален модератором
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