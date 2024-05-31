Мбаппе, Кейн, Беллингем, Фоден, Родри, ван Дейк, Хуммельс, Зоммер – в сборной сезона топ-5 лиг от Goal
Goal составил символическую сборную сезона из игроков топ-5 лиг.
В список попали лучшие игроки сезона-2023/24 годов на каждой позиции. Выбор был сделан, основываясь на результатах во всех соревнованиях, исходя из схемы 3-4-3.
Кроме того, Goal отметил выступления некоторых игроков, которые не представлены в списке. Речь идет о Флориане Виртце («Байер»), Винисиусе Жуниоре («Реал»), Коуле Палмере («Челси»), Тене Копмейнерсе («Аталанта»), Ашраф Хакими («ПСЖ») и Нико Шлоттербеке («Боруссия»).
Итоговая сборная выглядит следующим образом:
Центральные защитники: Вильям Салиба («Арсенал»), Матс Хуммельс («Боруссия»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
Фланговые защитники: Алекс Гримальдо, Джереми Фримпонг (оба – «Байер»);
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити») Джуд Беллингем («Реал»);
Нападающие: Харри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Фил Фоден («Манчестер Сити»).
Во Франции топовые страйкеры не играют, появится какой-нибудь Осимхен - сразу забирают, вот и результативность низкая
Джуд, Винисиус, Мбапе, Родриго.