Ширер включил в сборную сезона АПЛ 5 игроков «Арсенала» и 3 футболистов «Ман Сити»

Алан Ширер составил сборную лучших игроков по итогам сезона АПЛ.

В сборную включено пять игроков «Арсенала», три футболиста «Ман Сити», а также по одному представителю «Челси», «Эвертона» и «Астон Виллы». Лучшим тренером Ширер считает Пепа Гвардиолу.

Вратарь: Джордан Пикфорд («Эвертон»).

Защитники: Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэл Магальяэс (все – «Арсенал»).

Опорные полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Коул Палмер («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Филип Фоден («Манчестер Сити»).

Нападающие: Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).