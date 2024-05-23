Ширер включил в сборную сезона АПЛ 5 игроков «Арсенала» и 3 футболистов «Ман Сити»

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Алан Ширер составил сборную лучших игроков по итогам сезона АПЛ.

В сборную включено пять игроков «Арсенала», три футболиста «Ман Сити», а также по одному представителю «Челси», «Эвертона» и «Астон Виллы». Лучшим тренером Ширер считает Пепа Гвардиолу.

Вратарь: Джордан Пикфорд («Эвертон»).

Защитники: Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэл Магальяэс (все – «Арсенал»).

Опорные полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Коул Палмер («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Филип Фоден («Манчестер Сити»).

Нападающие: Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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12 комментариев
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5 игроков Арсенала, 3 игрока Манчестер Сити, Ширер, Мостовой и самый толстый на воротах.
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+3
Ответ Олег Мастерков
Ну да , Арсенал же стал чемпионом Англии!
Разница в два очка, при этом у Сити обоима больше и они делили матчи. Кто внёс больший вклад: Бернарду или КДБ?
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Защита — мечта
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Что все так тянут этого привозилу Пикфорда? ))
0
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0
Ответ DolJun
жаль конечно, что вайт во все сборные сезона попадает. да, возможно сезон сильный провел, но персонаж максимально неприятный, как в свое время был вертонген у шпор.
Чем он неприятен?
+1
-1
0
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