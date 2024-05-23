Ширер включил в сборную сезона АПЛ 5 игроков «Арсенала» и 3 футболистов «Ман Сити»
Алан Ширер составил сборную лучших игроков по итогам сезона АПЛ.
В сборную включено пять игроков «Арсенала», три футболиста «Ман Сити», а также по одному представителю «Челси», «Эвертона» и «Астон Виллы». Лучшим тренером Ширер считает Пепа Гвардиолу.
Вратарь: Джордан Пикфорд («Эвертон»).
Защитники: Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэл Магальяэс (все – «Арсенал»).
Опорные полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Коул Палмер («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Филип Фоден («Манчестер Сити»).
Нападающие: Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).