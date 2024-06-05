Рюдигер – лучший защитник мира по версии ESPN. Салиба – 2-й, Араухо – 8-й, Карвахаль – 12-й

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Антонио Рюдигер возглавил список лучших защитников по итогам сезона .

Футболист «Реала» занял первое место в рейтинге от ESPN, насчитывающем 30 игроков.

В топ-15 попали:

1. Антонио Рюдигер («Реал»).

2. Вильям СалибаАрсенал»).

3. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

4. Кайл Уокер («Манчестер Сити»).

5. Маркиньос («ПСЖ»).

6. Джон Стоунз («Манчестер Сити»).

7. Ашраф Хакими («ПСЖ»).

8. Рональд Араухо («Барселона»).

9. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).

10. Федерико Димарко («Интер»).

11. Алессандро Бастони («Интер»).

12. Даниэль Карвахаль («Реал»).

13. Маттейс де Лигт («Бавария»).

14. Альфонсо Дэвис («Бавария»).

15. Алехандро Гримальдо («Байер»).

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11 комментариев
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Рюдигер просто убойно сезон провёл. Всегда сложно сравнивать разных игроков - если даже не прям топ-1, то в топ-3 он точно. А вот всего лишь 12-е место Карвахаля сильно удивило. Дани выдал лучший сезон в карьере.
+6
-1
+5
Рюдигер монстр на поле и с прекрасным позитивом за его пределами
+6
-3
+3
Начо 🔝
+5
-4
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Рюдигер конечно этот сезон провел на высочайшем уровне. Не понятно, почему Карвахаль, который провел тоже свой лучший сезон в карьере находится так низко. Хотя такие рейтинги давно уже никого не удивляют.
+1
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Это всем тем которые говорили, что Рюдигер хорошо играет лишь с 3 ЦЗ.
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