Рюдигер – лучший защитник мира по версии ESPN. Салиба – 2-й, Араухо – 8-й, Карвахаль – 12-й
Антонио Рюдигер возглавил список лучших защитников по итогам сезона .
Футболист «Реала» занял первое место в рейтинге от ESPN, насчитывающем 30 игроков.
В топ-15 попали:
1. Антонио Рюдигер («Реал»).
2. Вильям Салиба («Арсенал»).
3. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
4. Кайл Уокер («Манчестер Сити»).
5. Маркиньос («ПСЖ»).
6. Джон Стоунз («Манчестер Сити»).
7. Ашраф Хакими («ПСЖ»).
8. Рональд Араухо («Барселона»).
9. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).
10. Федерико Димарко («Интер»).
11. Алессандро Бастони («Интер»).
12. Даниэль Карвахаль («Реал»).
13. Маттейс де Лигт («Бавария»).
14. Альфонсо Дэвис («Бавария»).
15. Алехандро Гримальдо («Байер»).