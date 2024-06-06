Рюдигер – лучший центральный защитник мира по версии FourFourTwo. Салиба и ван Дейк – в топ-3, Стоунз – 5-й, Алаба – 8-й, Араухо – 10-й

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Антонио Рюдигер признан лучшим центральным защитником по версии FourFourTwo.

Британский журнал представил топ-10 лучших центральных защитников мира на данный момент.

Второе место в рейтинге занял Вильям Салиба, третье – Вирджил ван Дейк.

Весь список выглядит следующим образом:

1. Антонио Рюдигер («Реал»);

2. Вильям Салиба («Арсенал»);

3. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

4. Рубен Диаш («Манчестер Сити»);

5. Джон Стоунз («Манчестер Сити»);

6. Маркиньос («ПСЖ»);

7. Натан Аке («Манчестер Сити»);

8. Давид Алаба («Реал»);

9. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);

10. Рональд Араухо («Барселона»).

38 комментариев
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У Алабы около 15 матчей за сезон, как он тут оказался?
+24
-5
+19
Ответ iegord
У Алабы около 15 матчей за сезон, как он тут оказался?
Гави же попал в десятку, почему Алаба не может?
+19
-4
+15
Ответ Фёдор Кузнецов
Гави же попал в десятку, почему Алаба не может?
Как одна нелепость отменяет другую?
+13
-1
+12
Серхио Рамос до сих пор им всем прикурить даст
+11
-1
+10
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
🚒🚒🚒
+9
-2
+7
Что тут делает не игравший почти весь сезон алаба?
+8
-4
+4
Рюдигер крут,надеюсь и на Евро сыграет на топ уровне)
+7
-4
+3
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Сказал бы сразу, что Месси лучший защитник.
+8
-5
+3
Ответ Станислав Яцевич
Что тут делает не игравший почти весь сезон алаба?
То есть Аке вас совсем не смутил?)
+3
-1
+2
Отвечая сразу на все недоумения,данный ресурс ничего не смущает.Они сядут,покурят и под хохот составят очередной рейтинг.Судя по тому что активизировались,это говорит скорее о том что друзья из Нидерландов вернулись.)
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Приятель, из тебя неплохой сказочник бы вышел.
Мог небылицы сочинять и это не ирония. Твое авторство бы оценили.
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
🤣🤣🤣🤣
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Если ты в реале то 1 место автоматом идет тебе суть всех рейтингов.тот же Маркиньос сильнее на три головы Рюдигера
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Ответ Proper Chels
На удивление неплохо. Не считая переоцененного Маркиньоса, который всю дорогу выезжал на гении Тьяго Сильвы. Ну и Алаба вызывает вопросы после крестов и отсутствия.
Маркирьос без всяких силв является топом. Если ты не видел его игру, не стоить судить.
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Ответ morphvirg
Он уже написал такой же коммент под новостью про Беллингема. Не мешай ему))
А ведь он старался, придумывал, вкладывал эмоции, а мы тут смеёмся 😁
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0
Как же это печально. Рюдегер при Тухеле вырос в того топа, но из-за санкций Челси не смогли его продлить. Хотя тут вина и менеджмента Грановской, которая дотянула до последнего момента.
0
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0
Рюдигер зверь топчик
0
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0
ааххаха Рюдигер
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На удивление неплохо.
Не считая переоцененного Маркиньоса, который всю дорогу выезжал на гении Тьяго Сильвы.
Ну и Алаба вызывает вопросы после крестов и отсутствия.
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А ещё недавно был 5-й опцией в Челси)
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То что у Алабы в 2024 году 1 матч их не смущает?
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