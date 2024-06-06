Рюдигер – лучший центральный защитник мира по версии FourFourTwo. Салиба и ван Дейк – в топ-3, Стоунз – 5-й, Алаба – 8-й, Араухо – 10-й
Антонио Рюдигер признан лучшим центральным защитником по версии FourFourTwo.
Британский журнал представил топ-10 лучших центральных защитников мира на данный момент.
Второе место в рейтинге занял Вильям Салиба, третье – Вирджил ван Дейк.
Весь список выглядит следующим образом:
1. Антонио Рюдигер («Реал»);
2. Вильям Салиба («Арсенал»);
3. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
4. Рубен Диаш («Манчестер Сити»);
5. Джон Стоунз («Манчестер Сити»);
6. Маркиньос («ПСЖ»);
7. Натан Аке («Манчестер Сити»);
8. Давид Алаба («Реал»);
9. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);
10. Рональд Араухо («Барселона»).
Мог небылицы сочинять и это не ирония. Твое авторство бы оценили.
Не считая переоцененного Маркиньоса, который всю дорогу выезжал на гении Тьяго Сильвы.
Ну и Алаба вызывает вопросы после крестов и отсутствия.