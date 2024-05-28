Райя, Палмер, Салиба, Трент, де Брюйне, Холанд и Уоткинс – в команде сезона АПЛ по версии болельщиков
АПЛ представила команду сезона по версии болельщиков.
По результатам голосования в символическую сборную сезона-2023/24 вошли следующие игроки:
Вратарь: Давид Райя («Арсенал»);
Защитники: Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэл Магальяэс (все – «Арсенал»), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»);
Полузащитники: Коул Палмер («Челси»), Кевин де Брюйне, Родри, Филип Фоден (все – «Манчестер Сити»);
Нападающие: Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Лучшие киперы планеты все те же, кто был в числе лучших и 10 лет назад, а из нынешнего поколения как-то особо никто не видится выдающимся, максимум хорошим. Ни в какие споры про «топ-10 в истории» никто не попадёт.