Райя, Палмер, Салиба, Трент, де Брюйне, Холанд и Уоткинс – в команде сезона АПЛ по версии болельщиков

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АПЛ представила команду сезона по версии болельщиков.

По результатам голосования в символическую сборную сезона-2023/24 вошли следующие игроки:

Вратарь: Давид Райя («Арсенал»);

Защитники: Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэл Магальяэс (все – «Арсенал»), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»);

Полузащитники: Коул Палмер («Челси»), Кевин де Брюйне, Родри, Филип Фоден (все – «Манчестер Сити»);

Нападающие: Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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17 комментариев
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Как болелшик Арсенала Рая тут лишний
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Райса нет а а пропустивший полсезона Де Брюйне в составе
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Райса заместо Трента с изменением схемы либо КДБ (полсезона отсутствовал), да и Райя выглядит инородным субъектом здесь и пойдет
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Палмер блеснул, остальная полузащита из чемпиона. Почему нет игрока, который создал наибольшее число моментов в этом сезоне АПЛ? Не заслужил?
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Есть впечатление, что вратарская позиция сильно просела. Причём не только в АПЛ, но и в мире. (С одной стороны, странно видеть Райю в какой-то символической сборной, а с другой - разве что Эдерсон другой вариант)

Лучшие киперы планеты все те же, кто был в числе лучших и 10 лет назад, а из нынешнего поколения как-то особо никто не видится выдающимся, максимум хорошим. Ни в какие споры про «топ-10 в истории» никто не попадёт.
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Болельщики как всегда более адекватны, чем СМИ и эксперты.
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Ответ войд
И сюда умудрились всунуть распиаренного Родри)
Системообразующий игрок Сити и один из двух лучших опорников АПЛ (наряду с Райсом) лишний, серьезно ? 😂
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Ответ Topwintop
Ван Дейк даже в этом сезоне был сильнее Магалаша Просто Салиба подпчищал все косяки привозилы В полузащиту Маккалистера Вместо Холланда Исак должен быть в сборной
Ээээх, да если бы не рука эдыгора, Ливерпуль бы взял чемп и вся сборная состояла из игроков нашего клуба!
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Ответ ман сити фейк
Райса нет а а пропустивший полсезона Де Брюйне в составе
Тем не менее 4+10 оформил и сколько очков принес команде
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