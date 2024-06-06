«Барса» хочет подписать Мерино за 25+5 млн евро. Трансфер хавбека «Сосьедада» возможен лишь при отсутствии ограничений на траты
«Барселона» надеется подписать Микеля Мерино летом.
Ранее появилась информация, что каталонцы хотят попытаться подписать полузащитника «Реал Сосьедад» летом, так как считают, что Мерино идеально подходит схеме с двумя опорниками, которую использует новый тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.
Как передает Diario Sport, сумма трансфера может составить 25 млн евро и еще 5 млн евро в качестве бонусов – вдвое больше суммы, которую «Сосьедад» заплатил за хавбека в 2018 году. Сообщается, что «Реал Сосьедад» предложил Мерино продлить контракт, истекающий в 2025 году, однако футболист заинтересовался предложением «Барселоны» благодаря возможности сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Отмечается, что подписание Мерино станет возможным лишь в случае, если «Барселоне» удастся избежать ограничений Ла Лиги на траты. Напомним, для применения правила 1:1 в летнее трансферное окно каталонцам необходимы 100 млн евро дополнительного дохода.
В минувшем сезоне Мерино отметился 5 голами и 3 ассистами в 32 матчах Ла Лиги за «Реал Сосьедад». Подробная статистика 27-летнего полузащитника доступна здесь.