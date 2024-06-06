«Барса» хочет подписать Мерино за 25+5 млн евро. Трансфер хавбека «Сосьедада» возможен лишь при отсутствии ограничений на траты

Теги Барселона Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы финансовый фэйр-плей Микель Мерино Футбол

«Барселона» надеется подписать Микеля Мерино летом.

Ранее появилась информация, что каталонцы хотят попытаться подписать полузащитника «Реал Сосьедад» летом, так как считают, что Мерино идеально подходит схеме с двумя опорниками, которую использует новый тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

Как передает Diario Sport, сумма трансфера может составить 25 млн евро и еще 5 млн евро в качестве бонусов – вдвое больше суммы, которую «Сосьедад» заплатил за хавбека в 2018 году. Сообщается, что «Реал Сосьедад» предложил Мерино продлить контракт, истекающий в 2025 году, однако футболист заинтересовался предложением «Барселоны» благодаря возможности сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Отмечается, что подписание Мерино станет возможным лишь в случае, если «Барселоне» удастся избежать ограничений Ла Лиги на траты. Напомним, для применения правила 1:1 в летнее трансферное окно каталонцам необходимы 100 млн евро дополнительного дохода.

В минувшем сезоне Мерино отметился 5 голами и 3 ассистами в 32 матчах Ла Лиги за «Реал Сосьедад». Подробная статистика 27-летнего полузащитника доступна здесь.

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15 комментариев
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Ответ Flow market Victor Mercedes
Главное чтобы это не была покупка ради покупки как в Fix Price, вроде дёшево, хотя качество так себе, набираешь всё подряд и остаёшься на кассе без денег
Тут как раз таки случай, когда качество отличное. У Мерино просто контракт истекает в след. году, поэтому такая цена. А так это отличный распасовщик, мастер дуэлей, так ещё и высокий - верх тоже отлично контролирует. Это прям нетипичный трансфер от Барсы будет, который им и был нужен - не расхайпленный, а просто качественный игрок. Хорошая подмена для Гави
+6
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+6
У него год контракта остался. Нормальная сумма.
+3
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+3
Главное чтобы это не была покупка ради покупки как в Fix Price, вроде дёшево, хотя качество так себе, набираешь всё подряд и остаёшься на кассе без денег
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Как мне кажется, эта идея очень хорошая!
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Хороший трансфер, главное что бы Флик его встроил в игру
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Я непонимаю почему еще не продан Френки назад/поперек, забавно когда я уже который год пишу про этот неликвид мне пытаются впарить, что это топ игрок, но стоило Гуллиту выдать базу, так сразу все его поддержали:))
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Ответ Теория черного лебедя
Тут как раз таки случай, когда качество отличное. У Мерино просто контракт истекает в след. году, поэтому такая цена. А так это отличный распасовщик, мастер дуэлей, так ещё и высокий - верх тоже отлично контролирует. Это прям нетипичный трансфер от Барсы будет, который им и был нужен - не расхайпленный, а просто качественный игрок. Хорошая подмена для Гави
Подмена для Гави? Мне кажется Мерино явно в основной состав
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Ответ вкус крабовых чипсов
Им же Субименди нужон, или уже пофигу кого брать?
Субименди нужен был Хави:) А для гегенгпрессинга Ханси, с которым он будет уничтожать мчк со всей африканской братвой подходит Мерино:))
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Ответ rigobersong
Субименди нужен был Хави:) А для гегенгпрессинга Ханси, с которым он будет уничтожать мчк со всей африканской братвой подходит Мерино:))
Тогда надо Кессье возвращать и еще какую нибудь Онану взять в центр, чтобы все конкретно охренели)
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Ответ вкус крабовых чипсов
Тогда надо Кессье возвращать и еще какую нибудь Онану взять в центр, чтобы все конкретно охренели)
Вообще из последних трансферов Барселоны прям за Аубу и Кессие больше всего обидно, продали за 2 копейки, а ведь они реально тащили клуб и пошли на большие финансовые уступки что бы Барселона их подписала:)
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