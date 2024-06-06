«Барса» хочет подписать Мерино за 25+5 млн евро. Трансфер хавбека «Сосьедада» возможен лишь при отсутствии ограничений на траты

«Барселона» надеется подписать Микеля Мерино летом.

Ранее появилась информация, что каталонцы хотят попытаться подписать полузащитника « » летом, так как считают, что идеально подходит схеме с двумя опорниками, которую использует новый тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

Как передает Diario Sport, сумма трансфера может составить 25 млн евро и еще 5 млн евро в качестве бонусов – вдвое больше суммы, которую «Сосьедад» заплатил за хавбека в 2018 году. Сообщается, что «Реал Сосьедад» предложил Мерино продлить контракт, истекающий в 2025 году, однако футболист заинтересовался предложением «Барселоны» благодаря возможности сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Отмечается, что подписание Мерино станет возможным лишь в случае, если «Барселоне» удастся избежать ограничений на траты. Напомним, для применения правила 1:1 в летнее трансферное окно каталонцам необходимы 100 млн евро дополнительного дохода.

В минувшем сезоне Мерино отметился 5 голами и 3 ассистами в 32 матчах Ла Лиги за «Реал Сосьедад». Подробная статистика 27-летнего полузащитника доступна здесь.