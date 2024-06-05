Трансфер Гидо в «Барсу» близок к срыву. Ситуация изменилась с приходом Флика (Маттео Моретто)
Гидо Родригес теряет шансы на переход в «Барселону».
Ранее сделка считалась практически состоявшейся.
Однако увольнение Хави и приход на его место Ханси Флика изменили планы клуба относительно полузащитника «Бетиса».
Как передает журналист Relevo Маттео Моретто, сделка по трансферу Гидо Родригеса в «Барселону» практически сорвана. Никаких документов ранее подписано не было, и с появлением Флика трансфер выглядит маловероятным.
Во время победной Копы Гидо был основным. Факт в том, что ему находят место в сборной, но бесплатно не ходят брать в бедствующую Барсу. Гениальный менеджмент. Пусть и дальше платят бесполезному Френки 40 млн. в год.
Ну и Роналду в пример странно приводить. Из-за того, как он выиграл свой титул, в некотором роде фейковый чемпион. Пофартило сильно ему тогда.
Ну конечно, в чемпионской команде все молодцы, каждый заслужил свою медаль, но всё-таки есть главные герои и актёры второго плана. И вот Родригес такой герой второго плана.
Сейчас у Барселоны вообще на этой позиции Ромеу, и Хави вынужден был переместить на эту позицию ЦЗ Кристенсена, но Родригес не сильно исправит проблему.
Нужно всё-таки поискать варианты получше.