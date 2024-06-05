Трансфер Гидо в «Барсу» близок к срыву. Ситуация изменилась с приходом Флика (Маттео Моретто)

Гидо Родригес теряет шансы на переход в «Барселону».

Ранее сделка считалась практически состоявшейся.

Однако увольнение и приход на его место изменили планы клуба относительно полузащитника « ».

Как передает журналист Relevo Маттео Моретто, сделка по трансферу в «Барселону» практически сорвана. Никаких документов ранее подписано не было, и с появлением Флика трансфер выглядит маловероятным.