Трансфер Гидо в «Барсу» близок к срыву. Ситуация изменилась с приходом Флика (Маттео Моретто)

Теги Барселона Бетис Хави Ла Лига возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Гидо Родригес Футбол

Гидо Родригес теряет шансы на переход в «Барселону».

Ранее сделка считалась практически состоявшейся.

Однако увольнение Хави и приход на его место Ханси Флика изменили планы клуба относительно полузащитника «Бетиса».

Как передает журналист Relevo Маттео Моретто, сделка по трансферу Гидо Родригеса в «Барселону» практически сорвана. Никаких документов ранее подписано не было, и с появлением Флика трансфер выглядит маловероятным.

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10 комментариев
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Ромеу и Роберто скорее всего уйдут, в ротацию пригодился бы, тем более свободный агент.
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Жаль, на банку и в ротацию пригодился бы
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Ответ BurBon
Ромеу и Роберто скорее всего уйдут, в ротацию пригодился бы, тем более свободный агент.
роберто уже продлевают, он и так за хлеб играет
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Ответ Vinnipukh Vinni
Он чемпион мира в запасе. Если бы Фернандес не усадил его в запас, вряд ли он сейчас был бы чемпионом. По факту игрок он совсем не топовый. Другое дело, что у Барселоны сейчас в опорной зоне и такого нет. Но вряд ли он помог бы взять трофеи.
Роналду тоже стал чемпионом Европы стоя у бровки.
Во время победной Копы Гидо был основным. Факт в том, что ему находят место в сборной, но бесплатно не ходят брать в бедствующую Барсу. Гениальный менеджмент. Пусть и дальше платят бесполезному Френки 40 млн. в год.
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Ответ Иван Чеховъ
Роналду тоже стал чемпионом Европы стоя у бровки. Во время победной Копы Гидо был основным. Факт в том, что ему находят место в сборной, но бесплатно не ходят брать в бедствующую Барсу. Гениальный менеджмент. Пусть и дальше платят бесполезному Френки 40 млн. в год.
Ну Френки давно не опорник. Ну и отделаться от него в любом случае не получится, он хочет получить свою зарплату.
Ну и Роналду в пример странно приводить. Из-за того, как он выиграл свой титул, в некотором роде фейковый чемпион. Пофартило сильно ему тогда.
Ну конечно, в чемпионской команде все молодцы, каждый заслужил свою медаль, но всё-таки есть главные герои и актёры второго плана. И вот Родригес такой герой второго плана.
Сейчас у Барселоны вообще на этой позиции Ромеу, и Хави вынужден был переместить на эту позицию ЦЗ Кристенсена, но Родригес не сильно исправит проблему.
Нужно всё-таки поискать варианты получше.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Ну Френки давно не опорник. Ну и отделаться от него в любом случае не получится, он хочет получить свою зарплату. Ну и Роналду в пример странно приводить. Из-за того, как он выиграл свой титул, в некотором роде фейковый чемпион. Пофартило сильно ему тогда. Ну конечно, в чемпионской команде все молодцы, каждый заслужил свою медаль, но всё-таки есть главные герои и актёры второго плана. И вот Родригес такой герой второго плана. Сейчас у Барселоны вообще на этой позиции Ромеу, и Хави вынужден был переместить на эту позицию ЦЗ Кристенсена, но Родригес не сильно исправит проблему. Нужно всё-таки поискать варианты получше.
Варианты получше это кто? Ради примера.
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