«Барса» попробует купить Мерино в ближайшие недели. Клуб считает, что хавбек «Сосьедада» идеально вписывается в футбол Флика (Diario Sport)

Теги Барселона Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Микель Мерино Футбол

Микель Мерино может перейти в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, «блауграна» в ближайшие недели предпримет попытку приобрести полузащитника «Реал Сосьедад», если клубу удастся уложиться в рамки фэйр-плей для осуществления сделки. Мерино нравится каталонцам, считается, что его профиль идеально подходит схеме с двумя опорниками, которую использует Флик.

27-летний баск считается универсальным полузащитником, способным выполнять практически все функции: у него хороший пас, он умеет атаковать, подключается из глубины и хорошо действует в обороне. Кроме того, он дает дополнительное преимущество при стандартных положениях благодаря своей способности выигрывать единоборства.

Одной из причин интереса «Барселоны» к Мерино является и то, что его контракт с «Реал Сосьедад» истекает 30 июня 2025 года, и его трансфер обойдется сине-гранатовым дешевле, чем покупка Йозуа Киммиха.

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19 комментариев
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Барса теперь закупается только по акциям)
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Идеальный игрок для Флика. В топ-7 лигах он лучший по выигранным дуэлям 1 на 1 с отрывом
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Барселона смогла перехватиться деньгами в МФО ?
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Любая команда может заиграть, если хорошо подготовить и правильно расставить игроков, для этого и нужен тренер
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Йозе? Он же переводик
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Ответ superbro
Барса теперь закупается только по акциям)
Так надо было делать с самого начала
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