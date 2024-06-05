«Барса» попробует купить Мерино в ближайшие недели. Клуб считает, что хавбек «Сосьедада» идеально вписывается в футбол Флика (Diario Sport)

Микель Мерино может перейти в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, «блауграна» в ближайшие недели предпримет попытку приобрести полузащитника « », если клубу удастся уложиться в рамки фэйр-плей для осуществления сделки. Мерино нравится каталонцам, считается, что его профиль идеально подходит схеме с двумя опорниками, которую использует .

27-летний баск считается универсальным полузащитником, способным выполнять практически все функции: у него хороший пас, он умеет атаковать, подключается из глубины и хорошо действует в обороне. Кроме того, он дает дополнительное преимущество при стандартных положениях благодаря своей способности выигрывать единоборства.

Одной из причин интереса «Барселоны» к является и то, что его контракт с «Реал Сосьедад» истекает 30 июня 2025 года, и его трансфер обойдется сине-гранатовым дешевле, чем покупка Йозуа Киммиха.