«Барсе» нужны 100 млн евро дополнительных доходов, чтобы избежать ограничений на траты. Клуб может активировать новый «рычаг» (RAC1)

«Барса» ищет 100 млн евро у инвесторов, чтобы избежать ограничений на расходы.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на Rac1, каталонский клуб ведет переговоры с партнерами, с которыми велось сотрудничество в последние сезоны, чтобы те помогли клубу активировать новый так называемый «финансовый рычаг». Привлечение новых инвесторов клубом не предполагается.

Наиболее вероятный сценарий на данный момент означает, что каталонцы начнут трансферное окно без возможности применить правило 1:1, так как клубу требуется получить 100 миллионов евро дополнительного дохода. Это означает, что у «Барсы» на данный момент не хватает доходов, чтобы разрешила ей тратить все деньги, полученные от продажи игроков и экономии на их зарплатах.

Срочной задачей «Барселоны» является соглашение с Nike. Пока нет точных сроков, когда оно будет заключено, так как переговоры длятся уже долгое время, но стороны близки к завершению сделки.

Nike предлагает «Барсе» улучшенный контракт на 10 лет со следующего сезона. Лапорта считает предложение нерыночным и хочет получить самое крупное соглашение в истории спорта