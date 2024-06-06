«Барсе» нужны 100 млн евро дополнительных доходов, чтобы избежать ограничений на траты. Клуб может активировать новый «рычаг» (RAC1)

Теги Барселона Ла Лига трансферы бизнес Жоан Лапорта деньги Футбол

«Барса» ищет 100 млн евро у инвесторов, чтобы избежать ограничений на расходы.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на Rac1, каталонский клуб ведет переговоры с партнерами, с которыми велось сотрудничество в последние сезоны, чтобы те помогли клубу активировать новый так называемый «финансовый рычаг». Привлечение новых инвесторов клубом не предполагается.

Наиболее вероятный сценарий на данный момент означает, что каталонцы начнут трансферное окно без возможности применить правило 1:1, так как клубу требуется получить 100 миллионов евро дополнительного дохода. Это означает, что у «Барсы» на данный момент не хватает доходов, чтобы Ла Лига разрешила ей тратить все деньги, полученные от продажи игроков и экономии на их зарплатах.

Срочной задачей «Барселоны» является соглашение с Nike. Пока нет точных сроков, когда оно будет заключено, так как переговоры длятся уже долгое время, но стороны близки к завершению сделки. 

Nike предлагает «Барсе» улучшенный контракт на 10 лет со следующего сезона. Лапорта считает предложение нерыночным и хочет получить самое крупное соглашение в истории спорта

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67 комментариев
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просто напомню, что Хави выгнали за фразу, что у Барсы плохие финансы
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Пустили с торгов унитаз и стульчак — дёрнул Лапорта за новый рычаг!
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-6
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Сине-гранатовые войны: Возвращение рычага
+44
-2
+42
Ответ Гиперактивный осьминог
просто напомню, что Хави выгнали за фразу, что у Барсы плохие финансы
Из за того что он публично афишировал и так всем известное положение клуба. Иначе говоря низачто уволили нормального тренера для нынешнего положения клуба.
+25
-1
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Ответ Педальный
Сине-гранатовые войны: Возвращение рычага
А также Новая надежда, Атака ботов, Месть мадридистов, Рычаг наносит ответный удар.
+13
0
+13
Ответ Betts
Хранители рычага.
Рычаги
Рычаги: Эра банкротства
Первый Рычаг: Противостояние
Рычаги: Футбол бесконечности
Рычаги: Финал
+16
-3
+13
Снова рычаг?? Да сколько их у Барсы??))
+14
-2
+12
Хранители рычага.
+12
0
+12
Ответ Betts
Хранители рычага.
Жоан Лапорта и Тайный Рычаг.
Жоан Лапорта и узник Тебаса.
Жоан Лапорта и дары рычагов.
+12
-1
+11
11 рычагов барселоушена
+9
0
+9
И в чём Хави был не прав, что президентишка обиделся?
+8
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+8
Барселона не перестаёт скакать с одного рычага на другой
+8
-2
+6
Выгнать Хави и продолжать передёргивать рычаги, найс)))
+6
0
+6
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Ты наверное на Луну летал, пропустил новости.
+5
0
+5
Дзюба вылетел в Барселону
+4
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Жми на рычаг, Кронк
+4
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Опять Перес виноват?
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Ответ Иван Иванов
Печально всё это.. Лапорта с приспешниками не пилит бюджет случайно?
Учитывая то что там одни юристы, вполне возможно причём делают это так что не прикопаться 😄
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Ответ Николай Утюжов
Снова рычаг?? Да сколько их у Барсы??))
Готов !
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Ответ Grand Admiral
Пустили с торгов унитаз и стульчак — дёрнул Лапорта за новый рычаг!
Пора уже писуары с Камп Ноу продавать куле
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Лапорта как тракторист на гусеничном тракторе
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Баррычаг
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Печально всё это..
Лапорта с приспешниками не пилит бюджет случайно?
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Ответ Раф Абрамов
кто нибудь знает вообще источник этой истории почему и как барса пришла в такое состояние? это после ухода Мессия у неё фин проблемы или как пришёл Лапорта истратил бюджет? как возникла эта дыра у них?
Именно после ухода Месси. Он приносил прибыль.
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Скоро Барселона по числу рычагов обойдет количество ЛЧ трофеев Мадрида.
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Каталонцам давно пора пройти очищение сегундой. Но они продолжают думать, что они топ клуб. Наивные дурачки.
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скинемся, кулес?
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Ответ Николай Утюжов
Снова рычаг?? Да сколько их у Барсы??))
Это всё тот же - смыв в сортире на стадионе, видимо. Больше ничем не объяснять такую "эффективность".
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Ответ Николай Утюжов
Снова рычаг?? Да сколько их у Барсы??))
Примерно столько же, сколько влиятельных чиновников и депутатов среди сосьос;)
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Ответ AminO2
Месси выдавили из примеры марионетки глобалистов. Его растущее величие было непереносимо для спонсоров повесточных фигляров. Специально под это дело и был расписан весь новый финансовый регламент лиги. Отчисление Месси лишило "Барселону" огромных поступлений в бюджет и серьезно ограничило ее заемный потенциал. Все остальное - следствие. Естественно, что создание нормативной базы и действия функционеров "Барсы" обуславливались и тщательно контролировались политическим руководством и его эмиссарами.
Сейчас вас сожрут юзеры спортса, наперебой рассказывая, как Месси доил родной клуб. Подумать над тем, сколько Месси одним своим присутствием в Барсе приносил клубу средств и репутации у спонсоров, инвесторов, кредиторов, к сожалению, ума не хватает
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