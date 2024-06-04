Бернарду – трансферная цель «Барсы» на лето. Флик высокого мнения о хавбеке «Сити»

«Барселона» хочет подписать Бернарду Силву летом.

Полузащитник « » является трансферной целью каталонского клуба на летнее трансферное окно, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Шанс осуществить трансфер есть, но для этого «многое должно произойти». Отмечается, что новый главный тренер «блауграны» очень высокого мнения о португальце.

Контракт Силвы с «горожанами» действует до 2026 года.

Между клубами также продолжаются переговоры о продлении аренды . При этом «Барса» еще не приняла окончательного решения о будущем арендованного у « » .