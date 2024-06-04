Бернарду – трансферная цель «Барсы» на лето. Флик высокого мнения о хавбеке «Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Жоау Канселу Бернарду Силва Жоау Феликс Футбол

«Барселона» хочет подписать Бернарду Силву летом.

Полузащитник «Манчестер Сити» является трансферной целью каталонского клуба на летнее трансферное окно, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Шанс осуществить трансфер есть, но для этого «многое должно произойти». Отмечается, что новый главный тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик очень высокого мнения о португальце.

Контракт Силвы с «горожанами» действует до 2026 года.

Между клубами также продолжаются переговоры о продлении аренды Жоау Канселу. При этом «Барса» еще не приняла окончательного решения о будущем арендованного у «Атлетико» Жоау Феликса.

34 комментария
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Нетрудно быть высокого мнения о Бернарду Силве
+15
-1
+14
Кто-то собирается подергать рычаг?😉
+18
-7
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Ответ Drdrdr1111 Drd
у Лапорты нету нечего между ног
Внимательно смотрел?
+2
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Силва говорил, что хочет в Барселону, но даже со всеми уговорами он никак не уйдет дешевле 60 миллионов. А еще Барсе очень нужен Нико Уильямс за те же деньги, игроки уровня Канселу тоже на дороге не валяются (хотя бы продление аренды). А ведь есть еще центральная проблема опорника и Киммих с годом контракта в Баварии. За какой счет все это с минусом в зарплатном фонде?
+1
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Ответ Cearvm
Силва говорил, что хочет в Барселону, но даже со всеми уговорами он никак не уйдет дешевле 60 миллионов. А еще Барсе очень нужен Нико Уильямс за те же деньги, игроки уровня Канселу тоже на дороге не валяются (хотя бы продление аренды). А ведь есть еще центральная проблема опорника и Киммих с годом контракта в Баварии. За какой счет все это с минусом в зарплатном фонде?
Продадут Де йонга, рафинью и торреса. Мб еще фати
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Ответ Log in
А есть покупатели, которые такую личку ему будут платить? Разве что МЮ или Боэли развести, только с ними выгореть может
Ретклифф не дурак тратить деньги на весь этот шлак))
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Ответ Fendiman
Продадут Де йонга, рафинью и торреса. Мб еще фати
А есть покупатели, которые такую личку ему будут платить? Разве что МЮ или Боэли развести, только с ними выгореть может
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Ответ MESSIya
Проблемы с ФФП, не означают пустые банковские счета
Причем тут пустые банковские счета ? Там кредиты, и кредиты чтобы заплатить кредиты, а еще кредиты, чтобы заплатить кредиты под видом что строим стадион 🤡
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Ответ Доктор Щульц
Откуда у них деньги на Силву ?
Проблемы с ФФП, не означают пустые банковские счета
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Ответ Drdrdr1111 Drd
у Лапорты нету нечего между ног
Трогал ))))?
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Ответ Зеленский
Кто-то собирается подергать рычаг?😉
Что-то тебя стало на сайте слишком много.
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Говорю как болельщик Реала. Не стоит ли Барселоне откатиться на сезон, разгрузить платёжку, подтянуть ещё молодых игроков? Дать финансистам возможность разобраться за чей рычаг подержать, а чей рычаг прям подергать? Очевидно же, что с деньгами есть проблема и можно попробовать сезон прокатить на ободах, но таким образом подразобрать бюджет. Новый тренер бы втянулся, попробовал бы разные сочетания, а через сезон можно стрельнуть и, хотелось бы, чтобы не в собственную ногу. Хочется сильную Барсу в чемпионате
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погодите, а откуда у Барселоны деньги?
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Те Флик хочет подписать Кимиха и Бернарду, выгнать де Йонга , сделать ставку на Кубарси и продать Араухо , так, пока я не вижу отличий в сравнении с планом Хави . Ключевым будет решен к по Левандовскому , ну очевидно , что его нужно продавать, как хотел Хави , но посмотрим
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скажите Флику правду, что денег нет. Флика зарегистрироваться ещё самого не могут
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Барселона может сэкономить на скаутском отделе, тупо подписывать старичков из ман сити.
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Пеп потихоньку скидывает Сити в Барсу, потом видимо сам подтянется 😁
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Гюндоган, Силва.. КДБ следующий?
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А как же идти по пути собственной молодёжи?)
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Уже третий год про Бернарду пишут...
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