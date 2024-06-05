Глава «Ман Сити» об обвинениях от АПЛ: «Расстраивает, что люди постоянно ссылаются на них. Судить нужно по фактам, а не по заявлениям»

Глава «Манчестер Сити» высказался об обвинениях со стороны АПЛ.

Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила « » в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела планируют начать осенью 2024 года.

«Конечно, это расстраивает. То, что люди постоянно ссылаются на это, всегда расстраивает. Я сочувствую нашим болельщикам и всем, кто связан с клубом, когда люди постоянно ссылаются на эти обвинения.

Я думаю, что мы, как клуб, должны уважать тот факт, что существует процесс, который мы должны пройти, и мы проходим его. Это занимает больше времени, чем кто-либо рассчитывал, но так обстоят дела.

Всегда повторял: давайте судить по фактам, а не по заявлениям и встречным заявлениям», – сказал председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль в интервью клубной пресс-службе.

«Ман Сити» подал «беспрецедентный» иск против АПЛ из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». Победа «горожан» повлияет на дело о 115 нарушениях ФФП