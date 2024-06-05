Глава «Ман Сити» об обвинениях от АПЛ: «Расстраивает, что люди постоянно ссылаются на них. Судить нужно по фактам, а не по заявлениям»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Хальдон аль Мубарак Футбол

Глава «Манчестер Сити» высказался об обвинениях со стороны АПЛ.

Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела планируют начать осенью 2024 года.

«Конечно, это расстраивает. То, что люди постоянно ссылаются на это, всегда расстраивает. Я сочувствую нашим болельщикам и всем, кто связан с клубом, когда люди постоянно ссылаются на эти обвинения.

Я думаю, что мы, как клуб, должны уважать тот факт, что существует процесс, который мы должны пройти, и мы проходим его. Это занимает больше времени, чем кто-либо рассчитывал, но так обстоят дела. 

Всегда повторял: давайте судить по фактам, а не по заявлениям и встречным заявлениям», – сказал председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак в интервью клубной пресс-службе. 

«Ман Сити» подал «беспрецедентный» иск против АПЛ из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». Победа «горожан» повлияет на дело о 115 нарушениях ФФП

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18 комментариев
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Факт в том все чемпионства Сити стоят на фундаменте из этих 115 нарушений.
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Брат Гвардиолы - является совладельцем Жироны входящей в Сити Футбол Груп) никто не может выявить нарушений) талантливейший родственник по-любому) вот вам один из фактов)
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+5
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Брат Гвардиолы - является совладельцем Жироны входящей в Сити Футбол Груп) никто не может выявить нарушений) талантливейший родственник по-любому) вот вам один из фактов)
Рауфик ни в чём невиноуный
+4
-1
+3
Факты есть, а почему по ним не судят вас уже другой вопрос
+6
-4
+2
Самое интересное что факты есть и их давно выявили.
Но вот что странно - все оттягивают и оттяривают их рассмотрение.
+3
-1
+2
Так Манчестер сити надо тогда перестать побеждать в Апл, не будет проблем, так получается..
+3
-2
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Брат Гвардиолы - является совладельцем Жироны входящей в Сити Футбол Груп) никто не может выявить нарушений) талантливейший родственник по-любому) вот вам один из фактов)
Мелковато мыслишь.

Шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян — член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби, ему принадлежит холдинг CFG, который владеет девятью футбольными клубами: английским «Манчестер Сити», американским «Нью-Йорк Сити», австралийским «Мельбурн Сити», испанским «Жирона», китайским «Сычуань Цзюню», японским «Йокогама», уругвайским «Монтевидео Сити Торке», индийским «Мумбаи Сити» и бельгийским «Ломмел».
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"То ли дело Эвертон, там злостные нарушители, а вот мы, Шити, кристально чистые взяткодатели и финансовые мошенники"
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Ты можешь 115 раз быть не прав, но какой в этом толк, если плачет Эвертон?
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Надо признать также и то, что эти шейхи вот прям молодцы: они во всех смыслах на голубом кию эту всю лигу вертели!
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Факты говорят о виновности 115 Сити)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Брат Гвардиолы - является совладельцем Жироны входящей в Сити Футбол Груп) никто не может выявить нарушений) талантливейший родственник по-любому) вот вам один из фактов)
а в чём проблема?) говоришь как будто Х. Гвардиола важнейшая личность в СФГ и может заниматься кумовством, даря своим друзьям бизнесы.

да и в чём проблема кумовства от частника, а не от государственника? если сын главы республики получает 20 медалей просто так и в 16 лет становится владельцем какой-нибудь отжатой нефтекомпании - это коррупция и кумовство.
если сын илона маска получит личную ракету в 18 лет - тут никаких проблем нет
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Ответ superbro
Факты есть, а почему по ним не судят вас уже другой вопрос
Скинь факты, эксперт
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