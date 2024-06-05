Глава «Ман Сити» об обвинениях от АПЛ: «Расстраивает, что люди постоянно ссылаются на них. Судить нужно по фактам, а не по заявлениям»
Глава «Манчестер Сити» высказался об обвинениях со стороны АПЛ.
Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела планируют начать осенью 2024 года.
«Конечно, это расстраивает. То, что люди постоянно ссылаются на это, всегда расстраивает. Я сочувствую нашим болельщикам и всем, кто связан с клубом, когда люди постоянно ссылаются на эти обвинения.
Я думаю, что мы, как клуб, должны уважать тот факт, что существует процесс, который мы должны пройти, и мы проходим его. Это занимает больше времени, чем кто-либо рассчитывал, но так обстоят дела.
Всегда повторял: давайте судить по фактам, а не по заявлениям и встречным заявлениям», – сказал председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак в интервью клубной пресс-службе.
«Ман Сити» подал «беспрецедентный» иск против АПЛ из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». Победа «горожан» повлияет на дело о 115 нарушениях ФФП
Но вот что странно - все оттягивают и оттяривают их рассмотрение.
Шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян — член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби, ему принадлежит холдинг CFG, который владеет девятью футбольными клубами: английским «Манчестер Сити», американским «Нью-Йорк Сити», австралийским «Мельбурн Сити», испанским «Жирона», китайским «Сычуань Цзюню», японским «Йокогама», уругвайским «Монтевидео Сити Торке», индийским «Мумбаи Сити» и бельгийским «Ломмел».
да и в чём проблема кумовства от частника, а не от государственника? если сын главы республики получает 20 медалей просто так и в 16 лет становится владельцем какой-нибудь отжатой нефтекомпании - это коррупция и кумовство.
если сын илона маска получит личную ракету в 18 лет - тут никаких проблем нет