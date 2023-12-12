Перес, Лапорта, Де Лаурентис, Хайнер и аль Мубарак номинированы на приз лучшему президенту года от Globe Soccer Awards
Объявлены номинанты на приз лучшему президенту года от Globe Soccer Awards.
Организаторы премии опубликовали финальный список претендентов на награду лучшему президенту футбольного клуба в 2023 году.
На награду претендуют Хальдон аль Мубарак («Манчестер Сити»), Хосе Кастро («Севилья»), Руй Кошта («Бенфика»), Аурелио Де Лаурентис («Наполи»), Герберт Хайнер («Бавария»), Жоан Лапорта («Барселона»), Флорентино Перес («Реал») и Джозеф Угурлян («Ланс»).
Церемония вручения наград пройдет в Дубае 19 января.
Месси, Роналду, Холанд, Мбаппе, де Брюйне, Беллингем, Салах, Винисиус – в финальном списке номинантов на приз футболисту года от Globe Soccer Awards
Онана, Куртуа, Эдерсон, тер Стеген номинированы на приз вратарю года от Globe Soccer Awards
Гвардиола, Артета, Анчелотти, Хави, Скалони – в финальном списке номинантов на приз тренеру года от Globe Soccer Awards
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