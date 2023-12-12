Перес, Лапорта, Де Лаурентис, Хайнер и аль Мубарак номинированы на приз лучшему президенту года от Globe Soccer Awards

Объявлены номинанты на приз лучшему президенту года от Globe Soccer Awards.

Организаторы премии опубликовали финальный список претендентов на награду лучшему президенту футбольного клуба в 2023 году.

На награду претендуют Хальдон аль (« »), Хосе Кастро (« »), Руй Кошта (« »), Аурелио Де Лаурентис (« »), Герберт Хайнер («Бавария»), Жоан Лапорта («Барселона»), Флорентино Перес («Реал») и Джозеф Угурлян («Ланс»).

Церемония вручения наград пройдет в Дубае 19 января.

Месси, Роналду, Холанд, Мбаппе, де Брюйне, Беллингем, Салах, Винисиус – в финальном списке номинантов на приз футболисту года от Globe Soccer Awards

Онана, Куртуа, Эдерсон, тер Стеген номинированы на приз вратарю года от Globe Soccer Awards

Гвардиола, Артета, Анчелотти, Хави, Скалони – в финальном списке номинантов на приз тренеру года от Globe Soccer Awards

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!