Перес, Лапорта, Де Лаурентис, Хайнер и аль Мубарак номинированы на приз лучшему президенту года от Globe Soccer Awards

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Объявлены номинанты на приз лучшему президенту года от Globe Soccer Awards.

Организаторы премии опубликовали финальный список претендентов на награду лучшему президенту футбольного клуба в 2023 году.

На награду претендуют Хальдон аль МубаракМанчестер Сити»), Хосе Кастро («Севилья»), Руй Кошта («Бенфика»), Аурелио Де Лаурентис («Наполи»), Герберт Хайнер («Бавария»), Жоан Лапорта («Барселона»), Флорентино Перес («Реал») и Джозеф Угурлян («Ланс»).

Церемония вручения наград пройдет в Дубае 19 января.

Месси, Роналду, Холанд, Мбаппе, де Брюйне, Беллингем, Салах, Винисиус – в финальном списке номинантов на приз футболисту года от Globe Soccer Awards

Онана, Куртуа, Эдерсон, тер Стеген номинированы на приз вратарю года от Globe Soccer Awards

Гвардиола, Артета, Анчелотти, Хави, Скалони – в финальном списке номинантов на приз тренеру года от Globe Soccer Awards

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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7 комментариев
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Лапорта за бархатное дергание рычагов?
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А победит президент "Анкарагюджю"
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Перес вообще каждый год эту награду должен получать. Величайший президент в истории.
+4
-1
+3
Лапорта за то, что распродал половину активов второго каталонского?
+3
-2
+1
Ответ xQcoW
Лапорта за бархатное дергание рычагов?
Чуть позже в феврале будут вручать на AVN Awards на ряду с Рокко Сеффреди)
+2
-1
+1
лысый индюк из Севильи лучший президент?? они серьёзно?
+1
-1
0
Лапорта за проплаченные комментарии ригоберки и гуру на спорте.
+1
-1
0
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