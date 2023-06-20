Глава «Ман Сити»: «На нашем матче в Грин-Бэй было 80 тысяч болельщиков. Это показывает, где мы находимся в мировом спорте»

Глава «Манчестер Сити» высказался относительно фанатской базы команды.

поделился мнением о том, что команда отправится в тур в Японию и Корею.

«Безусловно, это здорово для клуба, здорово для бренда клуба и нашей фанатской базы, которая становится глобальной. Мы манкунианцы в сердце, но теперь также становимся глобальнее.

Даже если посмотреть наш тур прошлым летом, когда мы отправились на матч в США, и мы играли встречу в Грин-Бэй, штате Висконсин. Достаточно посмотреть на количество фанатов и болельщиков «Манчестер Сити» на стадионе. Их было 80 тысяч. Это в Грин-Бэй, Висконсин.

Это показывает то, где сегодня находится «Манчестер Сити» в мировом спорте – не только в мире в футбола, а в мире спорта.

Этим летом мы отправимся в Японию и Корею. Это невероятные рынки, но, что более важно, там невероятные болельщики, которые любят футбол, которые любят этот клуб и помогают увеличить нашу фанатскую базу, которая, надеюсь, станет одной из крупнейших фан-баз в мире», – сказал председатель совета директоров « » Хальдон аль Мубарак.