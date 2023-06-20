Глава «Ман Сити»: «На нашем матче в Грин-Бэй было 80 тысяч болельщиков. Это показывает, где мы находимся в мировом спорте»

Теги болельщики Манчестер Сити премьер-лига Англия Хальдон аль Мубарак Футбол

Глава «Манчестер Сити» высказался относительно фанатской базы команды.

Хальдон аль Мубарак поделился мнением о том, что команда отправится в тур в Японию и Корею.

«Безусловно, это здорово для клуба, здорово для бренда клуба и нашей фанатской базы, которая становится глобальной. Мы манкунианцы в сердце, но теперь также становимся глобальнее.

Даже если посмотреть наш тур прошлым летом, когда мы отправились на матч в США, и мы играли встречу в Грин-Бэй, штате Висконсин. Достаточно посмотреть на количество фанатов и болельщиков «Манчестер Сити» на стадионе. Их было 80 тысяч. Это в Грин-Бэй, Висконсин.

Это показывает то, где сегодня находится «Манчестер Сити» в мировом спорте – не только в мире в футбола, а в мире спорта.

Этим летом мы отправимся в Японию и Корею. Это невероятные рынки, но, что более важно, там невероятные болельщики, которые любят футбол, которые любят этот клуб и помогают увеличить нашу фанатскую базу, которая, надеюсь, станет одной из крупнейших фан-баз в мире», – сказал председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак.

14 комментариев

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belikovda.90
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Мы мы мы мы мы, один раз выиграли Лч за 100 летную историю в вони так будто 14 раз выиграли
У них треблов больше, чем у Реала Полная доминация
+10
-3
+7
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llolishe
Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
Так есть слухи что в Манчестере люди за две команды некоторые болеют так что на некоторых матчах ситевика могут приходить рандомные глоры МЮ)
+2
0
+2
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llolishe
Янкаускас- 1 ЛЧ
Ситевик - 1 ЛЧ

Сравнялись по ЛЧ с одним из лучших футболистов в истории Литвы пхахахахах
+3
-2
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Рахадино
люди приходят смотреть красивый футбол Пепа
+2
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DolJun
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0:4 на спотифай камп ноу
Мы мы мы мы мы, один раз выиграли Лч за 100 летную историю в вони так будто 14 раз выиграли
+5
-5
0
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QWertY
Ответ llolishe
Так есть слухи что в Манчестере люди за две команды некоторые болеют так что на некоторых матчах ситевика могут приходить рандомные глоры МЮ)
Это нормально. Когда я был в Манчестере, то не смог попасть на Траффорд, ибо не было билетов. Но получилось сходить на игру Сити)
Там еще оставалось много свободных трибун
+1
-1
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Кашшай Чакырович
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Мы мы мы мы мы, один раз выиграли Лч за 100 летную историю в вони так будто 14 раз выиграли
Классно они вынесли это судейское го...о .))) Можно купить сколько угодно кубков кашшаи ,но тот футбол , в который играет Сити этому судейскому шапито не купить ))) даже с кашшаи 0 треблов ))))
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