Глава «Ман Сити»: «Мы никогда не довольствуемся достигнутым и не думаем: «Давайте просто доить актив». С нетерпением жду того, что будет в следующие 10-15 лет»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Хальдон аль Мубарак Футбол

Глава «Манчестер Сити» заявил, что клуб не собирается останавливаться на достигнутом.

«Рост – это всегда главное. Ты растешь, потом делаешь паузу, приводишь все в порядок и делаешь следующий шаг. Ты движешься вперед шаг за шагом. И останавливаться мы не собираемся.

Последние 15 лет – прекрасное приключение, но я с нетерпением жду того, что будет дальше, что будет в следующие 10, 15 лет.

Мы всегда в режиме роста, мы никогда не довольствуемся достигнутым, не останавливаемся и не думаем: «Давайте просто доить актив», – заявил председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак о своем клубе и City Football Group.

Глава «Ман Сити» о требле: «Мы с Пепом переглянулись и сказали: «Мы должны сделать это снова!» Хотим выиграть Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. Мы создаем наследие»

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27 комментариев

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CriminalJoint62
Иронично 😂😂😂
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Большое сердце Неймара
Ответ S1rAlex
Пусть бы они купили себе еще пару звезд и переехали на родину, в СА
🤡, ты бы хоть поинтересовался от куда корни растут
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Andrey Yaroslavtsev
Это наша корова и мы её доим.
+6
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Александр Рабонов
Ответ S1rAlex
Пусть бы они купили себе еще пару звезд и переехали на родину, в СА
Только сити не саудовцы владеют)
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Александр Рабонов
Ответ vzi
С нетерпением жду итогов расследования АПЛ по Сити.
Как бы тебе потом не разочароваться) А то думаешь бан и отнятие всех титулов и уничтожение клуба а получиться штраф в 10 млн))
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#SharkTeam
Некоторые еще и в кредит купят корову, а потом доят)
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Ман Сити
Доят актив для трофеев. А в соседском проекте, доят проект сами игроки ради гигантских личек.
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Сикарио
Нефтянка качается, актив доится.
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Кашшай Чакырович
Немного статистики Челси с момента введения ффп траты 2.5 миллиарда 9 титулов с блевотной игрой ,не мешок ,Сити траты 2 млрд 20 титулов с лучшим футболом в мире мешок ,не перепутайте ))))
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Cruel Snake
Вот именно : даить актив! Вливать ярдами и никаких последствий
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#SharkTeam
Ответ Александр Рабонов
Как бы тебе потом не разочароваться) А то думаешь бан и отнятие всех титулов и уничтожение клуба а получиться штраф в 10 млн))
Продали клуб саудам и не имеют вопросов за транжирство боули, а тут суд ведут. Такая дичь конечно
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#SharkTeam
Ответ vzi
Если не будет, повесишься прилюдно?
Нет конечно
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хавбек+
годно набросил на ливер с арсеналом
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Glukinho
каждый выкручивается как может: кто-то доит актив, кто-то дёргает рычаг...
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Barsa! bolshe chem klub
мы не доим актив(с)...

мы доим недры... у нас нефть вместо молока...
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#SharkTeam
Ответ vzi
С нетерпением жду итогов расследования АПЛ по Сити.
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vzi
Ответ #SharkTeam
Комментарий удален модератором
В следующем сезоне охуярим Сити.
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#SharkTeam
Ответ vzi
В следующем сезоне охуярим Сити.
карла бестрофейник будет скринь
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vzi
Ответ #SharkTeam
карла бестрофейник будет скринь
Если не будет, повесишься прилюдно?
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vzi
Ответ #SharkTeam
Нет конечно
Тогда не интересно.
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#SharkTeam
Ответ llolishe
2 миллиарда трат 30 млн бабла с продаж Завышенные зп Внезапные решения судей в пользу Ситевика С такими чит-кодами любой клуб выиграл бы трофеи
В Англии в каментах пишут, что ливер манЮ и арс давят на всю остальную лигу в этом деле. А Лестер вылетел из-за продавленных ими правил. В целом согласен.
Витян ты кстати держи в курсе хоть че там по датам заседаний?
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llolishe
Ответ #SharkTeam
В Англии в каментах пишут, что ливер манЮ и арс давят на всю остальную лигу в этом деле. А Лестер вылетел из-за продавленных ими правил. В целом согласен. Витян ты кстати держи в курсе хоть че там по датам заседаний?
5 клубов Англии за отстранение Ситевика из АПЛ
И вообще говорят судья глор Арсенала
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