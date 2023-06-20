Глава «Ман Сити»: «Мы никогда не довольствуемся достигнутым и не думаем: «Давайте просто доить актив». С нетерпением жду того, что будет в следующие 10-15 лет»

Глава «Манчестер Сити» заявил, что клуб не собирается останавливаться на достигнутом.

«Рост – это всегда главное. Ты растешь, потом делаешь паузу, приводишь все в порядок и делаешь следующий шаг. Ты движешься вперед шаг за шагом. И останавливаться мы не собираемся.

Последние 15 лет – прекрасное приключение, но я с нетерпением жду того, что будет дальше, что будет в следующие 10, 15 лет.

Мы всегда в режиме роста, мы никогда не довольствуемся достигнутым, не останавливаемся и не думаем: «Давайте просто доить актив», – заявил председатель совета директоров « » о своем клубе и City Football Group.

Глава «Ман Сити» о требле: «Мы с Пепом переглянулись и сказали: «Мы должны сделать это снова!» Хотим выиграть Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. Мы создаем наследие»