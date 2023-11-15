Глава «Ман Сити» о рекордных доходах: «Прошлый сезон стал самым успешным в легендарной истории клуба. Он доказал, что наша философия работает»
Глава «Манчестер Сити» оценил рекордные доходы «Манчестер Сити».
Ранее «Ман Сити» отчитался о рекордных доходах (712 млн фунтов) и зарплатах (422,9 млн) в истории английского футбола. Прибыль составила 80,4 млн.
«Одним словом, прошлый сезон стал для «Манчестер Сити» самым успешным с точки зрения футбола и коммерции за всю легендарную историю клуба.
Сезон доказал, что наша философия и последовательный подход работают. Эти составляющие определяют деятельность клуба с тех пор, как Его Высочество шейх Мансур стал его владельцем в 2008 году.
Наш подход всегда уважал и постоянно развивал почти 130-летнюю историю клуба. В его основе лежат три ключевых элемента: создание команды, вызывающей восторг, развлекающей и побеждающей; укрепление коммерческих и финансовых позиций клуба; повышение способности служить растущим сообществам. Мы считаем каждый из этих элементов одинаково важным и полностью зависимым друг от друга.
За первыми командными трофеями и финансовыми успехами стоят менее очевидные, но не менее важные результаты. Для наших владельцев, совета директоров и руководства эти результаты и связанные с ними показатели свидетельствуют о том, что клуб еще никогда не был так силен и не имел такого потенциала для дальнейшего развития и успеха», – сказал председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
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Уходят футболисты оттуда ни одного хорошего слова про клуб
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Почему игнорируется тот факт что Де Брейне один получает больше зп чем три игрока Борнмута и тут не дело в классе а дело в дозволенности
И ты реально думаешь что Ньюкасл сразу же бы не купил бы себе Холланда(там владелец клуба богаче на 10 раз) НО Ньюкаслу сказали о последствиях
Но любители средняков, которые выигрывают КЛ раз в 10 лет или АПЛ раз в 30 лет конечно будут плакать, что все это левые схемы. Ведь их проекты не такие успешные даже с судьями.