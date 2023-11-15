Глава «Ман Сити» о рекордных доходах: «Прошлый сезон стал самым успешным в легендарной истории клуба. Он доказал, что наша философия работает»

Глава «Манчестер Сити» оценил рекордные доходы «Манчестер Сити».

Ранее «Ман Сити» отчитался о рекордных доходах (712 млн фунтов) и зарплатах (422,9 млн) в истории английского футбола. Прибыль составила 80,4 млн.

«Одним словом, прошлый сезон стал для «Манчестер Сити» самым успешным с точки зрения футбола и коммерции за всю легендарную историю клуба.

Сезон доказал, что наша философия и последовательный подход работают. Эти составляющие определяют деятельность клуба с тех пор, как Его Высочество шейх Мансур стал его владельцем в 2008 году.

Наш подход всегда уважал и постоянно развивал почти 130-летнюю историю клуба. В его основе лежат три ключевых элемента: создание команды, вызывающей восторг, развлекающей и побеждающей; укрепление коммерческих и финансовых позиций клуба; повышение способности служить растущим сообществам. Мы считаем каждый из этих элементов одинаково важным и полностью зависимым друг от друга.

За первыми командными трофеями и финансовыми успехами стоят менее очевидные, но не менее важные результаты. Для наших владельцев, совета директоров и руководства эти результаты и связанные с ними показатели свидетельствуют о том, что клуб еще никогда не был так силен и не имел такого потенциала для дальнейшего развития и успеха», – сказал председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак.

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