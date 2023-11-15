Глава «Ман Сити» о рекордных доходах: «Прошлый сезон стал самым успешным в легендарной истории клуба. Он доказал, что наша философия работает»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Хальдон аль Мубарак Мансур бен Зайед аль-Найян Футбол

Глава «Манчестер Сити» оценил рекордные доходы «Манчестер Сити».

Ранее «Ман Сити» отчитался о рекордных доходах (712 млн фунтов) и зарплатах (422,9 млн) в истории английского футбола. Прибыль составила 80,4 млн.

«Одним словом, прошлый сезон стал для «Манчестер Сити» самым успешным с точки зрения футбола и коммерции за всю легендарную историю клуба.

Сезон доказал, что наша философия и последовательный подход работают. Эти составляющие определяют деятельность клуба с тех пор, как Его Высочество шейх Мансур стал его владельцем в 2008 году.

Наш подход всегда уважал и постоянно развивал почти 130-летнюю историю клуба. В его основе лежат три ключевых элемента: создание команды, вызывающей восторг, развлекающей и побеждающей; укрепление коммерческих и финансовых позиций клуба; повышение способности служить растущим сообществам. Мы считаем каждый из этих элементов одинаково важным и полностью зависимым друг от друга.

За первыми командными трофеями и финансовыми успехами стоят менее очевидные, но не менее важные результаты. Для наших владельцев, совета директоров и руководства эти результаты и связанные с ними показатели свидетельствуют о том, что клуб еще никогда не был так силен и не имел такого потенциала для дальнейшего развития и успеха», – сказал председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак.

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14 комментариев

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onsigne
«У Манчестер Сити есть только два союзника — HESOYAM и AEZAKMI» (c) Его Высочество шейх Мансур
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Подкат Пенальтьевич
Действительно арабская мафия не стоит га месте. Кроме традиционных махинаций с зарплатами и спонсорскими контрактами ещё и работу с судьями подключили в этом сезоне, в каждом туре ошибки не в пользу конкурентов Сити.
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Yoshiyuki Lewis
Легендарной он называет команду с 1 ЛЧ за 300 лет?
С такими шутками пора в стэндап
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Yoshiyuki Lewis
Манчестер Сити чисто клуб за деньги да
Уходят футболисты оттуда ни одного хорошего слова про клуб
Гюндоган ушел в Барсу так он больше про Гвардиолу говорил чем про проект Мансура
Клуб без души который случайно за 100 лет в Чемпионшипе вскочил в АПЛ и благодаря шейхам держится
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Эксперимент
Его Высочество шейх Мансур сильнейший владелец футбольной империи в мире.
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Yoshiyuki Lewis
Ответ 113k
Сначала покупаешь топов Англии, который уже играют в топовейшей сборной Англии, сильнейшей сборной по составу в мире наверно за всю историю футбола, но с очень слабым тренером. Затем точечно берешь топов под себя с других стран, а затем покупаешь Главного забивалу мирового футбола, и сразу ЛЧ выигрываем. Так сстальные клубы то не могут сделать тоже самое.
Нарушения ФФП почему игноришь
Почему игнорируется тот факт что Де Брейне один получает больше зп чем три игрока Борнмута и тут не дело в классе а дело в дозволенности
И ты реально думаешь что Ньюкасл сразу же бы не купил бы себе Холланда(там владелец клуба богаче на 10 раз) НО Ньюкаслу сказали о последствиях
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Ман Сити
бОльшая часть призовые за великолепный сезон (350 лямов) и трансферы: воспитанники уже продаются уже почти по 50 лямов.

Но любители средняков, которые выигрывают КЛ раз в 10 лет или АПЛ раз в 30 лет конечно будут плакать, что все это левые схемы. Ведь их проекты не такие успешные даже с судьями.
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sportsoldfan
пфф, что такое для шейха через свои прокладки 700 лямов влить
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OldRedWhite
Ответ Подкат Пенальтьевич
Действительно арабская мафия не стоит га месте. Кроме традиционных махинаций с зарплатами и спонсорскими контрактами ещё и работу с судьями подключили в этом сезоне, в каждом туре ошибки не в пользу конкурентов Сити.
Fair Play по арабски !
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onsigne
Ответ 113k
Сначала покупаешь топов Англии, который уже играют в топовейшей сборной Англии, сильнейшей сборной по составу в мире наверно за всю историю футбола, но с очень слабым тренером. Затем точечно берешь топов под себя с других стран, а затем покупаешь Главного забивалу мирового футбола, и сразу ЛЧ выигрываем. Так сстальные клубы то не могут сделать тоже самое.
Видимо МЮ после 2016 только главного забивалы мирового футбола не хватает, так бы за требл боролись.
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Влад Чучкалов
Ответ onsigne
«У Манчестер Сити есть только два союзника — HESOYAM и AEZAKMI» (c) Его Высочество шейх Мансур
В свете последних событий звучит как названия террористических организаций с ближнего востока
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