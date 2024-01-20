Аль Мубарак из «Ман Сити» признан президентом года на Globe Soccer Awards. Он обошел Переса и Лапорту
Хальдон аль Мубарак из «Ман Сити» стал президентом 2023 года на Globe Soccer Awards.
На награду также претендовали Хосе Кастро («Севилья»), Руй Кошта («Бенфика»), Аурелио Де Лаурентис («Наполи»), Герберт Хайнер («Бавария»), Жоан Лапорта («Барселона»), Флорентино Перес («Реал») и Джозеф Угурлян («Ланс»).
«Горожане» в прошлом году выиграли Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
Даже Мбаппе, который в 17-8 лет выводил Монако в финал ЛЧ суперзвездой тогда не считали.
Перес обыкновенный вор, врун и бандит из прошлого под протекцией государства.