Аль Мубарак из «Ман Сити» признан президентом года на Globe Soccer Awards. Он обошел Переса и Лапорту

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Жоан Лапорта Флорентино Перес Хальдон аль Мубарак Футбол

Хальдон аль Мубарак из «Ман Сити» стал президентом 2023 года на Globe Soccer Awards.

На награду также претендовали Хосе Кастро («Севилья»), Руй Кошта («Бенфика»), Аурелио Де Лаурентис («Наполи»), Герберт Хайнер («Бавария»), Жоан ЛапортаБарселона»), Флорентино ПересРеал») и Джозеф Угурлян («Ланс»).

«Горожане» в прошлом году выиграли Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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35 комментариев
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Что не так? Награда за прошедший год, а не за вклад в футбол в целом. Если бы награждали за последнее, то, конечно, тут бы был Перес. А за прошедший сезон понятно, что все награды ушли "Сити"
+47
-3
+44
Ответ JamesBulger7
Лучше Переса в этом деле нет, не смешите.
Двойные стандарты и лицемерие здесь в этом сайте зашкаливает. Когда Месси получил The Best хейтеры говорили что он не достоин. А теперь когда самый достойный человек получает награду за этот год говорите что этот человек не достоин. Потому что Перес должен был получать за выигранную Кубок Испании и за трансфер Беллингема как я понял. Вам не стыдно вот так вот жить с таким лицемерием?
+39
-7
+32
Всех это почему-то бесит, но абсолютно по делу ведь признан лучшим. Его команда сделала требл, это исторический успех. Да и селекция с менеджментом у Сити далеко не на примитивном уровне «купим-всех-сильнейших-за-любые-деньги» работает. Так что, все справедливо.
+16
0
+16
Я понимаю Лапорту обошел ,у клуба все не очень хорошо ,странно вообще отмечать это что его обошли ! Но обойти Переса ,когда человек не просто президент,а целая глыба футбольной индустрии!!!
+28
-20
+8
Ответ xDe xDe
Только вот есть один нюанс. Каким бы значительным функционером Перес ни был (что наверняка признают все адекватные фанаты футбола), у него нет возможностей Мубарака. Или того же Хелаифи, например. Эти два господина могут всё, Инфантино и Чеферин не дадут соврать. Поэтому лауреат награды стрёмный, но в то же время предельно соответствующий реальному положению дел)
Может в деньгах Перес и уступает им , но в связях ему нет равных. Он уже в бизнесе и политике столько же лет , сколько лет сейчас Мубараку. Так что возможностей у него намного больше
+7
-1
+6
Ответ sema mixajlov
факт, единственное это награда больше про заслуги Сориано, Бегиристайна и Беррадо, не уверен, что Мубарак чем то важным в Сити занимается помимо того, что отчитывается перед шейхом
Так он мог поувольнять их всех после предыдущих неудачных сезонов в ЛЧ, и Гвардиолу мог по той же причине убрать, но проявил терпение и это воздалось.
+5
0
+5
Ответ Vlad Fedin
Что не так? Награда за прошедший год, а не за вклад в футбол в целом. Если бы награждали за последнее, то, конечно, тут бы был Перес. А за прошедший сезон понятно, что все награды ушли "Сити"
факт, единственное это награда больше про заслуги Сориано, Бегиристайна и Беррадо, не уверен, что Мубарак чем то важным в Сити занимается помимо того, что отчитывается перед шейхом
+9
-4
+5
Все правильно, за 5 🏆🏆🏆🏆🏆 дали
+6
-2
+4
Спорить с выбором сложно
+4
0
+4
Ответ Bunyod Turgunov
Беллингем перспективный игрок а не звезда?🤦‍♂️ Он перспективным был когда играл в Бирмингиме, данный момент можно сказать что он суперзвезда а в Боруссии был звездой.
и что выиграл "суперзвезда"? Пока что он просто отлично проводит первую половину сезона. Также проводил Хвича в том году.
Даже Мбаппе, который в 17-8 лет выводил Монако в финал ЛЧ суперзвездой тогда не считали.
+3
0
+3
Ответ 6wjj9hm5kh
Я понимаю Лапорту обошел ,у клуба все не очень хорошо ,странно вообще отмечать это что его обошли ! Но обойти Переса ,когда человек не просто президент,а целая глыба футбольной индустрии!!!
А награду вручали за все времена?Вроде как за прошедший год только.Давайте тогда и Месси каждый год вручать по вашей логике,он же глыба мирового футбола.Только вы же первые скулить будете тогда.
+3
-1
+2
Ответ 6wjj9hm5kh
Я понимаю Лапорту обошел ,у клуба все не очень хорошо ,странно вообще отмечать это что его обошли ! Но обойти Переса ,когда человек не просто президент,а целая глыба футбольной индустрии!!!
Только вот есть один нюанс. Каким бы значительным функционером Перес ни был (что наверняка признают все адекватные фанаты футбола), у него нет возможностей Мубарака. Или того же Хелаифи, например. Эти два господина могут всё, Инфантино и Чеферин не дадут соврать. Поэтому лауреат награды стрёмный, но в то же время предельно соответствующий реальному положению дел)
+12
-10
+2
Ответ JamesBulger7
Лучше Переса в этом деле нет, не смешите.
там просто требл, поэтому все сводится к этому
+2
0
+2
У Переса точно также неограниченный бюджет королевской казны, иначе откуда все эти галактикосы, Роналды, Беллингемы и пр. Только деньги Эмиратов позорные, а испанские чистые и красивые. Помимо огромного количества денег, у Переса админресурс в виде карманных судей, принесших не один титул в последние годы, и ручной прессы, которые когда надо «достают инсайды»
Перес обыкновенный вор, врун и бандит из прошлого под протекцией государства.
+6
-4
+2
Ответ Bunyod Turgunov
Беллингем перспективный игрок а не звезда?🤦‍♂️ Он перспективным был когда играл в Бирмингиме, данный момент можно сказать что он суперзвезда а в Боруссии был звездой.
Звездой он станет года через 3-4, если продолжит в том же духе...
+2
0
+2
Ответ JamesBulger7
Лучше Переса в этом деле нет, не смешите.
человеку понадобилось гораздо меньше времени на взятие требла, да ещё и в АПЛ, чем Мадриду)
+1
0
+1
Ответ sema mixajlov
факт, единственное это награда больше про заслуги Сориано, Бегиристайна и Беррадо, не уверен, что Мубарак чем то важным в Сити занимается помимо того, что отчитывается перед шейхом
А кто по твоему собрал этих людей вместе, чтобы они сделали эту работу? Настолько принижать президента клуба не стоит, учитывая по документальным фильмам и прочее, он всегда участвует в обсуждении всех трансферов и т.д. Тупо на кресле не сидит, так сказать.
+1
0
+1
Все верно. Пора заметить кого либо кроме Переса)
+1
0
+1
Ответ xDe xDe
Как раз в связях он и уступает катарцам и саудитам. Они об УЕФА и ФИФА вытирают ноги. Ну и в деньгах, да, тоже уступает. Бюджет Переса ограничен бюджетом Реала как бизнес-проекта, тогда как арабские проекты фактически бездонные.
существует ффп, если что. И у Сити лимит был гораздо меньше, ибо клуб ещё строился как топ
0
0
0
Ответ 6wjj9hm5kh
Я понимаю Лапорту обошел ,у клуба все не очень хорошо ,странно вообще отмечать это что его обошли ! Но обойти Переса ,когда человек не просто президент,а целая глыба футбольной индустрии!!!
а что выиграл Перес в 2023?
0
0
0
этому бедуину до Переса как до Китая
+3
-3
0
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