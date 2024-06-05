«Астон Вилла» должна будет заплатить 50+ млн фунтов за Галлахера. Эмери хочет убедить хавбека «Челси» перейти в его команду

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Унаи Эмери Конор Галлахер Джон Дуран Футбол

«Астон Вилла» должна заплатить внушительную сумму, чтобы подписать Конора Галлахера.

Ранее стало известно, что бирмингемцы провели предварительные переговоры с «Челси» о переходе полузащитника.

По информации The Guardian, этот трансфер обойдется «Вилле» как минимум в 50 миллионов фунтов. Есть вероятность, что в сделку будет включен Джон Дуран, который нравится лондонцам.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери намерен убедить хавбека присоединиться к его команде. Отмечается, что интерес к Галлахеру также сохраняет «Тоттенхэм».

В прошедшем сезоне АПЛ Конор провел 37 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

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6 комментариев
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Астон Вилла при новой системе может и выстрелить, так как нет привязки к группам. Там бы они были в 4 корзине.
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Как раз из-за нежелания отпускать из команды Галлахер Почеттино и лишился должности
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Ни в коем случае нельзя отпускать Галлахера!
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