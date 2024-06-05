«Астон Вилла» должна будет заплатить 50+ млн фунтов за Галлахера. Эмери хочет убедить хавбека «Челси» перейти в его команду

«Астон Вилла» должна заплатить внушительную сумму, чтобы подписать Конора Галлахера.

Ранее стало известно, что бирмингемцы провели предварительные переговоры с « » о переходе полузащитника.

По информации The Guardian, этот трансфер обойдется «Вилле» как минимум в 50 миллионов фунтов. Есть вероятность, что в сделку будет включен , который нравится лондонцам.

Главный тренер « » Унаи Эмери намерен убедить хавбека присоединиться к его команде. Отмечается, что интерес к также сохраняет « ».

В прошедшем сезоне АПЛ Конор провел 37 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.