«Астон Вилла» должна будет заплатить 50+ млн фунтов за Галлахера. Эмери хочет убедить хавбека «Челси» перейти в его команду
«Астон Вилла» должна заплатить внушительную сумму, чтобы подписать Конора Галлахера.
Ранее стало известно, что бирмингемцы провели предварительные переговоры с «Челси» о переходе полузащитника.
По информации The Guardian, этот трансфер обойдется «Вилле» как минимум в 50 миллионов фунтов. Есть вероятность, что в сделку будет включен Джон Дуран, который нравится лондонцам.
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери намерен убедить хавбека присоединиться к его команде. Отмечается, что интерес к Галлахеру также сохраняет «Тоттенхэм».
В прошедшем сезоне АПЛ Конор провел 37 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.