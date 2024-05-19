Галлахер интересен «Астон Вилле». Но обмен на Дурана невозможен, так как помешает «Челси» вписаться в финансовые правила

Конор Галлахер интересен «Астон Вилле», но обмен на Джона Дурана невозможен.

Воспитанник «Челси» может покинуть клуб этим летом, так как сторонам не удается достичь договоренности о новом контракте. Текущее соглашение полузащитника рассчитано до лета 2025 года.

Среди клубов, заинтересованных в покупке игрока, называют «Тоттенхэм» и «Астон Виллу». В пользу команды Унаи Эмери говорит тот факт, что в следующем сезоне она сыграет в Лиге чемпионов. Также считается, что между руководителями «Виллы» и «Челси» существуют хорошие отношения. Зимой «синие» интересовались нападающим Джоном Дураном. Неизвестно, предпримут ли они попытку приобрести его этим летом, однако обмен на Галлахера маловероятен, так как помешает «Челси» вписаться в финансовые правила Премьер-лиги.

Вполне возможно, что решение о дальнейшей карьере Галлахера будет зависеть от продаж других игроков. Ранее « » оценивал примерно в 50 млн фунтов стерлингов. Цену могут снизить, поскольку до истечения срока его контракта остается один год.

Интерес к Галлахеру проявляют не только «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Англичанин может приступить к переговорам с зарубежными клубами о бесплатном трансфере следующим летом, если все же останется в «Челси».

В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в 36 матчах , забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. Полная статистика футболиста доступна здесь.