Галлахер интересен «Астон Вилле». Но обмен на Дурана невозможен, так как помешает «Челси» вписаться в финансовые правила

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм финансовый фэйр-плей Конор Галлахер Джон Дуран деньги Футбол

Конор Галлахер интересен «Астон Вилле», но обмен на Джона Дурана невозможен.

Воспитанник «Челси» может покинуть клуб этим летом, так как сторонам не удается достичь договоренности о новом контракте. Текущее соглашение полузащитника рассчитано до лета 2025 года.

Среди клубов, заинтересованных в покупке игрока, называют «Тоттенхэм» и «Астон Виллу». В пользу команды Унаи Эмери говорит тот факт, что в следующем сезоне она сыграет в Лиге чемпионов. Также считается, что между руководителями «Виллы» и «Челси» существуют хорошие отношения. Зимой «синие» интересовались нападающим Джоном Дураном. Неизвестно, предпримут ли они попытку приобрести его этим летом, однако обмен на Галлахера маловероятен, так как помешает «Челси» вписаться в финансовые правила Премьер-лиги.

Вполне возможно, что решение о дальнейшей карьере Галлахера будет зависеть от продаж других игроков. Ранее «Челси» оценивал Галлахера примерно в 50 млн фунтов стерлингов. Цену могут снизить, поскольку до истечения срока его контракта остается один год.

Интерес к Галлахеру проявляют не только «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Англичанин может приступить к переговорам с зарубежными клубами о бесплатном трансфере следующим летом, если все же останется в «Челси».

В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в 36 матчах АПЛ, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. Полная статистика футболиста доступна здесь.

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10 комментариев
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Почему они так настойчиво хотят от него избавиться ? Хороший игрок , трудяга, свой пацан
+7
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+7
Ответ Ренат Губайдуллин
Почему они так настойчиво хотят от него избавиться ? Хороший игрок , трудяга, свой пацан
По контракту не могут договорится , да и продажа воспитанника регулирует ФФП
+7
0
+7
Ответ Ренат Губайдуллин
Почему они так настойчиво хотят от него избавиться ? Хороший игрок , трудяга, свой пацан
Не от большого ума. По логике Боули лучше купить нового бразильца
+6
0
+6
Галлахер так пахал в этом сезоне. Явно должен остаться. Лучше уже не покупать никого летом, а сохранить
+5
0
+5
Продавать Конора, даже с учётом ФФП, это идиотизм чистой воды.
Конор предан клубу. В этом году он пахал как проклятый, но главное даже не это. Главное — это имидж, поскольку в последние годы воспитанников и без того много отдали, а без Конора и уходящего Силвы эта команда потихоньку начнёт превращаться в кучку наёмников без собственного ДНК. А главное — ради чего? Ради очередного темнокожего бегунка в атаку оставлять полузащиту на Угочукву и Касадеи? Да не смешите меня.
+2
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+2
Если перейдет в Виллу, то это у них такое трио церберов будет в центре поля: Галлахер-Макгин-Дуглас Луиз
Вауу
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Опять - лето, опять сказки про белого бычка: "обмен на Галлахера маловероятен". Нет такого понятия в трансферах, как обмен: один - продаётся, другой - покупается.
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Нельзя продавать Галахера !!!
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Ответ Ренат Губайдуллин
Почему они так настойчиво хотят от него избавиться ? Хороший игрок , трудяга, свой пацан
Чтоб вписаться в фин.правила
У них нет выбора
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