Эмери – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Пеп – 2-й, Артета – 3-й, тен Хаг – худший с оценкой 1 из 10

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Унаи Эмери признан лучшим тренером сезона АПЛ по версии Goal.

Портал Goal составил рейтинг лучших тренеров минувшего розыгрыша чемпионата Англии, поставив каждому оценку по десятибалльной шкале. 

Список выглядит так:

1. Унаи ЭмериАстон Вилла») – 9 из 10;

2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 8 из 10;

3. Микель Артета («Арсенал») – 8 из 10;

4. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 7 из 10;

5. Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 7 из 10;

6. Андони Ираола («Борнмут») – 7 из 10;

7. Оливер Гласнер («Кристал Пэлас») – 7 из 10;

8. Шон Дайч («Эвертон») – 6 из 10;

9. Маурисио Почеттино («Челси») – 6 из 10;

10. Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 6 из 10;

11. Гари О′Нил («Вулверхэмптон») – 6 из 10;

12. Марку Силва («Фулхэм») – 5 из 10;

13. Дэвид Мойес («Вест Хэм») – 5 из 10;

14. Эдди Хау («Ньюкасл») – 5 из 10;

15. Роб Эдвардс («Лутон») – 4 из 10;

16. Томас Франк («Брентфорд») – 4 из 10;

17. Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест») – 4 из 10;

18. Венсан Компани («Бернли») – 3 из 10;

19. Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед») – 2 из 10;

20. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») – 1 из 10.

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33 комментария
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Рад за Эмери, стабильный тренер со своей харизмой
+23
-1
+22
Создал прекрасную Астон Виллу. заслужил.
+8
0
+8
Ответ Олег Самсонович
Рад за Эмери, стабильный тренер со своей харизмой
Спустя 41 год вернул Астон Виллу в ЛЧ, круто 😎
+8
-1
+7
тен Хаг ))
+8
-2
+6
Дзюбинью,,вот тебе и «тренеришка»..))
+6
0
+6
Прикольно, что двое из нижней пятерки фигурируют в качестве возможного тренера Баварии)
+4
0
+4
Ответ PatrickShapka2
Сложный выбор, но я поставил бы Артету на первое место, боролся до конца с Ман Сити, может, удачи не хватило в выигрыше титула. Эмери тоже хорош. Обоих бы на первое место поставил, если б можно было. Но Артета больше впечатлил лично меня.
Состав у Артеты второй в АПЛ. Он закончил вторым. А состав Виллы далеко не четвёртый. Эмери заслужил
+6
-2
+4
Ответ cektor
тен Хаг ))
Получил заслуженную оценку в 1/10 от своей фамилии
+2
0
+2
Рад за Тенхага
+1
0
+1
Эмери красавец, заслужил💪
+1
0
+1
Великий Эмери мстит Арсеналу за несправедливое увольнение
+1
0
+1
Вот тебе и тренеришка
+1
0
+1
Эмери лучший тренер а как там у игрочишки дела?
+1
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+1
Ответ 2u2
А че нужно делать чтобы получить 10 из 10?
Если бы Эмери в тройку вошёл, была бы "10"
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Ответ Папа Футбола
Спустя 41 год вернул Астон Виллу в ЛЧ, круто 😎
И за Болонью радостно, надеюсь они попадут в лч.
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Дзюба заплакал в сторонке
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Почему не на первом месте Эрик Тен Хааг великий философ игры и знаменитый стратег, выкинувший таких бездарей как Роналду Де Хеа и Санчо, почеиу его сиятельстово на 20 позиций ниже заслуженного места???????
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1/10 Хаг
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Адекватный рейтинг в целом. Пеп тренер конечно топовый, но барселонские выходцы и ситиовские уж слишком восхваляют его, перебарщивают.

А тут Эмири и еще Алонсо показали уровень!

Пеп способен сделать конфетку при условии больших денег и при долгой дистанции.

Сейчас фаны Пепа приводят пример Тухелья, вон типа у Тухелья такие же условия, но он провалился. А ничего что Тухель там один сезон и ему не дали лярд и времени? Да, в целом Пеп сильнее Тухеля, но вот так таким образом обосновать крутизну Пепа это просто как минимум нелепо.
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Как "тренеришка" мог стать лучшим тренером АПЛ ?
Ответ можно получить у Дзюбы. Нецензурный.
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А че нужно делать чтобы получить 10 из 10?
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Ну такое себе конечно.
Эмери безусловно провел отличную работу, но Вилла откровенно провалила концовку. Если бы Челси с МЮ не были бы тепленькими, а Тоттенхэм хотя бы разок попробовал не быть Тоттенхэмом, то Вилла бы и в 6-ку не попала. И это не беря в расчет Ньюкасл
С Постекоглу такая же история. Наверно за то что из последних 7 игр он 5 проиграл его и поставили на 5 место. Гласснер вроде ок, но чтобы прям 7 место без полноценного сезона…
По Тен Хагу вопросов только нет
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Эрик.. куда тебя занесло.?))
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ахаххаа, Twenty Haag
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Erik Twenty Haag
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В принципе нормальный топ. Разве что Де Дзерби можно было балл скинуть.
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Сложный выбор, но я поставил бы Артету на первое место, боролся до конца с Ман Сити, может, удачи не хватило в выигрыше титула. Эмери тоже хорош. Обоих бы на первое место поставил, если б можно было. Но Артета больше впечатлил лично меня.
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