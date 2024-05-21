Эмери – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Пеп – 2-й, Артета – 3-й, тен Хаг – худший с оценкой 1 из 10
Унаи Эмери признан лучшим тренером сезона АПЛ по версии Goal.
Портал Goal составил рейтинг лучших тренеров минувшего розыгрыша чемпионата Англии, поставив каждому оценку по десятибалльной шкале.
Список выглядит так:
1. Унаи Эмери («Астон Вилла») – 9 из 10;
2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 8 из 10;
3. Микель Артета («Арсенал») – 8 из 10;
4. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 7 из 10;
5. Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 7 из 10;
6. Андони Ираола («Борнмут») – 7 из 10;
7. Оливер Гласнер («Кристал Пэлас») – 7 из 10;
8. Шон Дайч («Эвертон») – 6 из 10;
9. Маурисио Почеттино («Челси») – 6 из 10;
10. Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 6 из 10;
11. Гари О′Нил («Вулверхэмптон») – 6 из 10;
12. Марку Силва («Фулхэм») – 5 из 10;
13. Дэвид Мойес («Вест Хэм») – 5 из 10;
14. Эдди Хау («Ньюкасл») – 5 из 10;
15. Роб Эдвардс («Лутон») – 4 из 10;
16. Томас Франк («Брентфорд») – 4 из 10;
17. Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест») – 4 из 10;
18. Венсан Компани («Бернли») – 3 из 10;
19. Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед») – 2 из 10;
20. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») – 1 из 10.
А тут Эмири и еще Алонсо показали уровень!
Пеп способен сделать конфетку при условии больших денег и при долгой дистанции.
Сейчас фаны Пепа приводят пример Тухелья, вон типа у Тухелья такие же условия, но он провалился. А ничего что Тухель там один сезон и ему не дали лярд и времени? Да, в целом Пеп сильнее Тухеля, но вот так таким образом обосновать крутизну Пепа это просто как минимум нелепо.
Ответ можно получить у Дзюбы. Нецензурный.
Эмери безусловно провел отличную работу, но Вилла откровенно провалила концовку. Если бы Челси с МЮ не были бы тепленькими, а Тоттенхэм хотя бы разок попробовал не быть Тоттенхэмом, то Вилла бы и в 6-ку не попала. И это не беря в расчет Ньюкасл
С Постекоглу такая же история. Наверно за то что из последних 7 игр он 5 проиграл его и поставили на 5 место. Гласснер вроде ок, но чтобы прям 7 место без полноценного сезона…
По Тен Хагу вопросов только нет